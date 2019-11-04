"Самое приятное - слышать слова благодарности": заканчивается конкурс Мисс Самарская полиция - 2019

Завершается конкурс "Мисс Самарская полиция - 2019". 4 ноября в 17.00 будет остановлено голосование. Затем работу продолжит жюри, которое проверит все голоса участниц, а также определит победителей в семи номинациях.

Одна из номинаций этого года - "Мудрость и опыт" - в ней участвуют четыре женщины. Каждая из них имеет звание ветерана МВД.

Надежда Ивановна Макитрина имеет срок службы 25 лет.

- Считаю себя счастливым человеком, потому что основную часть жизни посвятила служению людям, - считает она.

Ольга Валерьевна Димова пришла в органы внутренних дел в 1996 году. Сейчас она руководит одним из центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей.

- В преддверии профессионального праздника желаю всем сотрудникам и ветеранам крепкого здоровья и благополучия. Пусть впереди у вас будет много смелых планов и идей, а рядом взаимопонимание и поддержка близких людей! - написала она.

Инесса Кислицина прослужила 20 лет в отделе пропаганды безопасности дорожного движения в ГИБДД ТОльятти. Свою работу она считает очень важной, ведь те знания, которые она и ее коллеги вкладывали в головы детям и подросткам, позволяли спасти их жизнь на дороге.

- Профессия полицейского – одна из самых важных и нужных. Требования к ней никогда не зависели от времени. Высокая ответственность, честность и мужество – вот качества, которыми должен обладать и обладает каждый из вас! - пишет она.

Еще одна участница Ирина Львовна Титова, она начала службу в органах в 1993 году, в отделе по делам несовершеннолетних. Сейчас она увлекается садоводством, рисованием и вышивкой, а еще полюбила путешествия.

- Моя мечта – чтобы все люди на Земле были счастливы! Поздравляю ветеранов и действующих сотрудников органов внутренних дел с наступающим праздником! Всем крепкого здоровья, благополучия, взаимопонимания, успехов во всех начинаниях! Пусть все ваши мечты сбываются! - поделилась она.

Напомним, что шанс на победу имеют все участницы, также и те, кто не набрал максимум голосов. Жюри обязательно учтет и рассказ о себе, и достижения девушек. Тем более наши участницы с огромной готовностью делились в своих описаниях и своими мечтами, говорили о целях, к которым стремятся.

Так самарчанка Ольга Гусева рассказала, что ценит свою работу, хотя она и требует вложения большого количества сил.

- Самое приятное в работе - слышать от граждан, простых жителей города, слова искренней благодарности за проделанную работу, направленную, в первую очередь, на защиту их прав и законных интересов. Считаю, что в следственных подразделениях работают самые самоотверженные, целеустремленные девушки, которые не считаются с личным временем, - говорит она.

Успеха всем участницам желает генеральный партнер нашего конкурса Мясные магазины "Привозъ"

Здесь всегда рады видеть жителей Самары и области в числе своих покупателей. Неизменно в наличии свинина, говядина, баранина, индейка и курица, всегда большой выбор шашлыков для теплой компании и полуфабрикатов для всей семьи. У нас свежее мясо, низкие цены и приветливый персонал.

Приходите к нам в "Привозъ" - увезете мяса воз!

Проголосовать за девушек можно на странице конкурса.