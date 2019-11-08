Новокуйбышевский НПЗ встречает новую смену

Работа с молодежью - одна из важнейших составляющих кадровой политики Новокуйбышевского НПЗ. Развитие молодых сотрудников не пускают на самотек, ведь именно в их руках будущее завода. Особенно пристальное внимание уделяется молодым специалистам - ребятам, выбравшим заводскую стезю после окончания высших учебных заведений. Самым активным, целеустремленным и грамотным из них предстоит со временем стать сменой руководящему эшелону, возглавить производство. Кто-то станет начальником установки, кто-то - главным инженером, кто-то - директором. А начинается этот непростой, но интересный путь у всех одинаково: с посвящения в нефтяники!

Есть желание - возможности найдутся

В Учебном центре АО «НК НПЗ» весь день молодые специалисты-первогодки познавали тонкости заводской деловой жизни. В ходе адаптационного курса молодежи рассказали о корпоративной политике, аспектах трудового договора, кодексе деловой этики и провели тренинги, направленные на сплочение и командообразование.

- Ежегодно на наш завод приходит более 30 молодых специалистов, - рассказал начальник отдела оценки и развития персонала Александр Обрезков, который сам «вырос» из статуса молодого специалиста всего три года назад. - На предприятии есть программа, состоящая из трех ступеней развития. У ребят масса возможностей проявить себя как в науке, так и в спорте, культуре и других областях - наша молодежная политика это позволяет. Главное - не сидеть на месте, развиваться, ставить для себя максимальные цели и участвовать во всех мероприятиях.

В зале львиное большинство парней, ведь основные движущие силы завода - технологи и механики, машинисты и операторы. Несмотря на автоматизацию процессов, с каждым годом их нужно все больше - завод строится, модернизируется, наращивает мощности. Но и девушек немало: на промышленном гиганте есть место специалистам разных профессий.

С официальным вступлением в заводскую семью ребят поздравил заместитель главного инженера по первичной переработке АО «НК НПЗ» Андрей Павлов. Топ-менеджер не так давно был сам молодым специалистом - сразу после вуза пришел на завод, в газокаталитический цех. Спустя 15 лет с теплотой вспоминает своих наставников и первые, самые интересные годы работы.

- В наши дни статус молодого специалиста еще больше возрос - «Роснефть» уделяет развитию молодежи самое пристальное внимание, - считает Андрей Павлов. - Настроение, дух, потенциал молодых специалистов очень важны для Компании и, конечно, завода. Хочу пожелать, чтобы ваш потенциал был реализован на 100%, а багаж знаний, полученный в вузах, только рос с помощью наставников. Будьте максимально активны в своем развитии, и карьерный рост вам обеспечен!

Заводская семья пополнилась

День открытий завершился торжественным мероприятием, которого с нетерпением ждет каждый выпускник вуза, решивший связать жизнь с нефтепереработкой. Заместитель главного инженера традиционно «помазал» нефтью своих более юных коллег. Каждый из них, хоть и работает совсем недолго, уже вступил в профсоюзную организацию завода и почувствовал поддержку многотысячного коллектива.

- Связав жизнь с нефтепереработкой, вы сделали правильный выбор, - отметил председатель профсоюзной организации Вячеслав Исаев. - Коллективный договор нашего завода содержит множество льгот и преференций, и каждый год в нем появляются новые пункты. Профсоюзная организация будет всегда рядом с вами - всегда поддержит, окажет любую помощь.

Это уже в полной мере успел почувствовать инженер-электрик цеха эксплуатации электрооборудования Артем Пономарев.

- Церемония посвящения очень волнительна, - признался молодой специалист. - Коллектив очень дружный, принял меня как своего. За время работы довелось принять участие в НТК, в других мероприятиях Совета молодых специалистов. Буду уделять время общественной работе и дальше. И, конечно, расти!