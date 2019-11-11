«Он практически вмерз в реку»: под Самарой собаку расстреляли и бросили умирать на льду

Рентген поверг в шок

— Он лежал на льду реки, обездвиженный и голодный, — состояние, в котором в апреле 2019-го нашли больного пса жители поселка Гранный в Новокуйбышевске, пугает. Собаку перетащили на берег и оставили. Никто ей не помог, раненное животное пролежало там двое суток — пока за ним не пришли волонтеры. Беднягу отвезли в приют «Участие».

— У него была явная проблема с лапами. Не мог ходить, подниматься, сначала подумали, что перебиты лапы или перелом, — рассказывают корреспонденту «Комсомольской правды — Самара» волонтеры. — Он примерно в 2017 году родился, летом. Мы назвали его Гришей.

Активисты повезли спасенного пса в клинику и уже первый рентген поверг их в шок — в Гришу стреляли. В него всадили аж четыре пули, одна их которых застряла в шейном отделе позвоночника и обездвижила дворнягу.

Под Самарой на реке нашли расстрелянного пса.

Если бы не прохожие, он был бы трупом

— Стреляли из травматического оружия, две пули сдавливали спинной мозг. Операции было не избежать, — делятся в «Участии». — К счастью, она прошла успешно — врачи клиники «Самарская Лука» удалили все пули.

Пуля угодила псу прямо в позвоночникФото: соцсети

Гришу ждал долгий период реабилитации. Он вернулся в приют, где воссоединился с другими собратьями по несчастью. Уход за псом лег на плечи волонтера Екатерины Белобородовой. Она целыми днями выхаживала малыша, буквально учила его заново ходить.

Тех, кто расстрелял дворнягу, так и не нашли. Активисты предположили, что кто-то из владельцев частных домов просто хотел избавиться от пса, который не пришелся ко двору. Но зачем в него стрелять и оставлять на льду? Ведь когда Гришу нашли, он практически вмерз в реку. Если бы его не заметили прохожие, то тогда пришлось бы просто извлекать труп.

Прекрасный пес для частного дома

Сейчас Гриша ждет хочет попасть в новую семьюФото: соцсети

Тем не менее Екатерина смогла поставить кобеля на ноги и вернуть его к нормальной жизни. Если сначала он был агрессивным, не подпускал к себе других собак, то сегодня все наоборот — Гриша любит играть, прекрасно ходит на поводке.

— Он ориентирован на человека. Прекрасно ходит на четырех лапах. Гриша может быть прекрасным псом для частного дома, только не на цепь. Сейчас мы ищем ему любящую семью, — поделились в приюте «Участие».

Всех, кто хочет познакомиться с героически выжившим псом, просят обращаться по телефону 8-939-717-09-11. Потенциальных хозяев ждут в любой день недели с 9-00 до 20-00.

Расстрелянный пес Гриша научился ходить .

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