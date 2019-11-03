Вся голова в ранах от осколков стекла: мама подростка из перевернувшегося автобуса рассказала о деталях ДТП

День набекрень

2 ноября в Ульяновске проходил чемпионат по играм "Что? Где? Когда?" и "Брейн-ринг". Участие в нем приняли школьники из 14 регионов России.

Поехали туда и самарские ребята – 8 учеников 10-го класса школы №163 с утра выезжали в «боевом» настроении. Всю дорогу готовились к каверзным вопросам – темой игры была география (и физическая, и экономическая), так что было чем заняться на протяжении 4,5 часов пути.

Увы, день не задался, и самарские ребята набрали маловато очков. Настроение испортилось. В 4 часа вечера погрузились в автобус и двинулись в обратный путь.

Кто-то дремал, кто-то болтал, вдруг – сильный удар, осколки стекла, крики неразбериха. Автобус попал в ДТП.

- 29-летний водитель автомобиля «Лада Ларгус» по неизвестным причинам допустил столкновение с автобусом, который следовал в попутном направлении, - сообщает региональное ГУ МВД. - В результате ДТП травму головы получила 24-летняя девушка, которая находилась в легковом автомобиле в качестве пассажира. Ей была оказана медицинская помощь, после чего медики отпустили ее домой.

Дети серьезных травм не получили: синяки, ссадины, порезы и ранки от осколков стекла. У классного руководителя, которая их сопровождала, подскочило давление. На «Скорой» их всех отвезли для детального осмотра в ближайшую ЦРБ.

Фотографию с детьми выложил в Instagram губернатор Самарской области Дмитрий АзаровФото: соцсети

Домой с ветерком

О ДТП Елена Раптанова узнала после звонка сына:

- Беру трубку, а Влад мне говорит: «Мама, мы попали в аварию, все хорошо, ты не волнуйся, все живы», – вспоминает женщина. - Как тут не волноваться? Сразу сердце в пятки. А он продолжает: мы из автобуса через люк выбрались, который на крыше – а то он перевернулся.

Позже Елена узнает: удар пришелся как раз на ту сторону, где сидел ее сын. Только чудом школьники отделались легкими ушибами.

На место аварии прибыл и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров:

- В автобусе было 8 ребят, сопровождающий и водитель - всех осмотрели врачи, никто серьезно не пострадал, - отписался он в соцсетях. - Слава Богу, дети обошлись без переломов, только ушибы и царапины. Тем не менее, поручил вызвать санавиацию, чтобы ребятишек дополнительно осмотрели врачи-педиатры из больницы Середавина.

За некоторыми школьниками приехали родители. Остальным организовали другой автобус до дома. Вместе с ними поехал и Дмитрий Азаров.

- Вот мы проезжаем Царев Курган, там смотрите, крест стоит на верху холма. Первый крест в этом месте был установлен в этом месте Петром Первым, - рассказывал он школьникам.

Домой Владислав Раптанов добрался уже ближе к полуночи.

- Приехал: на голове – шашка да порезы и ссадины от осколков, зато воодушевленный, - говорил Елена Раптанова. - Рассказывает: мама, с нами губернатор ехал, яблоками нас угощал и про историю самарского края рассказывал.

В обстоятельствах аварии теперь разбираются полицейские. Что привело к столкновению и был ли водитель легковушки трезв, пока не сообщается.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="576" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/741709" frameborder="0"></iframe> Дмитрий Азаров проводит экскурсию для детей.соцсети

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