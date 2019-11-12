Формула качества СБКК: Вековые традиции плюс технический прогресс

XXI век ежедневно преподносит нам технологические чудеса, совсем недавно казавшиеся невозможными. Россияне с восторгом воспринимают возможность освоения Марса, но кое в чем, наверное, навсегда останутся ортодоксами: мы любим хлеб и хотим, чтобы он был настоящим - таким, каким его пекли 100 лет назад. Верность традициям хлебопечения - то, что отличает Самарский БКК и обеспечивает его продукции многолетнюю приверженность жителей губернии.

Исконный хлеб из современной печки

Самарский БКК выпекает множество хлебов и батонов на любой вкус - из разной муки, с добавлением различных семян, добавляющих пикантность и пользу для здоровья. Неизменно одно: все они изготавливаются по традиционной классической технологии: пшеничный хлеб и батоны производятся опарным способом, а ржаной - с использованием натуральных заквасок и заварок, как это делали наши предки много поколений назад.

Хлеб, произведенный по такой технологии, получается полезным, сбалансированным, сохраняющим вкусовые и питательные свойства на протяжении всего срока годности продукта. И, конечно, именно такой хлеб радует нас хрустящей корочкой и упругим мякишем, сводит с ума аппетитным ароматом, не крошится под ножом. Естественно, традиционный опарный способ затратнее «современного» ускоренного, занимающего от силы пару часов. Чтобы приготовить партию хлеба классическим способом, у пекарей уходит до шести часов - опара должна как следует побродить, а замешанное на ней тесто - подняться и расстояться. Но хлебопеки Самарского БКК не думают уходить от вековой технологии - заслуженная репутация обязывает ко многому. Традиции приготовления хлеба и батонов бережно сохраняются и в то же время поддерживаются постоянной модернизацией технологического оборудования. Это и есть сочетание прогресса и традиций.

На СБКК хлебобулочные изделия производят на шести комплексно-механизированных линиях. За счет инвестиций в новое оборудование и современные технологии комбинат добился максимальной автоматизации и гигиеничности производства на всех этапах: от замеса теста до упаковки готового продукта. Без добавления улучшителей удалось увеличить объемный и количественный выход продукции. А за счет охлаждения изделий в чистой среде - удлинить сроки годности без использования консервантов.

«Чистыми» технологии можно назвать в прямом смысле: продукция никак не соприкасается с работниками цеха - абсолютная стерильность продукции сохраняется на протяжении всего производственного процесса, включая ее упаковку.

Автоматизирован процесс производства слоеных и сдобных изделий. На двух современных высокопроизводительных механизированных линиях швейцарской фирмы Rondo предприятие производит круассаны, слойки, рулеты, сдобу - все, за что им так благодарны самарские сладкоежки.

Высокое качество - залог безупречной репутации

Как бы ни был стерилен процесс производства, качество продукта во многом зависит от качества входящих в него ингредиентов. Его на Самарском БКК контролируют две лаборатории: химико-технологическая и бактериологическая. Обе оснащены современным оборудованием, позволяющим проводить входной контроль качества сырья, а также выпускаемой продукции и полуфабрикатов по органолептическим, физико-химическим показателям и показателям безопасности. Кроме того, своя производственная лаборатория имеется и в каждом цехе.

Результат столь трепетного отношения к делу - многочисленные медали и почетные дипломы российских и международных выставок, которыми ежегодно отмечается продукция Самарского булочно-кондитерского комбината. Наиболее значимой стала награда на Всероссийском конкурсе «Лучший хлеб России-2018» - хлеб «Бородинский» получил диплом Гран-при за высокое качество. Но самая показательная награда - победа в прошлом году в ежегодном конкурсе компаний «Достояние губернии» в номинации «Бренд региона». Потому это не что иное как доверие земляков, признающих: всему голова - хлеб, выпекаемый «с теплом и любовью».