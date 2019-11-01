Интеллектуальное развитие ребенка – доверимся профессионалам

Закладка так называемого фундамента происходит еще в детстве, когда ребенок постигает багаж знаний, способных так или иначе пригодиться в будущем. И здесь в большинстве случаев присутствует необходимость в специализированном интеллектуальном развитии мальчиков и девочек, причем, даже очень умных и творческих. Никогда не помешает обеспечить подрастающему поколению дополнительные возможности для быстрого и качественного освоения изучаемого материала. Особенно актуальным это оказывается с началом школьных занятий, где ежедневно приходится решать самые разнообразные задачи.

Развитие интеллекта и личности в целом сегодня предлагают специализированные центры, работающие по проверенным временем и опытом методикам. Одним из таких помощников для неравнодушных родителей является Академия интеллектуального развития AMAKids, в чьих рамках представлено сразу несколько интересных курсов. Компания функционирует сегодня в двадцати двух странах мира: в России открыто множество грамотно оборудованных и располагающих к учебе центров. Всего за время существования организации более 307 тыс. детей прошли здесь обучение.

Начать сотрудничество с квалифицированными тренерами можно в любом возрасте от 5 до 16 лет. Ребята могут быть записаны в младшую, среднюю или старшую группы по категориям 5-6 лет, 7-10 лет, 11-16 лет. Для малышей уроки длятся всего лишь полчаса, а для тех, кто постарше – 45 минут. Различается и количество еженедельных занятий. Если младшая группа приходит в центр дважды, то средняя и старшая – трижды в неделю. Мальчики и девочки любого возраста посещают уроки без сопровождения родителей. В ходе освоения материала по любому из предложенных направлений используются не только серьезные инструменты, но и игровые составляющие: их совокупность придает процессу обучения легкость без потери эффективности. В дополнение к урокам в обществе квалифицированных тренеров идет выполнение домашнего задания на специальной онлайн-платформе. Такие самостоятельные работы обязательные, но занимают лишь около двадцати минут. Посредством этой же платформы родители способны отслеживать прогресс в интеллектуальном развитии своих сыновей и дочек. Наглядное изменение в знаниях и умениях до начала посещения Академии и после прохождения курса демонстрирует контрольная проверка.

Курсы AMAKids

На сегодняшний день в рамках Академии интеллектуального развития представлено пять курсов, три из которых носят ключевой характер. К последним относятся меморика, либерика и ментальная арифметика. Дополнительно предлагается посещать спидкубинг и обучение чтению для самых младших слушателей. Большинство направлений имеют своей целью гармоничное развитие как левого, так и правого полушарий мозга, отвечающих за решение различных задач. За счет применения особых методик в виде комплексного воздействия на мозг ребенок начинает справляться с логическими и творческими вопросами одинаково легко.

Меморика подойдет в случае, если присутствует желание улучшить качество памяти ребенка. По завершению программы мальчики и девочки получают способность управлять процессами всех видов памяти, становятся более внимательными. Либерика ориентирована на улучшение качества и скорости чтения, особенно про себя. Ребенок, пришедший с показателями 50-60 слов в минуту, сможет через несколько месяцев читать до 1000-3000 слов. Для достижения столь высоких результатов придется пройти несколько этапов обучения. Метальная арифметика является отличным инструментом для развития обоих полушарий мозга. В ее основе лежит использование счетов абакус и визуализация своих действий. Первоначально дети учатся сложению и вычитанию, а затем переходят к делению и умножению. По итогам курса операции с большими числами занимают считанные мгновения. Спидкубинг основан на работе с широко известным во всем мире кубиком Рубика. Он позволяет не только разобраться с занимательной головоломкой, но и развить воображение, пространственное мышление, память и прочие качества. Все курсы ориентированы, в том числе, и на улучшение личностных характеристик учащихся, что помогает в обучении, стрессовых и прочих ситуациях.

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