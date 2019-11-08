От бизнеса - медицине: Новокуйбышевская ЦГБ приобретет новое оборудование

Больницы и школы, детские сады и природа - все это общее, государственное, а значит, бюджетное. Однако бюджетного финансирования не всегда хватает на все необходимые нужды, и тогда на помощь приходит социально ответственный бизнес. Градообразующее предприятие Новокуйбышевска - нефтеперерабатывающий завод - с переходом на рыночную экономику не снял с себя социальных обязательств перед земляками. Каждый год НК НПЗ выделяет благотворительные средства на целевую помощь социальным учреждениям и организациям. В 2019-м новокуйбышевские благополучатели ощутили надежное плечо промышленного гиганта.

«Искусственная почка»: жизненно важное приобретение

Одним из благополучателей стала Новокуйбышевская центральная городская больница. В 2017-м предприятие помогло НЦГБ с дорогостоящим ремонтом томографа, в этом году выделило средства на приобретение аппарата «Искусственная почка» и видеогастроскопа.

- Приоритетным направлением для оказания благотворительной помощи в этом году для НК НПЗ стало здравоохранение, - отметил главный механик АО «НК НПЗ» Сергей Голицаев на церемонии вручения благотворительных сертификатов. - Понимая нужды больницы, мы вручаем сертификат на приобретение двух необходимых аппаратов. Главный капитал нашего города - это здоровье граждан, поэтому завод и дальше будет оказывать медицине серьезную поддержку.

Видеогастроскоп - современный аппарат, позволяющий проводить диагностику органов желудочно-кишечного тракта. С его помощью врачи смогут получить не только ткани на анализ, но и четкое изображение проблемы, которое многое расскажет узким специалистам, например врачам онкологического центра. О пользе аппарата «Искусственная почка» и говорить не приходится: по словам главврача новокуйбышевской ЦГБ Светланы Шешуновой, его приобретение позволит несоизмеримо увеличить и качество, и продолжительность жизни инвалидов первой группы с многолетними заболеваниями.

- Мы очень признательны НК НПЗ и всей компании «Роснефть» - не первый год предприятия Компании помогают нам улучшать материальную базу учреждения, - говорит Светлана Шешунова. - В свою очередь, мы стремимся повышать качество оказания медицинской помощи новокуйбышевцам, в том числе и заводчанам. Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество на благо наших горожан.

В этом году поддержку завода получили также национальной парк «Самарская лука» - на реализацию природоохранного проекта, стадион «Нефтяник» - на проведение ремонтных работ и детский сад «Колокольчик» - на укрепление материально-технической базы.

Традиция вовремя приходить на помощь

Улучшение социальной сферы - многолетняя традиция нефтепереработчиков, поставленная на «официальные» рельсы. Начиная с 2010 года, заводом в рамках соглашения между ПАО «НК «Роснефть» и правительством Самарской области были перечислены средства на строительство и улучшение социально значимых объектов, ремонт и совершенствование материально-технической базы образовательных, спортивных, медицинских и культурных учреждений Новокуйбышевска.

В разные годы адресатами финансовой поддержки стали социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Наш дом», территориальный центр социальной помощи семье и детям, детская художественная школа, центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья «Светлячок», ТЮЗ «Время тайн» и другие учреждения. Новокуйбышевцы по праву гордятся ледовым дворцом «Роснефть»-Арена - он был построен на благотворительные средства НК НПЗ при поддержке НК «Роснефть» и уже два года радует спортсменов и болельщиков. Также за счет средств НК НПЗ в городе реконструирована площадь имени Гавриила Гореченкова: бывшему директору НПЗ, как и Павлу Узункояну, ветерану ВОВ, установлены памятники. В прошлом году в рамках взаимодействия с регионом компанией «Роснефть» выделены средства на реконструкцию детского сада «Буратино» и здания на улице Миронова, в котором расположится школа. Работы здесь профинансированы нефтяниками и в 2019 году, так же, как и строительство дороги, новое шоссе между улицами Киевской и Свердлова повысит транспортную доступность к ледовому дворцу, разгрузив центральную магистраль города - улицу Победы.