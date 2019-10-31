Новинки кинопроката, дети под присмотром и скоростные тарифы: чем еще радует абонентов тольяттинский «АИСТ»?

Союзу «АИСТа» с «Ростелекомом» три года, и даже самые заядлые скептики вынуждены признать: абоненты от него выиграли. Абоненты «АИСТа» плюсом к «родным» высокоскоростным тарифам получили доступ к лучшим продуктам партнера - интерактивному ТВ, видеонаблюдению, облачным услугам.

- К сегодняшнему дню весь спектр услуг, доступный клиентам «Ростелекома», доступен и нашим абонентам, - констатирует советник генерального директора интернет-провайдера «АИСТ» Сергей Серов.

советник генерального директора интернет-провайдера «АИСТ» Сергей Серов.

Интерактивное ТВ: гол, который не пропустишь

Один из наиболее привлекательных продуктов «Ростелекома» - интерактивное телевидение, позволяющее «управлять» телеэфиром более трехсот телеканалов. Хотел посмотреть передачу, а спохватился слишком поздно? Не страшно – трехдневный телеархив для того и создан, чтобы спокойно делать свои дела, а не быть привязанным ко времени выхода программы на экран. Щелкнул пультом, когда по экрану уже поползли титры фильма, который хотелось посмотреть? Просто жми «вернуться к началу». Дзюба забил красивый гол? Отматывай назад и любуйся моментом хоть сто раз подряд. Надоела реклама – просто пропускай навязчивые ролики.

Еще один сервис «Ростелекома», который стал доступен абонентам «АИСТа», – мультимедийная платформа Wink. Система позволяет смотреть телепередачи, сериалы и новинки киноиндустрии в любое время и с любого устройства. Один аккаунт платформы действует на пяти устройствах. Обидно прерывать просмотр передачи из-за срочной необходимости уехать, да и не придется: начав смотреть ее по телевизору, можно поставить программу на паузу и досмотреть в дороге на планшете или экране телефона. Wink позволяет загружать интересующие материалы в память – зная, что в горах, например, не будет интернета, можно наслаждаться сериалом офлайн.

- К тому же на Wink почти все фильмы появляются одновременно с прокатом в кинотеатрах, - добавляет Сергей Владимирович. – То есть, можно всей семьей «сходить в кино» по «одному билету».

Видеонаблюдение: всегда на виду

Набирает популярность услуга видеонаблюдения: подключив ее, всегда можно быть уверенным - дети и пожилые люди под присмотром.

- Система наблюдения востребована, когда в доме остается ребенок, больной человек или непоседливое домашнее животное, - рассказал Сергей Серов. – Многие используют систему для наблюдения за прилегающей территорией, кое-кто даже ее помощью следит за работой погружного насоса на даче. Словом, можно смело уехать на работу или в отпуск и наблюдать за происходящим в доме из любой точки мира. Для этого нужны только мобильное устройство и интернет.

Подключив систему видеонаблюдения, не придется изводить себя вопросами – хорошо ли няня обращается с малышом или почему старенькая бабушка долго не берет трубку. Жизнь и здоровье близких, сохранность «нажитого непомерным трудом», поведение собаки – все оказывается под контролем. Не обязательно следить за квартирой круглосуточно – дополнительно подключенная платформа «Умный дом» сама отправит на мобильник сигнал в случае, например, крика, протечки трубы, возникновения дыма или проникновения в дом. Датчики, посылающие сигналы, можно установить на что угодно и добавлять бесконечно.

Скорости вокруг бешеные

Интернет от «АИСТа» заслуженно славится среди пользователей сети лучшими тарифными планами и уникально высокой стабильной скоростью – там, где позволяет техническая возможность, она достигает 300 Мбит/с. Но теперь, как и абоненты «Ростелекома», вместе с широкополосным доступом в интернет они получают бесплатную лицензию антивируса. - «АИСТ» стал частью большой компании, и все лучшее, что в ней есть, стало доступно и нам, - говорит Сергей Серов. – Очень доступно: чтобы стать нашим абонентом, достаточно позвонить по номеру 8- 800-1000-800 – с вами свяжутся, расскажут о тарифах и подключат в тот же день. Присоединяйтесь!