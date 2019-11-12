2019-11-12T12:43:58+03:00
Общество

Формула качества СБКК: Вековые традиции плюс технический прогресс

Все хлеба и батоны от крупнейшего самарского комбината произведены по классическим технологиям на новейшем оборудовании
Анна ФЕДОРОВА
Поделиться:
Все хлеба и батоны от крупнейшего самарского комбината произведены по классическим технологиям на новейшем оборудовании.Все хлеба и батоны от крупнейшего самарского комбината произведены по классическим технологиям на новейшем оборудовании.
Изменить размер текста:

XXI век ежедневно преподносит нам технологические чудеса, совсем недавно казавшиеся невозможными. Россияне с восторгом воспринимают возможность освоения Марса, но кое в чем, наверное, навсегда останутся ортодоксами: мы любим хлеб и хотим, чтобы он был настоящим - таким, каким его пекли 100 лет назад. Верность традициям хлебопечения - то, что отличает Самарский БКК и обеспечивает его продукции многолетнюю приверженность жителей губернии.

Исконный хлеб из современной печки

Самарский БКК выпекает множество хлебов и батонов на любой вкус - из разной муки, с добавлением различных семян, добавляющих пикантность и пользу для здоровья. Неизменно одно: все они изготавливаются по традиционной классической технологии: пшеничный хлеб и батоны производятся опарным способом, а ржаной - с использованием натуральных заквасок и заварок, как это делали наши предки много поколений назад.

Хлеб, произведенный по такой технологии, получается полезным, сбалансированным, сохраняющим вкусовые и питательные свойства на протяжении всего срока годности продукта. И, конечно, именно такой хлеб радует нас хрустящей корочкой и упругим мякишем, сводит с ума аппетитным ароматом, не крошится под ножом. Естественно, традиционный опарный способ затратнее «современного» ускоренного, занимающего от силы пару часов. Чтобы приготовить партию хлеба классическим способом, у пекарей уходит до шести часов - опара должна как следует побродить, а замешанное на ней тесто - подняться и расстояться. Но хлебопеки Самарского БКК не думают уходить от вековой технологии - заслуженная репутация обязывает ко многому. Традиции приготовления хлеба и батонов бережно сохраняются и в то же время поддерживаются постоянной модернизацией технологического оборудования. Это и есть сочетание прогресса и традиций.

На СБКК хлебобулочные изделия производят на шести комплексно-механизированных линиях. За счет инвестиций в новое оборудование и современные технологии комбинат добился максимальной автоматизации и гигиеничности производства на всех этапах: от замеса теста до упаковки готового продукта. Без добавления улучшителей удалось увеличить объемный и количественный выход продукции. А за счет охлаждения изделий в чистой среде - удлинить сроки годности без использования консервантов.

«Чистыми» технологии можно назвать в прямом смысле: продукция никак не соприкасается с работниками цеха - абсолютная стерильность продукции сохраняется на протяжении всего производственного процесса, включая ее упаковку.

Автоматизирован процесс производства слоеных и сдобных изделий. На двух современных высокопроизводительных механизированных линиях швейцарской фирмы Rondo предприятие производит круассаны, слойки, рулеты, сдобу - все, за что им так благодарны самарские сладкоежки.

Высокое качество - залог безупречной репутации

Как бы ни был стерилен процесс производства, качество продукта во многом зависит от качества входящих в него ингредиентов. Его на Самарском БКК контролируют две лаборатории: химико-технологическая и бактериологическая. Обе оснащены современным оборудованием, позволяющим проводить входной контроль качества сырья, а также выпускаемой продукции и полуфабрикатов по органолептическим, физико-химическим показателям и показателям безопасности. Кроме того, своя производственная лаборатория имеется и в каждом цехе.

Результат столь трепетного отношения к делу - многочисленные медали и почетные дипломы российских и международных выставок, которыми ежегодно отмечается продукция Самарского булочно-кондитерского комбината. Наиболее значимой стала награда на Всероссийском конкурсе «Лучший хлеб России-2018» - хлеб «Бородинский» получил диплом Гран-при за высокое качество. Но самая показательная награда - победа в прошлом году в ежегодном конкурсе компаний «Достояние губернии» в номинации «Бренд региона». Потому это не что иное как доверие земляков, признающих: всему голова - хлеб, выпекаемый «с теплом и любовью».

Еще больше материалов по теме: «Легендарные бренды Самарской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«В стене оставили дыру для крана»: как прямо сейчас идет строительство Дворца спорта в Самаре
Журналисты «Комсомолки» побывали на одной из самых масштабных строек города и выяснили, когда же спортивное сооружение могут ввести в эксплуатацию [фото, видео, сроки сдачи]
Новости 24
В Самарской области слабослышашие смогут вызывать полицию и скорую помощь через смс-ки
В Самаре «пирамиды позора» начнут «селить» в подъездах должников
Поставили с нарушениями: прокуратуре не понравились камеры на дорогах Самарской области
Привет из девяностых? В Самарской области в погребе на заброшенной даче нашли человеческие останки
В Самаре на улице Авроры не разъехались Hyundai и Renault: пострадали три человека
Следователи не нашли виновного в гибели ребенка в Шигонском районе
В Самаре планируют отделить трамвайные пути от проезжей части
В Самаре незаконную стройку возле Центрального автовокзала попытаются остановить через суд
В Самаре проблемный перекресток Ленинская/Вилоновская обезопасят светофором
АКОМ приглашает студентов и молодых исследователей на конкурс прорывных технологий «BatteryInnovation 2020»
Вандализм или благоустройство? Центр Похвистнева оставили без деревьев
Решили взять легионера: «Спартак» отказался от покупки Александра Соболева
В Самарской области мужчина отказался благоустраивать родное село и попал под арест
В Самаре на перекрестке Масленникова/Подшипниковая начали устанавливать допсекции светофора
Совершили камбэк в концовке: «Динамо Самара» обыграло «КПРФ» в матче ЧР по мини-футболу
В Самаре экс-начальника отделения ДПС наказали штрафом за «помощь» в переводе сотрудника на другую должность
В Самаре скончалась почетный врач больницы Середавина Маргарита Дериенко
Дмитрий Азаров поругал чиновников за слишком редкие ответы на жалобы самарцев в соцсетях
Самарский ЦСК ВВС дома победил «Хумо» в матче ВХЛ
В Самаре водитель на «Гранте» сбил шедшего по краю дороги подростка