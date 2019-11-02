Без единой замены: "Уфа" не отдала очки "Локомотиву", сравняв счет с пенальти

Закончился матч 15 тура РПЛ Уфа-Локомотив на стадионе "Нефтяник". Игра прошла без единой замены, команды разобрали по очку, при этом не сломав традицию. В последних теперь уже пяти матчах Локомотив либо выигрывал, либо гонял вничью.

В первом тайме команды победителей не выявили. Большую часть тайма мячом владели хозяева, но и "Локомотив" огрызался достаточно остро. Первая желтая карточка на 19 минуте прилетела Эдеру, который на фланге сбил Алкина. Это решение реффери не одобрил Семин, который за свои споры и эмоции чуть сам не получил горчичник.

Чуть позже счет могла открыть "Уфа". Слишком рано вышел из обороны в атаку Тилль и запорол отличный момент, попав в оффсайд.

Счет мог бы измениться и на 32 минуте, когда Крыховяк с близкого расстояния ударил по воротам и только чудом выбил мяч Беленов. А через четыре минуты судьба не помогла Тиллю: Оливье принял мяч на грудь в центре штрафной, почти занес мяч в ворота, но Баринов вынул его буквально из-под ноги

На 47 минуте открыть счет мог бы Алексей Миранчук. Он на ударной позиции вышел в чужой штрафной, с близкого расстояния пробил по воротам. Но мяч попал в перекладину.

Следующие десять минут "Уфа" продолжала искать подступы к воротам гостей. На 58 минуте желтую чуть не схлопотал тренер хозяев, Евсеев слишком бурно оспаривал оффсайд, в который попал Алиев. А уже через минуту в ворота "Уфы" прилетел гол: Эдер получил мяч после серии рикошетов, он оказался один во вратарской и не долго думая отправил сферу прямо в сетку. 0:1, "Локомотив" выходит вперед.

После гола игра стала жестче. Желтые карточки получили Жемалетдинов и Алексей Миранчук. А на 72 минуте "Локо" привез подарок хозяевам. Голубев с мячом в атаке в штрафной зоне получил по ногам и реффери назначил пенальти, который удачно реализовал Бизяк. Счет сравнялся: 1:1. И остался неизменным уже до последнего свистка. "Локомотив" до последней минуты старался исправить это недоразумение, но итогам стали только четыре желтые карточки.

Гол Эдера в ворота "Уфы" после серии рикошетов. Уфа - Локомотив. 0:1. Эдер, Российская Премьер-Лига, 15 тур 02.11.2019.Уфа - Локомотив. 0:1. Эдер

Сейчас у "Локомотива" 30 очков, но расстановк сил станет понятной после игр Ростов - Локомотив и Зенит - ЦСКА. Все эти команды - прямые соперники железнодорожников.

Гол с пенальти Ловро Бизяка в ворота "Локомотива" Уфа-Ллокомотив 1:1, 2 ноября 2019 15 тур РПЛ.Уфа - Локомотив. 1:1. Ловро Бизяк (пенальти)

В следующем туре "Локомотив" примет дома "Краснодар", а "Уфа" отправится в гости к "Оренбургу". Оба матча состоятся 10 ноября.

Статистика игры

Счет: 1:1 (0:0)

Составы команд:

Уфа

Беленов, Сухов, Неделчару, Пуцко, Аликин, Алиев, Фомин, Голубев, Бизяк, Тилль, Кротов

Локомотив

Гилерме, Чорлука, Хеведес, Рыбус, Мурило, Игнатьев, Баринов, Крыховяк, Миранчук Ал, Жемалетдинов, Эдер

Нарушения:

Эдер (16"), Голубев (54"), Жемалетдинов (67"), Миранчук Ал (71"), Крыховяк (75"), Хеведес (80"), Чорлука (86"), Рыбус (87"), Игнатьев (90")