"Ее просто расстреливали в упор": В Самаре собака с дробью в позвоночнике снова научилась ходить

- Помогите! Нашла собаку, не ходит, но чувствительность в лапах есть. Ужасные пролежни, аж кости видно. Скоро отстрел у нас, она точно не выживет, - такое письмо пришло в самарский приют бездомных животных «Хати» год назад.

Когда волонтеры связались с авторами письма, те объяснили: у них в Татарстане бездомных собак отстреливают, эту они пока вывезли за город, но своими силами поставить ее на ноги не смогут.

- Мы сами выехать за животным тоже не могли. Девочки написали в интернете пост, описали всю ситуацию и на просьбу о помощи быстро откликнулись неравнодушные люди, - рассказывает волонтер приюта Татьяна Чернышева. – Две девушки поехали из Самары в Татарстан в ужасную погоду, нам собаку привезли уже ночью.

В позвоничнике у собаки так и остались дробь да осколки пульФото: Соцсети

«Новобранца» назвали Евой, когда ее повезли в ветклинику, думали, что, может, она попала под машину - отсюда и травма.

Однако рентген показал: собаку расстреливали чуть ли не в упор. На снимке доктора увидели пули, дробь в тазовых костях, в спинном мозге. Достать их оказалось невозможно – иначе животному могло стать еще хуже. Решено было оставить их там, где они есть.

Первой задачей было справиться с некрозом тканей и спасти Еву от ампутации задних конечностей. Это удалось сделать, но собака могла остаться на всю жизнь инвалидом.

Прошел год, и Ева сотворила настоящее чудо: она научилась ходить. Летом она плавала в ванной, разрабатывала лапки, много занималась. И ее старания были вознаграждены.

Сейчас Ева учится доверять людямФото: Соцсети

- Мы дополнительно проверяли: задние лапы она точно не чувствовала, - уточняет Татьяна Чернышева. - Но каким-то образом она научилась использовать их как протезы. Особенно хорошо у нее получается, если она не нервничает. На данный момент специальная инвалидная коляска ей в принципе уже и не нужна.

Ева пока побаивается чужаков и прячется, когда заходят незнакомые ей люди. А вот к волонтерам, которых она уже видела, сразу бежит обниматься.

Сегодня это обычная собака: любит мясцо, гулять и играть. С детьми дружелюбна, кошек не обижает.

Сотрудники приюта говорят, что для Евы было бы идеально проживание в частном доме: чтобы она могла гулять на свежем воздухе, а спать в тепле. Познакомиться с собакой, которая сама себя поставила на ноги, можно в приюте «Хати». Связаться с волонтерами можно по телефону 89277679267, Татьяна.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="576" height="1024" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/742368" frameborder="0"></iframe> В Самаре собака Ева с дробью в позвоночнике снова научилась ходить.Соцсети

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