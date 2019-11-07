2019-11-07T20:24:15+03:00
Спорт

Лестер – Арсенал 9 ноября 2019: прогноз на матч 12 тура АПЛ

Прогноз на игру 12 тура Английской премьер-лиги Лестер Сити – Арсенал (Лондон), которая пройдет 9 ноября 2019 на стадионе «Кинг Пауэр»
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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«Канониры» не выигрывают уже четыре матча. Фото: twitter.com/Arsenal.«Канониры» не выигрывают уже четыре матча. Фото: twitter.com/Arsenal.
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Прогноз на матч Лестер – Арсенал 9 ноября 2019 – 2:2.

Открытие этого сезона Английской премьер-лиги «Лестер Сити» в 12 туре примет на стадионе «Кинг Пауэр» лондонский «Арсенал». Команды находятся неподалеку в турнирной таблице («Лестер» на 3-ем месте, «Арсенал» на 5-ом), однако разделяют их внушительные 6 очков.

В этом сезоне «лисы» напоминают Англии и всему миру, что чемпионство 2016 года – не случайность. Более того, «Лестер» в этом году стартовал даже мощнее, чем четыре года назад. «Лисы» Брендана Роджерса набрали 23 очка – на 1-но больше, чем «лисы» Клаудио Раньери. Единственное, в сезоне 2015/2016 не было таких космических «Ливерпуля» и «Манчестер Сити», которые сейчас возглавляют турнирную таблицу АПЛ и которых вряд ли кто-то сможет догнать. Тогда ближайшим соперником «Лестера» в борьбе за чемпионство был «Арсенал». Сейчас же ситуация совсем другая.

«Канониры» разваливаются на глазах. Унаи Эмери, очевидно, не справляется, а команда показывает совсем уж неубедительные результаты. Из-за этого все громче звучат возгласы болельщиков об отставке испанца. Лучше ситуацию не делают и истории с капитаном Гранитом Джакой, который послал фанатов, и с одним из самых дорогих футболистов лиги Месутом Озилом, который наконец вышел на поле, но лучше от этого не стало.

«Асренал» не побеждает уже в четырех матчах подряд – с 27 октября были три ничьи (с «Кристал Пэласом» и «Вулверхэмптоном» в АПЛ и «Викторией Гимараэш» в Лиге Европы) и поражение в зубодробительном матче в Кубке лиги с «Ливерпулем», когда «канониры» упустили победу на последней минуте.

С чемпионским «Лестером» этот «Лестер» роднит и огненная форма Джейми Варди. Англичанин уже наколотил 10 голов. На пятки ему наступает, в том числе, форвард «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг с 8-ю мячами.

Букмекеры отдают предпочтение в этой встрече хозяевам. Коэффициент на «Лестер» - около 2 – 2.1. На победу «Арсенала» дают 3.35 – 3.65, а на ничью 3.6 – 3.9. Однако, на мой взгляд, команды именно разойдутся миром. Скорее всего, нас ждет результативный поединок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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