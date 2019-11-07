2019-11-07T15:12:26+03:00
Дом. Семья

"Ее просто расстреливали в упор": В Самаре собака с дробью в позвоночнике снова научилась ходить

Животное спасли от отстрела волонтеры в Татарстане, а поставили на ноги – в самарском приюте
Александра БУДАЕВА
Поделиться:
Спустя год Ева научилась использовать задние лапы как протезыСпустя год Ева научилась использовать задние лапы как протезыФото: Соцсети
Изменить размер текста:

- Помогите! Нашла собаку, не ходит, но чувствительность в лапах есть. Ужасные пролежни, аж кости видно. Скоро отстрел у нас, она точно не выживет, - такое письмо пришло в самарский приют бездомных животных «Хати» год назад.

Когда волонтеры связались с авторами письма, те объяснили: у них в Татарстане бездомных собак отстреливают, эту они пока вывезли за город, но своими силами поставить ее на ноги не смогут.

- Мы сами выехать за животным тоже не могли. Девочки написали в интернете пост, описали всю ситуацию и на просьбу о помощи быстро откликнулись неравнодушные люди, - рассказывает волонтер приюта Татьяна Чернышева. – Две девушки поехали из Самары в Татарстан в ужасную погоду, нам собаку привезли уже ночью.

В позвоничнике у собаки так и остались дробь да осколки пуль Фото: Соцсети

В позвоничнике у собаки так и остались дробь да осколки пульФото: Соцсети

«Новобранца» назвали Евой, когда ее повезли в ветклинику, думали, что, может, она попала под машину - отсюда и травма.

Однако рентген показал: собаку расстреливали чуть ли не в упор. На снимке доктора увидели пули, дробь в тазовых костях, в спинном мозге. Достать их оказалось невозможно – иначе животному могло стать еще хуже. Решено было оставить их там, где они есть.

Первой задачей было справиться с некрозом тканей и спасти Еву от ампутации задних конечностей. Это удалось сделать, но собака могла остаться на всю жизнь инвалидом.

Прошел год, и Ева сотворила настоящее чудо: она научилась ходить. Летом она плавала в ванной, разрабатывала лапки, много занималась. И ее старания были вознаграждены.

Сейчас Ева учится доверять людям Фото: Соцсети

Сейчас Ева учится доверять людямФото: Соцсети

- Мы дополнительно проверяли: задние лапы она точно не чувствовала, - уточняет Татьяна Чернышева. - Но каким-то образом она научилась использовать их как протезы. Особенно хорошо у нее получается, если она не нервничает. На данный момент специальная инвалидная коляска ей в принципе уже и не нужна.

Ева пока побаивается чужаков и прячется, когда заходят незнакомые ей люди. А вот к волонтерам, которых она уже видела, сразу бежит обниматься.

Сегодня это обычная собака: любит мясцо, гулять и играть. С детьми дружелюбна, кошек не обижает.

Сотрудники приюта говорят, что для Евы было бы идеально проживание в частном доме: чтобы она могла гулять на свежем воздухе, а спать в тепле. Познакомиться с собакой, которая сама себя поставила на ноги, можно в приюте «Хати». Связаться с волонтерами можно по телефону 89277679267, Татьяна.

В Самаре собака Ева с дробью в позвоночнике снова научилась ходить.Соцсети

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Она снова ходит!» В Самаре собака бросилась под машину, чтобы спасти любимого хозяина

Благодарные люди не бросили Глорию, сделали ей операцию и больше года выхаживали домашнюю любимицу (подробнее)

Теперь он всегда показывает язык: в Самаре кота пыталась повесить живодерка, но он чудом выжил

Коту Карабасу, сердце которого, наконец, оттаяло, волонтеры ищут дом и любящих хозяев (подробнее)

«Ей медаль нужно, как матери-героине»: кошка в галстуке после стерилизации выкормила три поколения чужих котят

Бездомную кошку принесли в приют, чтобы стерилизовать, а она стала заботливой мачехой и обрела новый дом (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Заслуженный артист России Серго Самхарадзе: Животные попадают к нам после таких передряг, что цирк для них – это реальное спасение
Дрессировщик после выступления в Донецке рассказал «Комсомолке» о судьбах медведиц, которых он спас и из которых сделал настоящих звезд
Новомодные услуги для животных: Бобику - фитнес-тренер, мурзику - сексолог
Мы попросили ветеринара Наталью Соловьеву помочь разобраться, какие услуги для животных и консультации каких специалистов действительно нужны четвероногому, а в каких случаях это просто маркетинговые уловки и выброшенные на ветер деньги
Новости 24
В Самаре на несколько дней закроют движение трамваев по улице Ташкентской
Самарский футболист крымской «Таврии» попал в больницу после стычки с соперником в подтрибунном помещении
В Самаре полдня не будут пускать транспорт на улицу Пионерскую
Глава Самары поручила дорожникам не затягивать сроки ремонта Заводского шоссе
У подъезда на проспекте Кирова в Самаре нашли труп зарезанного мужчины
В Самарской области рабочий сорвался с крыши пятиэтажного дома
В Самаре женщина зарезала свою подругу и вынесла ее труп на мороз
В Новокуйбышевске уголовница украла у пенсионерки 117 тысяч рублей, подменив купюрами банка приколов
Кот-пилот, пегас и Зигзаг из «Утиных историй»: в ЦСК ВВС выбирают маскот
На улицы Самары возвращается троллейбус № 10
Между Сызранью и Бестужевкой закрыли паромную переправу
С заботой о людях. «АКОМ» установил бесплатную зарядную станцию в аэропорту Курумоч
В Самаре направят более 16 млн рублей на реконструкцию «Ракеты» и создание планетария
Дети есть - жилье будет: в Самарской области многодетному отцу дадут 2,7 млн рублей на квартиру
В Самарской области водитель на Lexus опрокинулся в кювет и попал в больницу
Волейбольная «Нова» уступила «Газпрому-Югре» в матче чемпионата России
В Самаре выделят деньги на реконструкцию улицы XXII Партсъезда
На КуйбышевАзоте добились снижения расхода ресурсов
Забыли про квартиру и машины: самарских депутатов поймали на попытке скрыть свои доходы
Гандболистки «Лады» уступили «Ростов-Дону» в матче чемпионата России
В Самаре бизнесмен пугал чиновников ФСБшниками, чтобы получить с них денег
В Самаре владелец коттеджа на 9-ой просеке оставил без холодной воды школу-интернат и своих соседей
Самарские программы начнут транслировать по федеральному каналу ОТР
Как услуга автоследования поможет инвестору заработать на фондовом рынке?
В Сызрани выясняют, кто испортил воздух в городе
Неудачный обгон: женщина на Kia устроила ДТП с двумя фурами на трассе под Самарой
Антон, Тимофеев и Чернов не помогут «Крыльям Советов» в матче против «Спартака»
Видимость до 500 метров: дороги Самарской области заволокло туманом
Школу в микрорайоне «Новая Самара» могут достроить раньше срока - к 1 сентября 2020 года