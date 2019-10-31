Каждому пострадавшему на производстве назначается персональный помощник от ФСС

- От несчастного случая на производстве автоматически считаются застрахованными все самарцы, заключившие официальный трудовой договор, а также гражданский договор на оказание услуг в том случае, если работодатель отчисляет взносы в ФСС. Кроме того, застрахованными считаются осужденные на время лишения свободы, - рассказала на круглом столе в «КП» начальник отдела страхования профессиональных рисков Самарского отделения ФСС РФ Юлия Панченко. - За счет ФСС им выплачиваются больничные, ежемесячные и единовременные выплаты при утрате трудоспособности, оплачиваются медреабилитация, санаторно-курортное лечение, лекарства, приобретение транспорта для инвалидов, а также переобучение при невозможности продолжать работать по специальности из-за профзаболевания. Но на тех, кто работает неофициально, соцстрахование не распространяется. В этом случае для получения выплат от ФСС сначала нужно доказать факт трудовых отношений через суд.

На медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию пострадавших от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний ФСС Самарской области направил 265,8 млн рублей, из них 109,6 млн - на санаторно-курортное лечение, 45 млн - на лекарства, 36,9 млн - на протезы и технические средства реабилитации, 22,7 млн - на обеспечение специализированным транспортом.

- Каждому пострадавшему назначается персональный помощник от ФСС - реабилитационный менеджер, который курирует получение им лечения, разъясняет права, оказывает содействие в сохранении рабочего места или получении новой работы, - рассказывает Юлия Панченко.

А руководитель Экспертного состава № 6 Главного бюро медико-социальной экспертизы по Самарской области Константин Борисов пояснил, что медицинская экспертиза по определению степени утраты трудоспособности проводится только по заявлению пострадавшего и обязательно в присутствии представителя ФСС.

- Мы определяем не только тяжесть ущерба здоровью, но и разрабатываем программу реабилитации. Причем если до несчастного случая или профзаболевания у человека уже была инвалидность, он может получать реабилитацию в двойном объеме, - отметил Константин Борисов.