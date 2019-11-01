Крылья Советов — Рубин 4 ноября 2019 года: прогноз на матч 15-го тура РПЛ

Прогноз на матч Крылья Советов — Рубин 4 ноября 2019 года в Самаре — 2-1.

Последний тур первого круга РПЛ свел между собой непримиримых соперников — «Крылья Советов» и казанский «Рубин». Поединок пройдет в понедельник, 4 ноября, на стадионе «Самара Арена». Очередной «Волжское дерби» обещает быть непредсказуемым.

«Крылья» в самой середине таблицы — у них 17 очков и 8-я строчка. Самарцы выдали неплохую серию из трех побед подряд, но оступились в последнем домашнем матче с «Зенитом» — 0-2. Впрочем, с питерцами всем тяжело заработать очки.

У «КС» не будет на скамейке Миодрага Божовича, не выйдут на поле дисквалифицированные Анюков и Мияйлович. Все остальные футболисты готовы и по составу самарцы точно не уступают гостям. Возможно, даже выглядят посильнее. Кроме того, стоит помнить, что не забивал после возвращения из сборной России Александр Соболев. Почти наверняка Саша захочет не затягивать с голами и будет стараться отличиться уже в ближайшей встрече.

«Рубин» не проигрывает четыре матча подряд. Они на 9 месте с 16-ю баллами. Одна победа и сразу три нулевых ничьи. Коллектив из Татарстана вообще забивает мало — всего 8 мячей, тогда как на счету одного Соболева у хозяев 10. Прочем, казанцы показывают порой неплохую игру и если забьют, то стараются не упустить преимущество. По-прежнему выделяются у коллектива из Казани грузинские легионеры — Кварацхелия, Микелтадзе и Давиташвили одни из главных действующих лиц в атаке.

Букмекеры отдают предпочтение «Крыльям», коэффициент на них — 2,11. На ничью — 3,40. На гостей — 3,80.

Как все закончится на самом деле, станет ясно в понедельник. Стартовый свисток прозвучит в 17-30 по самарскому времени (16-30 по московскому). За трансляцией игры следите на samara.kp.ru.