Марш юнармейцев, последний Герой и танки на площади: лучшие кадры девятого Парада Памяти - 2019 в Самаре

В Самаре завершился уже девятый Парад Памяти. В 2019 году он был посвящен "Солдатской славе". А главным героем мероприятия стал Владимир Иванович Чудайкин, Герой Советского Союза, участник исторического Парада 1941 года.

Ребята смогли пообщаться с Героем Советского СоюзаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Тогда именно с этой площади он с такими же солдатами ушел на фронт, несмотря на то, что работал на авиационном заводе и ему полагалась квота. 1 мая 1945 года танкист сержант Чудайкин впереди наступающих подразделений двигался на Рейхстаг, обеспечивая прикрытие пехоты и уничтожая огневые точки противника в здании. Перед ним загорелся танк и Владимир Иванович выпрыгнул из своей машины и помог экипажу.

Губернатор лично поблагодарил Владимира Ивановича за подвигФото: Светлана МАКОВЕЕВА

В этом году последний герой 3-й живой ударной армии получил возможность лично на историческом авто объехать парадные расчеты. Вся площадь, все трибуны приветствовали его стоя.

Уже в девятый раз проходит Парад Памяти в СамареФото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Я благодарен нынешним поколениям молодежи, которые оказывают постоянное внимание участникам войны, помогают и тем, кто ковал Победу в тылу. Этот парад сплачивает жителей не только Самарской области, но и всей страны. Парад Памяти – доказательство, что наша нация сплочена, - поделился своими эмоциями Владимир Чудайкин.

В таких костюмах солдаты незаметны зимойФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Парад Памяти -2019 во многом получился традиционным. На площадь вышли военные в исторической форме и с оружием 40-х годов. Это и винтовки Мосина, пистолеты-пулеметы Шпагина.

Это историческая формаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Перед торжественным маршем первые лица региона возложили цветы к Памятному знаку на площади Куйбышева. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров выступил с приветственным словом. Он напомнил, как важен был этот Парад в далеком 1941 году.

В колоннах и женщины-военнослужащиеФото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Он вдохновил людей на боевые и трудовые подвиги. И навсегда вошел в героическую летопись страны. Это наша с вами история! Наша общая память! В каждой семье есть свои герои, которые приближали Победу на полях сражений и в заводских цехах. Мы должны это помнить, чтобы оставаться единым российским народом, - отметил он.

Выйти на площадь в день Парада - большая честь для каждогоФото: Светлана МАКОВЕЕВА

В память о "солдатской славе" Парад напомнил о судьбах миллионов человек, кто вернулся домой и кто остался на поле боя.

На трибунах - ветераны и заинтересованные горожанеФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Всего по площади прошли 125 парадных расчетов. Это и представители действующей армии, и ветеранские объединения, и патриотические организации. А с трибун за ними наблюдали иностранные послы - также, как и в далеком 41-м. Это и Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Болгария в Российской Федерации Атанас Крыстин, Временный поверенный в делах Канады в Российской Федерации Стефан Жобен, Руководитель Отделения в г. Уфе Посольства Республики Беларусь в РФ Петр Балтрукович.

На площади прошла военная техникаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Параде Памяти - представители силовых структур, десантники.

Особенную роль именно куйбышевского Парада отметила и официальный представитель МИД Мария Захарова:

- Роль Куйбышева, а сегодня Самары, в подготовке к Великой Отечественной войне, в снабжения и фронта и тыла всем – от вооружения, продуктами питания, – невозможно переоценить. Нужно это знать и помнить, даже несмотря на то что этой памяти нас хотят лишить. Но мы не сдаемся и сохраняем память и будем свято хранить ее дальше.

По площади прошли студентыФото: Светлана МАКОВЕЕВА

На площади шагают представители военно-патриотических клубов, кадеты, суворовцы, нахимовцы.

Для юнармейцев это предел мечтаний - попасть на площадь в такой деньФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Впервые здесь прошли маршем Юнармейцы со всех уголков региона, а также из других субъектов ПФО.

На площади танк Т-34Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Украшение Парада Памяти 2019, безусловно, его техническая часть.

На площади Танк Т-34Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По площади Куйбышева, как и много лет назад, прошла боевая техника. Среди образцов - танк Т34, его 85 модификация. Именно она стоит на большинстве постаментов по всей стране.

В небе пролетели Ил-2, Як - все, как в 41 годуФото: Светлана МАКОВЕЕВА

А в конце Парада Памяти над площадью пролетели исторические самолеты. Ил-2, который в 1941 году собрали в Куйбышеве, вернулся на историческую Родину. В 1943 году он затонул в озере, но пилот успел спасться. Несколько лет назад его нашли и восстановили. И теперь он снова летает!

Это реконструкция боевых действий полковника ГороховаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

А после Парада Памяти на набережной Волги прошла историческая реконструкция боя времен Великой Отечественной войны: "Сталинград - 42. Группа полковника Горохова". Это история группы, которая оказалась в окружении в течение 4 месяцев сдерживала немецкие войска. Особенно тяжелыми выдались месяцы с сентября по ноябрь 1942 года. Перед гитлеровцами поставили задачу - уничтожить группу к 19 ноября. Но гороховцы выстояли. Они знали, что именно тут, под Сталинградом, решается судьба Победы. И не были готовы ни на минуту отдать хоть метр земли. К февралю 1943 года в живых осталось меньше тысячи человек из изначальных 5,% тыс.

А на набережной прошла реконструкция событий Сталинградской битвыФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Участниками реконструкции стали представители 42 военно-исторических клубов. Гости приехали и из Москвы, из Ульяновска, Казани, Кирова, Воронежа.

Реконструкторы постарались на славуФото: Светлана МАКОВЕЕВА

В следующем году в Самаре в год празднования 75-летия Победы пройдет 10, юбилейный Парад Памяти. Пока детали этого праздника не раскрываются, но мы уверены, что это мероприятие станет незабываемым.