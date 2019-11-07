Самарские эковолонтеры могут получить поддержку из бюджета

"Экологические проблемы нужно решать в корне"

На прошлой неделе Самарская губдума принимала необычных посетителей. Экологи и экоактивисты, чиновники, учителя, ученые, защитники природы, студенты вузов, общественники и бизнесмены собрались в одном месте, чтобы обсудить пути сохранения природных богатств Самарской области. Региональный экологический форум «Хранители природы II» собрал две сотни неравнодушных к защите природы самарцев, 3 докторов наук, 7 кандидатов наук и более 40 ведущих спикеров страны и региона в сфере экологии.

Инициатором проведения форума стал общественный молодежный парламент при Самарской губдуме. Его председатель Алексей Ткачук рассказал, что предложенные участниками инициативы будут реализованы совместными усилиями представителей власти, коммерческих организаций и общественности.

- Мы хотим, чтобы экологические проблемы решались в корне, а не устранялись последствия, - сказал он.

Зампредседателя комитета Самарской Губдумы по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды Денис Волков отметил, что на нацпроект «Экология» в регионе будет направлено около 40 миллиардов рублей. А еще он заявил о необходимости сделать ставку на эковолонтерство и активно привлекать жителей к уборке территории, посадке леса и выявлению незаконных свалок. Более того, депутат предложил поддерживать эковолонтеров из областного бюджета и пообещал внести соответствующую законодательную инициативу на заседании комитета.

- Опыт, которым поделятся участники форума, мы обязательно постараемся применять и в Самарской области, - подчеркнул он.

Кто оздоровит Волгу?

Участники форума работали в четырех секциях: сохранение лесов и чистый воздух, экологическое оздоровление водных объектов и сохранение уникальных водных экосистем, экологическое просвещение населения, а также сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма. Каждая из этих тем вызвала серьезный интерес и бурные дискуссии.

Про проект оздоровления Волги рассказал министр энергетики и ЖКХ Самарской области Сергей Марков рассказал. В общей сложности на это направление из федерального бюджета потратят 32,2 млрд рублей до 2024 года.

- К 2024 году степень загрязненности сточных вод, попадающих в реку, нужно снизить в три раза, - сообщил министр. – В Самарской области в программе оздоровления Волги примут участие десять городов и пять районов. Так, очистные сооружения будут реконструированы или заново построены в Жигулевске, Октябрьске, Самаре, Сызрани, Нефтегорске, Похвистнево, Новокуйбышевске и Отрадном.

Важную тему переработки отходов подняла замруководителя отдела Министерства природных ресурсов и экологии РФ Анастасия Мирсанова. По ее словам, через пять лет на переработку должны отправляться 36% всех отходов. За это время будет создана инфраструктура по обращению с отходами 1 и 2 класса опасности, а в Самарской области будет построено 16 пунктов сортировки и переработки мусора, в том числе – в Самаре и Сызрани.

- По исследованиям ВЦИОМ 83% россиян не участвует в экологических акциях, не жертвует средства на экологические цели и даже не хочет участвовать в экологических активностях. Только 27% сортирует мусор, а каждый второй ни разу не бывал в нацпарках или заповедниках, - рассказала она. – Поэтому сейчас очень важно бросить все силы на экопросвещение, и без помощи общественников здесь не обойтись.

Что мы выбрасываем на свалку?

Общественников на форуме хватало – опытом работы поделились как отдельные активисты, так и представители общественных движений. Руководитель добровольческого проекта «Дарим лес» Елена Долгова рассказала о том, как воплощаются в жизнь добровольческие проекты участников первого форума «Хранители природы - 2018». Опытом своей работы поделились организаторы акций «МусораНет» и «ЧистыеИгрыСамара» и представители учебных заведений, а экоактивист Оксана Шишкина рассказала, как полгода сортировала отходы в домашних условиях.

- Выяснилось, что 80% в мусорном ведре составляют пищевые отходы, 13%- вторсырье, которое можно переработать, и 7% - неперерабатываемые отходы,- отметила она.

Координатор волонтеров проекта «Вторсырье на благотворительность» Ксения Воробьева рассказала, что каждую первую субботу месяца в Самаре проходят акции по сбору вторсырья, а вырученные от переработки средства направляются общественным благотворительным организациями. За все время акции было спасено более 18 тонн макулатуры, сдано на переработку более 2,5 тонн пластика, 13 тонн стекла и 3,1 тонны металла. Также Ксения Воробьева презентовала проект организации дворовых модулей для сортировки вторсырья.

А журналист «Комсомолки» рассказала о проекте «Открытые НКО», - новой платформе «КП», с помощью которой представители общественных организаций могут размещать свою информацию в СМИ.