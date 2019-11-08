"Физрук" встречает "Девушек с Макаровым": 10 премьер ТНТ в 2020 году, которые стоит посмотреть самарцам

Только недавно телеканал ТНТ показал несколько громких премьер: сериалы "Жуки" о приключениях московских айтишников в глухой деревне, "Триада", где герой в один момент превращается в будущего многодетного отца с тремя беременными женщинами, и новое шоу с Ольгой Бузовой и Тимуром Батрутдиновым "План Б". И вот уже на подходе очередные сюрпризы!

На прошлой неделе в самарском отеле Lotte телеканал ТНТ представил новый телевизионный сезон. Руководитель отдела по коммуникации с региональными партнерами ООО «Газпром-Медиа Развлекательное телевидение» Вера Проскурина подробно рассказала журналистам, блогерам и ведущим представителям медиа-индустрии о главных премьерах 2020 года.

Она отметила, что ТНТ по-прежнему остается одним из самых популярных телеканалов в стране и уже долгое время является безоговорочным лидером среди телезрителей России в возрасте от 14 до 44 лет.

- Согласно исследованиям — семь из десяти сериалов российского ТВ принадлежат именно ТНТ, — рассказала Вера Проскурина. — По этим же данным 9 из 10 развлекательных проектов также транслируются на нашем телеканале.

Свой успех ТНТ продолжит закреплять. В 2020 году телеканал покажет продолжения всех своих суперхитов: «Физрук», «Реальные пацаны», «Ольга», а также сериалов, которые появились совсем недавно — «Год культуры» с Федором Бондарчуком, второй сезон «Жуков» и сериал «ТРИАДА». В следующем году выйдут новые сезоны самых популярных развлекательных шоу ТНТ из линейки 21:00 — «Где логика?», «Импровизация», «Однажды в России», «Студия СОЮЗ», пятничные юмористические шоу Comedy Woman, Comedy Club, «Comedy Баттл». Конечно, продолжится бесконечное реалити «Дом-2» и появится новый герой шоу «Холостяк».

Сериалы ТНТ занимают первые строчки рейтингов популярности Фото: ТНТ

Но самое главное, что в сезоне 2020 года ТНТ представит 2 абсолютно новых шоу и сразу 8 новых комедийных сериалов..

Новые комедийные сериалы в 2020 на ТНТ

«Девушки с Макаровым»

Сериал об эксцентричном начальнике уголовного розыска и его молодых помощницах

Желая подкинуть проблем Макарову, лучшему полицейскому Капотни, начальство выделяет ему «подкрепление» — четырех бывших студенток: отличницу, самбистку, мать-одиночку и просто красавицу. По задумке девушки должны ужаснуться характеру Макарова и настучать на грубияна, постоянно превышающего свои полномочия, но что-то идет не так. Новоиспеченные лейтенантки серьезно относятся к работе и собираются ответственно нести службу вместе с таким непростым начальником. Как брутальный Макаров и четыре абсолютно разные барышни будут уживаться, блюсти порядок в непростом районе и раскрывать неочевидные дела? В главной роли — Павел Майков.

"Девушки с Макаровым" составят конкуренцию "Полицейском с Рублевки"

«Исправление и наказание»

Первый тюремный ситком на российском телевидении с Анной Михалковой в главной роли

Во время открытия храма на голову олигарху Верхоланцеву упал здоровый колокол, на отлив которого он пожертвовал огромную сумму. После похорон его семейка принялась делить деньги, но увы — все счета за границей под надежным паролем. Уверенные в том, что нехилую долю богач оставил внебрачной дочери, Верхоланцевы направляются в глубинку, где их родственница по батюшке работает заместительницей начальника колонии. Пытаясь выбить наследство, мажоры поджигают ее дом, но вместо денег получают срок. Отбывать его придется именно в этой колонии. Здесь сводная сестра будет учить родственников человечности — способами, которые практикуют в современных российских тюрьмах. «У них просто не было шанса стать хорошими», — говорит надзирательница и начинает перевоспитание.

«Патриот»

Сериал про спецназовца, который возвращается после службы в родной город и планирует навести там порядок

Наконец-то Саня Кучин дома. После службы он временно устраивается работать охранником в круглосуточный магазинчик «Мечта». Саня — честный, патриотичный, деятельный, верящий в великую Россию — пытается встроиться в мирную гражданскую жизнь. Ему категорически не нравятся мещанство, разгильдяйство, пьянство, коррупция и безразличие местных жителей. Что произойдет с идеальным героем в неидеальном мире?

«Идеальная семья»

Что может быть лучше отдыха в Сочи? Только отдых в огромном подмосковном особняке. Но почему он весь напичкан камерами?

Горе-отец большого семейства сильно проштрафился и понял, что с ипотекой, кучей других расходов и проблем он не сможет обеспечить родным даже отдых в Сочи. Он придумывает нетривиальный способ выкрутиться и все-таки порадовать жену: подговаривает детей пройти кастинг в реалити-шоу «Идеальная семья», в котором зрители выберут самое дружное семейство. Поэтому их машина проносится мимо аэропорта и приезжает в Подмосковье, где семью ждет роскошная вилла — здесь пройдет соревнование. Но как отреагирует супруга, когда, уже скинув халатик, она поймет, что на нее сейчас смотрит вся страна? В главных ролях — Павел Деревянко и Ольга Медынич.

