Для чего Самарской области нужно перейти на метод «альткотельной»

Большей части тепловых сетей в Самаре и Самарской области уже за 25 лет, их давно пора менять. В основном это бесхозные и муниципальные сети, именно там чаще всего происходят порывы и коммунальные неприятности. Обновить все и сразу - задача невыполнимая. Во-первых, раскопанными окажутся многие улицы, а значит город превратиться в один большой автомобильный затор. Во-вторых, на это необходимы колоссальные ресурсы. Где их взять? Обсуждение этой проблемы идет более трех лет, итогом стала новая модель ценообразования - метод “Альтернативной котельной”. В чем главные преимущества этого метода и почему он необходим для Самарской области, подробно рассказал будущим теплоэнергетикам заместитель директора филиала "Самарский" ПАО "Т Плюс" по развитию тепловых узлов Денис Бобров. Образовательная встреча студентов теплоэнергетического факультета Самарского Политеха и руководства крупнейшей энергокомпании региона прошла в рамках совместного проекта “Умная среда”.

О новом методе рассказал будущим теплоэнергетикам заместитель директора филиала "Самарский" ПАО "Т Плюс" по развитию тепловых узлов Денис Бобров.Фото: Игорь МОЧАЛЬНИКОВ

Новые возможности

- Метод “Альтернативной котельной” - это новые возможности для повышения эффективности и надежности теплосетей, которые открываются благодаря изменению законодательства о теплоснабжении. Изменения в законе предполагают значительные улучшения для потребителя, региона и теплогенерирующих компаний. Для первых повышается качество теплоснабжения, определяется ответственность теплосетевой организации за нарушения показателей качества, появляется возможность долгосрочного прогнозирования затрат на отопление. Для области - это привлечение значительных инвестиций, мы оцениваем их в 50 миллиардов рублей, дополнительные поступления в бюджет от налога на имущество, возможность развития смежных отраслей в части поставки оборудования и материалов. Для теплосетевых организаций - это возможность повысить надежность теплоснабжения и прогнозировать объем инвестиций на десятилетие вперед, - отметил Денис Бобров.

«Альтернативная котельная» - это метод ценообразования на тепловую энергию в основе которого расчет: что дешевле построить, новый источник тепла или подключиться к существующему? Отсюда и название. Студентам показали специальную формулу, по которой можно узнать, сколько будет стоить тепло от новой котельной и выгодно ли это населению, в зависимости от местности и типа топлива. На сайте Минэнерго есть специальный калькулятор, который поможет любому человеку узнать, сколько стоит «альтернативная котельная» для его города, и сравнить получившуюся цифру с суммой в квитанции.

- Я думаю, что в ближайшие несколько лет многие регионы присоединятся к этой системе ценообразования, потому что именно она позволяет кардинально изменить ситуацию на рынке тепла, - добавил заместитель директора филиала "Самарский" ПАО "Т Плюс" по развитию тепловых узлов.

Неподъемных цен не будет

Новая модель ценообразования поможет решить проблему с изношенностью тепловых сетей в нашем регионе, что обеспечит бесперебойное теплоснабжение. Размер тарифа ограничивается предельной планкой. Потому неподъемной цены точно не будет.

- Для населения в первую очередь важно качество теплоснабжения, которое они получают. Вариант с “альткотельной” предполагает одномоментный рост этого качества, в то время, как тариф будет немного увеличиваться в течение 3-10 лет в зависимости от муниципалитета, - отметил декан Теплоэнергетического факультета СамГТУ Константин Трубицын. - Для нашего региона это очень актуально, потому что состояние тепловых сетей в Самаре и Самарской области катастрофическое, если их не модернизировать, то аварии, которые у нас были в 2019 году, будут постоянно.

Студенты оказались подкованными в теме встречи и отлично разобрались в грядущем нововведении.

- Этот метод я начал самостоятельно изучать с 2017 года, когда только начались областные круглые столы по переходу на тот вариант ценообразования. Сегодня я подкрепил свои знания информацией от специалистов. Этот вариант необходим и поможет модернизировать тепловые сети в Самарской области, привлечь дополнительные инвестиции, чтобы тепло было в доме каждого жителя области, - говорит студент третьего курса теплоэнергетического факультета СамГТУ Артем Доронин.