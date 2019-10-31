Интеллектуальное развитие ребенка: современные предложения

Особенно актуальным это становится с приближением крохи к школьному возрасту, когда наступает необходимость в регулярном решении серьезных задач. В рамках образовательной государственной программы предусмотрена достаточно большая нагрузка на подрастающее поколение, поэтому для ее снижения и получения дополнительных преимуществ в виде полезных для жизни и учебы качеств имеет смысл присмотреться к популярным методикам раскрытия и улучшения способностей мальчиков и девочек. Одним из направлений, на которое имеет смысл обратить внимание, являются предложения Академии развития интеллекта Amakids.

Компания Amakids представлена на сегодняшний день в двадцати двух странах мира, в том числе и в России с присутствием практически во всех крупных городах. За время существования Академии обучение в сотнях современных центров было пройдено сотнями тысяч ребят различных возрастов. Основной концепцией этой школы является развитие обоих полушарий мозга, за счет чего ребенок получает способность оперативно и качественно решать как творческие, так и логические задачи. Полученные способности серьезно помогают в освоении школьной программы, в том числе и по иностранным языкам, самым сложным дисциплинам. В дополнение к этому каждый ученик становится более уверенным в себе и креативным, приобретает лидерские качества.

Академия интеллектуального развития Amakids предлагает несколько курсов, ориентированных как на дошкольников, так и на школьников. Большинство программ предусматривают разделение слушателей на три группы: младшую, среднюю и старшую. В первом случае идет набор ребят в возрасте 5-6 лет, во втором – 7-10 лет, в третьем – 11-16 лет. С подрастающим поколением работают опытные профессиональные тренеры, которые учитывают как умственные, так и психологические особенности каждого мальчика или девочки. Для полноценной реализации последнего момента группы формируются в количестве не более 10-12 человек. Также можно записаться на индивидуальные занятия с максимальной эффективностью. Все образовательные предложения предусматривают работу в классах по учебникам, а также использование специализированной онлайн-платформы для выполнения заданий дома. Последние занимают не более двадцати минут. Наряду с серьезной подачей материала присутствует игровая составляющая, которая помогает детям легче, без особого напряжения усваивать знания.

Со всеми продуктами Amakids можно ознакомиться на сайте Академии, здесь же легко посредством специальной формы записаться на пробное бесплатное занятие. Ключевыми направлениями являются ментальная арифметика, либерика, меморика, спидкубинг и обучение чтению. Последнее рассчитано на дошкольников, которым требуется освоить стартовый багаж знаний и навыков для понимания текстов. Либерика, то есть, скорочтение, подходит для ребят с достаточно хорошим уровнем чтения, начиная с 50 слов в минуту. Здесь предусмотрено три курса, каждый из которых позволяет вывести чтение на принципиально новый уровень. В завершение всех этих программ скорость про себя может достигнуть трех тысяч слов в минуту без потери качества понимания материала. Кроме того, ученики начинают с любовью относиться к чтению.

Важным направлением Академии является ментальная арифметика, чья методика основана на устных вычислениях и их визуализации на счетах абакус. Здесь идет развитие скорости восприятия и обработки материала. Сначала дети получают навыки мгновенного сложения и вычитания чисел, а затем – умножения и деления.

Полезным во всех отношениях может стать прохождение курса меморики, то есть, развития памяти. Эта авторская методика ориентирована на ребят в возрастной категории 7-16 лет. Ее целью является получение навыков управления процессами памяти, что достигается путем систематизации сведений и включения образного мышления. После освоения программы показатели памяти получают увеличение в три и более раз. Для начала участия в курсе ребенок должен уже уметь читать, писать и считать.

Спидкубинг предлагается тем, кто мечтает легко управляться с кубиком Рубика. Записаться на курс можно с семи лет. В результате обучения не только появляются навыки работы с интереснейшей популярной головоломкой, но и улучшаются память, умственная активность, мелкая моторика, логика, пространственное мышление и даже личные качества, например, формируется настойчивость в поиске эффективных решений.

Все занятия дети посещают без родителей, желательно без пропусков, в том числе и в периоды школьных каникул. Для эффективности курсов предусматривается обязательное выполнение домашних заданий.

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