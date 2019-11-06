Такая нужная помощь: в Сызрани школы получили важные подарки от нефтяников

Продолжая традиции

История Сызранского НПЗ (дочернего общества НК «Роснефть») неразрывно связана с историей третьего по величине города губернии. Вместе с предприятием строились жилье и парки, школы и детские сады, больница и мосты. Уже много лет завод оказывает адресную помощь тем, кому это необходимо. И этот год не стал исключением - традиционную поддержку от нефтяников получат учреждения высшего, профессионального, общего, дошкольного и дополнительного образования.

- Забота о детях, о подрастающем поколении россиян - одно из основных направлений социальной политики «Роснефти», а, следовательно, и СНПЗ. Надеюсь, наша помощь позволит улучшить материальную базу ваших учреждений, приобрести новое оборудование, спортивный инвентарь. Я считаю, что дети Сызрани должны получать качественное и конкурентное образование в родном городе, а мы, нефтепереработчики, сделаем для этого все возможное, - отметил и.о. генерального директора АО «СНПЗ» Константин Кусакин.

Лаборатории и классы

В списке благополучателей - сразу несколько учреждений образования. Высшей школе - самая серьезная поддержка. Сызранский филиал СамГТУ будет и дальше наращивать собственную материально-техническую базу. Традиционно финансовая помощь ждет Губернский колледж. Его технический профиль сможет приобрести необходимое учебное оборудование и тренажеры для спортивного зала.

Проект кабинета химии «под ключ» скоро станет реальностью для школы №2. Интересно, что и сама школа еще в советское время была построена заводом!

В лицее им. Героя Советского Союза П.И. Викулова химический класс появился благодаря помощи завода еще пару лет назад. Теперь в этом учреждении рассчитывают обустроить кабинет физики.

- Мы стараемся создать для ребят такие условия, чтобы им нравилось и хотелось учиться, - улыбается директор лицея Наталья Лобачева. - Нам бы хотелось, чтобы наши дети - самые лучшие, самые образованные - не уезжали из Сызрани. В ходе тесного сотрудничества СФ СамГТУ и СНПЗ становятся лицеистам настолько хорошо знакомыми, что хочется в родном городе и учиться, и в дальнейшем работать. И это радует.

Спортивная площадка и сенсорная комната

Уже совсем скоро в одном из самых густонаселенных микрорайонов Сызрани вырастет современная многофункциональная спортивная площадка. Формально она расположится на пришкольной территории, но воспользоваться ею смогут не только учащиеся, но и все желающие.

- Хочу выразить слова благодарности сотрудникам, руководству завода и компании «Роснефть» за продолжение традиции социально направленной политики предприятия, оказание финансовой помощи для установки современной универсальной спортивной площадки. Благодаря вам совсем скоро осуществится мечта ребят, учителей и родителей не только учащихся школы, но и жителей микрорайона, - говорит глава городского округа Сызрань Николай Лядин.

Школа №21 и ее структурные подразделения ранее уже получали помощь от нефтяников. Тогда было оборудовано несколько классов и усовершенствована видеосистема безопасности. И снова данное образовательное учреждение - в списке благополучателей. На этот раз средства поступят для детского сада №57.

- Наш сад не совсем обычный, - рассказывает его руководитель Валентина Маршова. - У нас действует единственная в Сызрани группа - 12 человек - для детей с ДЦП. Малышей сюда привозят со всего города. Среди воспитанников ДОУ есть ребята с тяжелыми нарушениями речи. Все детки нуждаются в особенном внимании. Хотелось бы приобрести сенсорную комнату с панелями для развития мелкой моторики - это основа развития речи. А еще нам необходимы компьютер и оргтехника. Все это мы надеемся приобрести на средства, выделенные СНПЗ.

Ежегодная благотворительность - только часть помощи нефтяников Сызрани и сызранцам. Самые существенные социальные инвестиции в развитие региона НК «Роснефть» делает в рамках соглашения с областным правительством.