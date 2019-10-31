2019-10-31T17:31:06+03:00
Общество

Кто избил красавца-хаски? В Самаре ищут хозяев псу, которого выкинули на трассу живодеры

Молодого пса нашли посреди дороги, раненого и истощенного
Александра БУДАЕВА
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Пес так верил людям, но они его подвелиПес так верил людям, но они его подвели
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В Тольяттинский приют «Добрый дом» несколько недель назад попал хаски. Его нашли посреди трассы М-5, пес был ранен, и его привезли к специалистам.

- На теле у него мы обнаружили несколько колотых ран, плюс ошейник, вросший в шею, - вспоминают волонтеры. – Пес был настолько истощен, что даже при усиленном питании до сих пор понемногу восстанавливает нормальный вес.

Разбираться, кто и почему поранил пса, волонтерам пока некогда. Его здоровье важнее. Имя найденышу пока не придумали, но от него все в восторге: несмотря на пережитое насилие, хаски оказался очень добрым и умным.

- Он живет у нас пока в вольере со щенками, а недавно мы выяснили, что он четко понимает слово «нельзя», - рассказала сотрудница приюта Светлана С. – Он очень подвижный, и когда приносим корм, всех буквально сносит с ног. Вот недавно он опять начал щенков расталкивать, я ему и говорю: «Нельзя так вести себя, дай малышам поесть. И он послушно отошел, сел и терпеливо ждал, пока покушают остальные, и только потом сам подошел к миске.

Голубоглазый красавец ищет новых хозяев

Голубоглазый красавец ищет новых хозяев

Безымянному хаски сейчас чуть больше года, он очень подвижный, любит детей, ориентирован на человека.

Волонтеры говорят: новый хозяин должен быть готов к долгим прогулкам с псом, потому что энергии у него хоть отбавляй, и физические нагрузки ему крайне необходимы. Кроме того, это довольно крупное животной, так что в «хрущевке» ему будет тесновато.

В идеале хаски хотят пристроить владельцам частного дома, которые готовы бы были к вечному двигателю под боком. Желающих познакомиться с собакой приглашают в приют «Добрый дом» в Тольятти, связаться с сотрудниками приюта можно по телефонам: 8 (8482) 44-44-20 и 8-937-236-18-02 (Стелла).

ИСТОЧНИК KP.RU

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