Ференцварош – ЦСКА 7 ноября 2019: прогноз на матч 4 тура Лиги Европы по футболу 2019/2020

Прогноз на матч 4 тура Лиги Европы 2019/2020 Ференцварош – ЦСКА 7 ноября 2019 – 0:2.

Дела у ЦСКА в Лиге Европы настолько плохи, что «армейцев» может спасти только чудо. И создавать это чудо надо начинать уже 7 ноября в Будапеште. В этот день ЦСКА сыграет в столице Венгрии с «Ференцварошем».

Подопечные Виктора Ганчаренко потерпели три поражения в групповом этапе Лиги Европы с ужасающей разницей забитых-пропущенных 1:8. Итог – грустный ноль в графе набранных очков.

У «Ференцвароша» дела лучше – четыре очка и третье место в группе. Венгры еще могут побороться за вторую позицию, которая дает путевку в плей-офф Лиги Европы.

ЦСКА в прошлом матче с «Ференцварошем» выглядел сильнее соперника, однако не смог забить сам и пропустил совсем необязательный гол в концовке встречи. 7 ноября ЦСКА Виктора Ганчаренко попробует избежать всех ошибок, которые допустил в прошлой встрече с венграми, забить и наконец набрать первые три очка в Лиге Европы.

Кроме того, похоже «армейцы» смогли преодолеть кризис, который длился с начала октября – с матча против «Эспаньола». За это время ЦСКА проиграл две встречи в Лиге Европы и две в РПЛ, а также сыграл вничью в чемпионате страны с «Уфой». Черная полоса, кажется, прервалась 30 октября в кубковой игре с той же «Уфой» - «армейцы» смогли на последних минутах вырвать победу у команды Вадима Евсеева и пройти в следующий раунд турнира. Внушает оптимизм и матч с «Зенитом». Подопечные Виктора Ганчаренко смогли забить чемпиону страны в первом тайме (ранее в этом сезоне это никому не удавалось) и отстояли ничью вдесятером.

ЦСКА выглядит сильнее «Ференцвароша». С этим согласны и букмекеры. На победу «армейцев» они дают коэффициент 2.2 – 2.3. На победу венгров – 3.2 – 3.4. На ничью – 3.6 – 3.8. Скорее всего, ЦСКА победит с перевесом в два мяча.