Как добраться из Самары в Крым на поезде: стоимость поездки может приятно удивить, а вот комфорт не порадует

8 ноября стартовали продажи билетов на поезд Москва - Симферополь, который мчится на южный полуостров по новому Крымскому мосту. Есть и еще один состав - Санкт-Петербург - Севастополь. А вот жителям остальных городов придется сперва добраться до одной из российских столиц. Самарцам, конечно, привычнее - в Златоглавую. Но вот мечтать, что путешествие выйдет дешевым, увы, не приходится. Судя по всему, сэкономить на поездке Самара - Крым не получится: в компании Гранд Сервис Экспресс назвали цены на купе: за билет придется выложить от 2900 рублей до 7200 рублей. Все будет зависеть от спроса и времени поездки. Поезд начнет ходить с 23 декабря. Сейчас на сайт не попасть - сервис не выдержал наплыва желающих ... или же просто любопытствующих. Мы решили прикинуть, как же добраться в Крым из Самары на поезде: где искать дешевые билеты, и какой ценой дастся такая поездка семье с детьми.

По предварительным данным уже в первой половине дня было продано около 1500 билетов на оба направления. Самарцы же пока подсчитывают, дешевле поездом или же лучше по старинке - самолетом? Мы решили сравнить варианты.

Итак, двухэтажный поезд до Симферополя уходит с Казанского вокзала в Москве в 23.45. Предположим, что нам удалось заполучить самый дешевый билет в Крым: кошелек похудел на 2900 рублей, впереди - 33 часа, скорее всего на верхней полке. В поезде только купейные вагоны и СВ. Плацкарт есть только на маршруте от Санкт-Петербурга. В пути поезд делает 12 остановок. Обратно поезд выходит в 18.20, прибывает в Москву в 5.10.

Ну и как не полюбоваться такими видами?

Но ведь до столицы из Самары нужно еще добраться. А это - плюс 13-15 часов. Самый комфортный способ - это, конечно, Жигули. Всего 13 часов и 4248 рублей и вы на месте (цена на 23 декабря за верхнюю полку). Туда обратно 14 496 рублей. В Москву поезд приезжает в восемь утра, а значит в столице еще придется провести весь день, завтрак-обед-ужин могут обойтись еще в 1,5 тыс рублей на человека. До первого приличного поезда в Самару на обратном пути тоже придется подождать примерно полдня.

Любители поездной романтики могут отправиться окольными путями на поезде №107: плацкарт от 3173 рублей, купе от 3971 рубля. В 23.20 отъезжаем из Самары, в 21.33 вы уже в столице. До отправления 2 часа, по кольцевой можно легко добраться до Казанского даже с чемоданом и детьми. Минус - в пути, чтобы добраться в Крым из Самары, придется провести 23 часа, а потом - еще 33 часа.

Есть еще и двухэтажный поезд. Он тоже приходит в столицу очень рано утром (05:53), так что день придется где-то "убить". Но зато купить билет на верхнюю полку можно от 1500 рублей. Только помните, что наверху нет места для багажа и верхнюю полку на втором этаже лучше брать худым или детям. Итог: 9000 рублей туда - обратно, геморрой по поводу организации времяпровождения в столице или же напротив отличный культурный досуг "заодно".

Еще одна возможность сэкономить - взять билеты в сидячий вагон, например, в поезд Москва -Оренбург. Цена начинается от 1151 рублей (23 декабря), не в сезон бывает и дешевле - от 900 рублей. Цена поездки в Крым из Самары- 8800 рублей туда-обратно и немного квадратная попа. Сидеть придется почти 15 часов, а потом еще бродить по вагону 33 часа.

Альтернатива поезду - самолет. Билеты, которые вы купите заранее, обойдутся примерно в 12 тыс. рублей на человека туда -обратно. Время в пути - около трех часов. Конечно, на поезде - как видим - при удачном стечение обстоятельств можно доехать дешевле, особенно, если отправляться в путь семьей с двумя детьми. Экономия может оказаться существенной.

А вот совмещать самолет и поезд - себе дороже. Очень редко билеты в столицу из Самары можно "урвать" дешевле, чем 3 тыс рублей. И это - без багажа. А какой смысл лететь без вещей на море? Билет с багажом обойдется от 7 тыс рублей (14 тыс. рублей туда и обратно). А тогда легче сразу в Крым.