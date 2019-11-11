Ушла гулять с ножом в груди? В Самаре нашли убийцу, бросившую тело жертвы рядом с пунктом полиции

Утром 17 февраля возле жилого дома на ул.Ставропольской, 98 случайные прохожие обнаружили тело женщины. В этом же доме располагается участковый пункт полиции, так что силовики на месте ЧП прибыли очень оперативно.

Вскоре выяснилось, что погибшая Зинаида Г. уже два года как жила в этом самом доме вместе с подругой Татьяной.

Татьяну нашли у знакомых – после бурной ночи женщина еще не до конца протрезвела, но следователям с уверенностью заявила: «Когда я видела Зинку в последний раз, она была живая!»

Следователи пришли к выводу, что это неправда: именно она расправилась с подругой, ударив ее ножом в грудь с такой силой, что повредила сердце. Потом вынесла бездыханное тело из квартиры, но далеко оттащить его не смогла, поэтому бросила в семи метрах от дома. Потом вернулась на место преступления и провела там генеральную уборку, уничтожив следы крови и тщательно отмыв орудие убийства. После чего пошла к друзьям.

Промах Татьяна допустила лишь в одном: не заметила следов крови на пальто, в котором тащила подругу на улицу.

Именно поэтому сотрудники регионального Следственного комитета ее действия квалифицировали как умышленное убийство.

- Не так все было, - уверяла следователей, а позже и суд Татьяна Рыбакова. – В тот вечер я лежала дома и смотрела телевизор, ближе к ночи заявилась Зинка. Она была в стельку пьяная, грязная и от нее чем-то пованивало. Мы начали ругаться, она схватилась за нож, замахнулась на меня. Я нож отобрала, но она потянулась за другим. Я инстинктивно воткнула первый нож ей в грудь. Била, не глядя, куда попала – не знаю. После этого Зинка успокоилась, оделась и пошла на выход. Я помогла ей спуститься по лестнице и проводила до угла дома. Потом пошла домой убирать грязь, которая после нее осталась.

Следователи и суд Рыбаковой не поверили.

Как сообщили в прокуратуре Промышленного района Самары, суд признал ее виновной в убийстве и приговорил ее к 6 годам колонии общего режима. Будет ли защита Рыбаковой обжаловать приговор, пока не известно.