«Отпуск»

Сериал о семье из Северодвинска, которая одиннадцатый год подряд проводит свой отпуск в Геленджике. Но на этот раз что-то пойдет не по плану…

Каждое лето миллионы семей приезжают в Геленджик — зачем лететь в Грецию, если здесь тоже все включено и живут душевные люди? Правда, о приезжих они мыслят кратко: «Курортнички, блин». А тут еще и сын северодвинцев решил сделать предложение дочке геленджичан… Что происходит, когда север встречается с югом? И как семье ужиться в домике у моря, если даже на родине они с трудом выносят редкие застолья? «Отпуск» — это сериал про отношения, правдивый и с отличным юмором. В ролях – Павел Майков, Демис Карибидис, Арарат Кещян, Татьяна Догилева и другие.

«Иванько»

Трогательная история о двух непохожих друг на друга женщинах в поисках счастья

Настя — учительница танцев, Валя — психолог, им чуть за тридцать, и каждой кажется, что жизнь немножко не получилась. Они встретились при странных обстоятельствах — в отделе полиции. Выслушав истории друг друга, девушки понимают, что в этом мире, где от мужчин одни проблемы, а от женщин ждут следования одной четкой модели поведения, только они сами могут помочь себе стать счастливыми. К чему приведет неожиданное знакомство двух противоположностей? В ролях — Валентина Мазунина, Ангелина Миримская.

Гарик Харламов покажет, как не хватает гусаров в современном мире Фото: ТНТ

«Гусар»

Сериал о фантастических приключениях во времени с Гариком Харламовым в главной роли

В 1812 году поручик Рыльский был бравым лейб-гвардейцем и любимцем женщин, но всем радостям гусарской жизни пришел конец, когда Рыльский стал объектом эксперимента: с помощью машины времени инженеры перенесли его в XXI век. В Москве наших дней поручик увидит, во что превратились бывшие жандармы — нынешние полицейские, удивится понятиям чести в интерпретации современных мужей и подумает, что нужно сделать, чтобы вернуться к привычной жизни, и при этом не заскучать в своем веке.

«Домой»

История про модного креатора, который знает, как изобразить идеальную семью в рекламе, но не знает, как ее создать в жизни

Всегда приятно возвращаться домой. Даже тогда, когда едешь на день рождения к сыну и узнаешь, что лучший друг давно дарит ему дорогие подарки, а жена и вовсе нашла любовника в лице этого самого друга. И вместо того, чтобы навсегда оставить городок, где половина людей спилась от безделья, вернуться в Москву и продолжить зарабатывать большие деньги на роликах про счастливое семейство, тоннами поедающее майонез, Вова, главный герой сериала, остается в Биробиджане — здесь он будет бороться за семью, которую когда-то создал.

Премьеры шоу в 2020 на ТНТ

«Нам надо серьезно поговорить»

Психолого-комедийное шоу с элементами стендапа от Юлии Ахмедовой

Обычно комики превращают в смешные монологи свою боль и драму, но Юлия Ахмедова пошла дальше, научившись превращать в стендап и переживания других людей. На приеме у Юлии в первом психолого-комедийном шоу нашего телевидения девушки будут рассказывать о своих проблемах с парнями, которые не хотят обсуждать отношения.

По итогам встречи комик-психотерапевт Юлия Ахмедова напишет стендап и выступит с ним перед публикой в зале, в котором будет присутствовать ничего не подозревающий парень. Теперь о проблеме, которую он решил игнорировать, узнают миллионы зрителей. Именно здесь со сцены он впервые услышит фразу: «Нам надо серьезно поговорить».

Новое шоу Юлии Ахмедовой станет сюрпризом для его участников Фото: ТНТ

«Женский стендап»

Новое шоу – острое, актуальное, честное

Редко женщины могли так откровенно говорить о том, что их волнует, а чтобы еще и шутить — такое возможно только на телеканале ТНТ! Несмотря на то, что стендап женский, материал получается невероятно откровенный и очень правдивый.

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В 2020 году ТНТ представит своему зрителю сразу два полнометражных фильма в необычных жанрах.

«Реальные пацаны против Зомби»

Полнометражный фильм про зомбиапокалипсис в отдельно взятом городе

В ближайшем будущем Пермь оказалась заражена вирусом, который привел к восстанию зомби. Город отрезан от мира и оцеплен бойцами Росгвардии, связи нет, продовольствие скидывают с самолетов. Когда по телевизору перестают передавать даже прогноз погоды, становится понятно, что Пермь обречена — никто не будет ее спасать, к новой реальности остается только привыкнуть. Местные сами начинают борьбу за выживание. А главным борцом среди них оказывается российский народный супергерой Колян Наумов вместе с верными пацанами.

«Эдуард Суровый. Слезы Брайтона»

Большое расследование ТНТ, в котором проливается свет на таинственную личность барда Эдуарда Сурового

Слава песенника Эдуарда Сурового пришлась на 70-е годы прошлого века, когда резидента Comedy Club Гарика Харламова, который назвал в его честь своего одиозного юмористического персонажа, не было еще и в проекте. С личного одобрения Леонида Брежнева Эдуарду позволили представлять СССР, закрытый железным занавесом, на знаменитом европейском музыкальном конкурсе. В расследовании ТНТ о том, как зарождался российский шоу-бизнес, приняли участие Иван Ургант, Дима Билан, Михаил Боярский, Максим Галкин, Лев Лещенко, Лариса Рубальская и Максим Фадеев.