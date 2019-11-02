2019-11-02T23:12:21+03:00
Спорт

Косторная берет Гран-при без четверных, Клеопатра Загитова оставила за собой серебро

Алина чуть не осталась без серебра из-за американки, а вот Косторная была выше всех
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Алёна Косторная чисто выполнила все прыжки в программеАлёна Косторная чисто выполнила все прыжки в программеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Во Франции завершается этап Гран-при по фигурному катанию. Предпоследние выступали женщины. Алёна Косторная сумела сохранить лидерские позиции и даже уйти вперёд. В своей "сумеречной" программе девушка чисто исполнила обещанные два тройных акселя и, кажется, даже не устала к концу программы. Сложные прыжки побаиваются исполнять даже мужчины, но девушке все удалось. У Алены один из тройных акселей был в каскаде с двойным тулупом. Кстати, прокат девушка закончила с личным рекордом - 236 баллов по итогам двух программ. За произвольную Алена получила 159,34. Итоговый отрыв от второго места - 20 баллов.

Алина - настоящая Клеопатра Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Алина - настоящая КлеопатраФото: GLOBAL LOOK PRESS

Серебро взяла Алина Загитова. По итогам произвольной программы ее обошла Мэрайя Белл, американка исполнила чуть ли не лучший свой прокат. Алина же хоть и выполнила чисто сложные прыжки, в том числе и во второй части программы, недокрутила первый тройной лутц, но не упала, и это позволило ей избежать штрафа. А затем со сложнейшего захода она выполнила лутц-ритбергер, чем вызвала море оваций.По общей сумме баллов Алина получила 216,06, Мэрайя - 212 баллов. И это позволило олимпийской чемпионке взять свое серебро. Теперь у Алины остаются шансы на то, чтобы попасть в финал Гран-при. Но ей предстоит выдержать серьезную конкуренцию, в том числе с Рикой Кихирой.

Обойти же соперницу по команде у Алины не было шансов. Косторная каталась так легко и воздушно, что ей кажется под силу еще больше усложнить программу.

Еще одним открытием этого этапа стала Каори Сакамото. Японка идеально откатала свою программу и занимает четвертое место с 199,4 баллами. Совсем немного не хватило девушке до 200.

Третья же наша фигуристка Мария Сокскова выступила не очень хорошо и заняла последнее место.

Итоговая таблица

1. Алена Косторная (Россия) – 236,00 (личный рекорд)

2. Алина Загитова (Россия) – 216,06

3. Мэрайя Белл (США) – 212,89

4. Каори Сакамото (Япония) – 199,24

5. Старр Эндрюс (США) – 180,54

6. Вакаба Хигучи (Япония) – 174,12

7. Николь Шотт (Германия) – 166,89

8. Леа Серна (Франция) – 166,02

9. Юна Шираива (Япония) – 161,71

10. Мэ Беренис Мейте (Франция) – 157,45

11. Мария Сотскова (Россия) – 144,8

Следующий этап Гран-при пройдет в Китаем с 8 по 10 ноября. Тут выступят Софья Самодурова, Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева

Затем лучшие фигуристы мира приедут в Москву с 15 по 17 ноября. Здесь ждут звезд Александру Трусову и Евгению Медведеву. Третьей участницей станет Станислава Константинова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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