Уфа - Локомотив 2 ноября 2019 : прямая онлайн-трансляция матча Чемпионата России в 25 туре РПЛ

В 15 туре РПЛ на стадионе "Нефтянник" 2 ноября 2019 сыграют Уфа-Локомотив. Московская команда, которач сейчас в тройке лидеров турнира едет в гости к клубу с 11 строчки. Команда Вадима Евсеева вряд ли сможет противопоставить что-то серьёзное именитым соперникам. В двух последних матчах команда даже не забивала. Но в кубковой игре с ЦСКА уфимцы смотрелись серьёзно, и пропустили только в конце встречи. Локомотив де одержал пять побед в пяти турах подряд и только в 14 туре проиграл "Спартаку" прерва эту серию.

Статистика личных встреч Уфа - Локомотив

В последний раз Уфа выиграла у Локо в 2017 году. В последних четырёх играх один раз выиграли железнодорожники, три раза игра закончилась с ничейнвм результатом.

Букмекеры считаю, что у Локомотива больше шансов на победу в поединке. Скорее всего, игра на будет слишком результивной и москвичи без очков не уедут.

Онлайн - трансляция игры Уфа - Локомотив 2 ноября 2019

Текстовая онлайн - трансляция матча 15 тура РПЛ Уфа - Локомотив состоится 2 ноября 2019 года в 14.00 (мск).