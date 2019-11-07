Избил шумного мужчину и ухажера своей девушки: «Народный участковый» от Самарской области поймал дебошира в Сызрани

На сайте «Комсомольской правды» продолжается голосование за «Народного участкового — 2019». Самарскую область представляет Александр Ведерников из Сызрани. Майор полиции не только следит за результатами конкурса, но и успевает успешно работать — недавно он нашел подозреваемого в нескольких нападениях на людей.

Так, некоторое время назад в больницу с улицы Рудной доставили 31-летнего жителя Сызрани. Врачи диагностировали у него множественные травмы.

— Ведерников установил и опросил очевидцев произошедшего, составил характеристики всех участников конфликта, — рассказывают в пресс-службе облМВД.

Как выяснил участковый, потерпевший с компанией друзей находился у себя во дворе. Они своим шумом помешали жильцу соседнего дома. Он — в состоянии алкогольного опьянения — вышел из подъезда и начал ругаться. Дошло до драки, в ходе которой вышеуказанному пациенту и досталось.

Подозреваемым оказался 27-летний парень. И это не первый его мордобой. В другой раз дебошир избил своего ровесника. Причиной такого поступка стала женщина — молодые люди ее не поделили и хотели решить вопрос кулаками.

— Александр Ведерников зафиксировал нарушения и провел профилактическую беседу с подозреваемым. Благодаря профессионализму и опыту участкового, материалы проверки в кратчайшие сроки передали в отдел дознания для дальнейшей работы, — отмечают правоохранители.

На злоумышленника возбудили два уголовных дела по факту «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Сейчас они уже направлены в суд. Фигуранту грозит до 5 лет лишения свободы.

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Напомним, что порядок в непростом районе Монгора Ведерников старается наводить уже 11 лет. Там проживает 9 тысяч человек и почти у всех есть номер телефона участкового. Проблем много — от алкоголя до бабушек, к которым приезжает президент. Подробнее с историей претендента на звание «Народный участковый — 2019» можно познакомиться на samara.kp.ru. «Комсомолка» призывает самарцев поддержать Александр Ведерникова и проголосовать за него по ссылке! Шансы на победу у Александр еще есть - голосование продлится до 10 ноября.

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