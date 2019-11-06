2019-11-07T11:14:42+03:00
Экономика

АО «Российский аукционный дом» сообщает

Торги 13 января 2020 года по Лоту №1 перенесены на 18 ноября 2019 года
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Организатор торгов - Акционерное общество «Российский аукционный дом» сообщает о переносе даты проведения торгов- аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений по цене, с применением метода повышения минимальной цены («голландский»), с 13.01.2020 с 10.00 (мск) на 18.11.2019 на 10.00 (мск) по Лоту №1:

Лот №1:

Объект 1:Нежилое здание, площадь: 490,5 кв.м, количество этажей, в том числе подземных этажей: 1, расположенное по адресу: Самарская обл., г. Тольятти, Автозаводский р-н, б-р Луначарского, д. 6А, кадастровый номер 63:09:0101162:11119;

Объект 2:ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, площадь: 1 243,00 +/- 12,3 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: для дальнейшей эксплуатации здания в соответствии с градостроительным регламентом зоны № Ж-4, расположенный по адресу: Самарская обл, г. Тольятти, р-он Автозаводский, бул. Луначарского, квартал 10, дом 6а, кадастровый номер 63:09:0101162:18;

Объект 3: 8213w-Металлическое ограждение по границе земельного участка 8213/075 г. Тольятти, ул. Луначарского, 6а, общая длина 157,35 м., количество секций 55 штук, высота секций 1,83-1,85 м., ширина 1,35-3,05м, инвентарный номер 4621W06

Начальная цена Лота №1 – 9 495 600 руб., с учетом НДС 20%., в том числе:

Начальная цена Объекта 1 – 7 771 200 руб., с учетом НДС 20%.

Начальная цена Объекта 2 – 1 629 000 руб., НДС не облагается.

Начальная цена Объекта 3 – 95 400 руб., с учетом НДС 20%.

Минимальная цена Лота №1 – 6 330 400 руб., с учетом НДС 20%., в том числе:

Минимальная цена Объекта 1 – 5 180 800 руб., с учетом НДС 20%.

Минимальная цена Объекта 2 – 1 086 000 руб., НДС не облагается.

Минимальная цена Объекта 3 – 63 600 руб., с учетом НДС 20%.

Сумма задатка – 633 040 руб.

Шаг аукциона на повышение – 316 520 руб.

Шаг аукциона на понижение – 633 040 руб.

Имущество находится на торгах для передачи помещений в аренду.

Продавец гарантирует, что Объекты никому не проданы, не являются предметом судебного разбирательства, не находятся под арестом (запрещением), не обременены иными правами третьих лиц, кроме следующих обременений (ограничений):

- обязательным условием продажи Объектов является передача Объектов Покупателю не позднее 30 сентября 2020г.;

- Объект 1 реализовывается после проведения перепланировки до оформления собственником необходимых технических, правоустанавливающих документов на Объект 1 после проведения данной перепланировки с новыми характеристиками. Поэтажный план Объекта 1 до и после проведения перепланировки приведен в аукционной документации;

Дата и время проведения торгов: 18 ноября 2019г. в 11 часов 00 минут

(время московское).

Место проведения торгов:г. Самара, Московское шоссе, д. 15, зал заседаний.

Прием заявок и прилагаемых к ним документов осуществляется до 14 ноября 2019 года.

Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 14 ноября 2019 года.

Определение участников торгов и оформление протокола о допуске осуществляется 15 ноября 2019 г. в 16:00 (время московское) по адресу: г. Самара, 4-й проезд, д. 57А, оф. 515.

Вручение уведомлений и билетов участникам торгов проводится при наличии паспорта и, в необходимом случае, доверенности, 18 ноября2019г.с 09:30 до 09:55 (МСК) по адресу:

г. Самара, Московское шоссе, д. 15, зал заседаний.

Подведение итогов торгов состоится 18 ноября 2019 г. по адресу:

г. Самара, Московское шоссе, д. 15, зал заседаний.

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