На какую помощь могут рассчитывать самарцы, получившие травму на производстве

«Не знал, как жить дальше»

10 лет назад жизнь самарца Алексея Кистойчева перевернулась - во время служебной поездки молодой 35-летний мужчина в самом расцвете сил, преуспевающий инженер в нефтяной компании попал в ДТП. О том, что было дальше, вспоминать ему не хочется до сих пор. Больницы, операционные столы, ампутация правой ноги и глубочайшая депрессия. Но Алексею повезло - он был трудоустроен официально, поэтому к решению проблемы пострадавшего сразу подключился Фонд социального страхования. Комплексная реабилитация, бесплатный протез, поддержка грамотных специалистов - и уже через несколько месяцев Алексей вновь вышел на работу на пробном протезе.

- Каждые два года за счет ФСС менял протезы, получил компенсацию на приобретение автомобиля на ручном управлении, - рассказывает Алексей Кистойчев. - Протезы совершенствовались, в 2017 году съездил в Москву и получил за счет средств Фонда социального страхования протез с внешним источником питания и новый автомобиль со специальным ручным управлением, я продолжаю работать в своей профессиональной сфере. Я очень благодарен Самарскому региональному отделению ФСС за всестороннюю поддержку - мне сразу дали понять, что после аварии жизнь не закончилась, что ничего еще не потеряно, и помогли жить дальше.

Предотвратить риски

С 2000 года Фонд социального страхования (ФСС) стоит на защите прав самарцев, пострадавших от производственных травм и профзаболеваний. Одной из главных задач в Фонде считают предотвращение ЧП и обеспечение безопасности на рабочих местах. Поэтому самарские предприятия могут обратиться в ФСС за финансированием своих мероприятий по охране труда. Если раньше на эти цели фонд мог вернуть до 20% выплаченных организацией страховых взносов, то с этого года максимальная сумма возросла до 30%.

- Средства ФСС предприятия могут потратить на проведение специальной оценки условий труда, приобретение средств индивидуальной защиты и санаторно-курортное лечение сотрудников, занятых в опасных и вредных производствах, - сообщила управляющий Самарским отделением Фонда социального страхования РФ Елена Кривошеева. - В этом году появилось новое направление, на которое можно направить средства ФСС, - это санаторно-курортное лечение предпенсионеров. С начала года по этому направлению к нам уже обратились 44 организации, которые планируют оздоровить 1,5 тысячи сотрудников на сумму 54 млн рублей.

Впрочем, Елена Кривошеева предупредила: в предоставлении финансирования могут и отказать - в случае, если у предприятия имеется задолженность по взносам в ФСС, заявитель предоставил недостоверные сведения или неполный пакет документов или если предусмотренные на это направление суммы уже распределены.

Объем средств, направляемых ФСС на охрану труда, ежегодно растет - если пару лет назад он составлял 230 - 250 млн рублей, то в 2019 году - уже 387 миллионов, 368 млн из них уже распределены.

- По опыту около 32% предоставляемых ФСС средств предприятия тратят на санаторно-курортное лечение сотрудников, 27% - на проведение профосмотров, 24% - на приобретение средств индивидуальной защиты, - пояснила Елена Кривошеева.

Помочь пострадавшим

Не менее важная задача ФСС - выплата компенсаций пострадавшим от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. На начало 2019 года такие выплаты получали 12,4 тысячи жителей Самарской области, из них 5669 - пострадавшие на производстве, 6044 - от профзаболеваний и 753 человека - получатели пенсии по утере кормильца.

Борьба с безответственностью

Заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Самарской области Лариса Павлова пояснила, что уже в течение нескольких лет производственный травматизм в регионе снижается, но число погибших при этом, к сожалению, растет - в 2017 году на производстве погибли 37 человек, в 2018-м - уже 44 человека, а с начала 2019 года - уже 33 человека.

- Больше всего погибших - в сфере строительства, каждый четвертый гибнет от падения с высоты, на втором месте в списке причин - воздействие вращающихся или движущихся элементов и предметов, - говорит Лариса Павлова. - В 60% случаев причиной несчастья становится неправильная организация работ, применение опасных приемов, нарушение техники безопасности и изменение технологии для ускорения процесса.

Руководитель департамента условий и охраны труда Министерства труда, занятости и миграционной политики региона Александр Савельев отмечает, что, к сожалению, далеко не все работодатели ответственно относятся к вопросам охраны труда.

- У нас работает региональная программа «Безопасный труд», в рамках которой мы обучаем работодателей охране труда, - рассказал он. - Мы уже провели такие семинары для 2400 работодателей региона, в них приняли участие более 3,5 тысячи специалистов.