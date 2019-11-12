«У нас есть время на каждого пациента!»

Вырастить грамотного врача

Многопрофильная клиника «Реавиз» была создана всего четыре года назад. Ее главное отличие от многих других медицинских государственных и частных центров в том, что это – подразделение одноименного медицинского университета.

- Обучать студентов медицине по книжкам и картинкам невозможно,- уверен советник ректора по хирургии, заведующий кафедрой хирургии Медицинского университета «Реавиз», врач-сердечно-сосудистый хирург, д.м.н., профессор Сергей Столяров. – Чтобы из зеленого первокурсника вырос настоящий врач, ему нужны настоящие пациенты, присутствие на реальных обследованиях и операциях. Поэтому уже со второго курса мы начинаем учить студентов работать с пациентами.

Так что изначально клиники «Реавиз» были созданы для формирования учебных баз, чтобы студенты вуза могли учиться, наблюдая за реальными больными. Впрочем, пациенты от этого только выигрывают – ведь здесь их лечат врачи высокой квалификации,преподаватели медицинского вуза, кандидаты и доктора медицинских наук, многие из них – уникальные специалисты, основатели собственных научных направлений.

- У наших врачей всегда есть время на пациентов. Часто именно вдумчивая беседа без излишней спешки позволяет поставить правильный диагноз, выявить подлинную причину проблемы, - говорит Сергей Столяров.

Победить атеросклероз и варикоз

Клиники «Реавиз» по праву гордятся своим хирургическим блоком. Большинство операций проводятся лапароскопически – то есть через минимальные разрезы. В операционных проходят сложнейшие операции по гинекологии, урологии, проктологии и пластической хирургии.

Одно из основных направлений клиник – это пластическая хирургия, еженедельно здесь выполняется около полутора десятков таких операций. А учиться в клинической ординатуре по этому направлению в «Реавиз» приезжают даже маститые профессора из других городов.

Не менее важное направление – сердечно-сосудистая хирургия. Серьезных успехов врачи «Реавиза» достигли влечении венозных патологий – флебологии. Слава о золотых руках хирургов распространяется даже за рубежом – недавно здесь успешно прооперировали пациента из Германии, которому не смогли помочь в его стране. Среди уникальных для Самары направлений – проведение операций при лимфатических отеках конечностей, а также при варикозной болезни вен таза.

- Сегодня это направление можно назвать «белым пятном» флебологии, - говорит Сергей Столяров. –Варикозная болезнь вен таза – заболевание, достаточно часто распространенное у женщин, но, к сожалению, часто его неправильно диагностируют. Сейчас у нас на кафедре исследованием этой патологии занимаются сразу несколько сотрудников.

Настоящей социальной болезнью современности по праву можно назвать атеросклероз. Его лечением занимаются в НИИ «Атеросклероза и дислипидемий».Повышенный уровень холестерина приводит к образованию жировых бляшек внутри сосудов, которые могут стать причиной инсультов, инфарктов и многих других патологий. Можно прооперировать отдельные участки поврежденных сосудов, но это не гарантирует, что бляшки не образуются в другом месте. Чтобы помочь пациенту, нужно выявить нарушения холестеринового обмена и нормализовать его, - говорит Сергей Столяров. – Этим и занимаются в многопрофильной клинике «Реавиз».

Комплексный подход

Серьезное внимание врачи «Реавиза» уделяют женскому здоровью. К этому вопросу здесь подходят комплексно. В «Генетическом центре здоровья и красоты» пациенток встречает целый врачебный консилиум. В одном месте можно получить консультацию врача-гинеколога, флеболога, эндокринолога, генетика, диетолога-гастроэнтеролога и пластического хирурга.

- Даже если пациентка изначально думает, что ее может спасти только пластический хирург, специалисты помогают выявить настоящую причину проблем со здоровьем, например, избыточного веса. И часто их рекомендации позволяют исправить ситуацию,не прибегая к хирургическому вмешательству, - говорит Сергей Столяров.

Помогут в «Реавизе» и пациентам с мочекаменной болезнью. Специальное оборудование позволяет делать это без операций, за счет дробления камней.А круглосуточный травмпункт оказывает комплексную помощь всем, кто в ней нуждается. Здесь не нужно часами ждать в очередях и заранее записываться на обследования. Сразу же, на месте можно провести компьютерную томографию, рентген и все необходимые обследования – и получить высокоспециализированную помощь. - Мы уходим от стандартных схем и стандартных подходов, учим и студентов, и своих врачей мыслить шире и глубже, - отмечает Сергей Столяров. - И такой подход вкупе с современным оборудованием становится залогом успешного лечения.

НАША СПРАВКА

Многопрофильная клиника «РЕАВИЗ»

г. Самара, ул. Советской Армии, 243.

Тел. (846) 3-21-21-21

www.reaviz.com

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

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