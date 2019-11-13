Как не стать пешеходами: самарцы рискуют лишиться автомобиля за долги перед энергетиками

Не заплатил за тепло и горячую воду – остался без машины. Житель дома №6 на улице Печерской задолжал сбытовой компании более 20 тысяч рублей. Квитанции и уведомления от «ЭнергосбыТ Плюс» самарец игнорировал. Итог закономерен: автомобиль неплательщика отправился на стоянку энергокомпании до полной оплаты долга. Ситуация неприятная, но… закон на стороне теплонергетиков. Платить по счетам нужно. В противном случае рискуешь лишиться имущества, нажитого непосильным трудом. В этом на собственном опыте убедились несколько жителей Октябрьского района.

- В рамках исполнительного производства мы, совместно с судебными приставами Октябрьского района проводим рейд по аресту транспортных средств, если долг составляет более трех тысяч рублей. Мы просим самарцев вовремя оплачивать коммунальные услуги, чтобы не лишиться своего транспортного средства, - говорит специалист отдела по сбору дебиторской задолженности Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Юлия Ненашева

Арест машины - мера суровая, но эффективная. По словам судебных приставов, большинство должников быстро находят деньги, чтобы вернуть себе статус автовладельца. Например, в октябре в рамках совместных рейдов приставы конфисковали 15 автомобилей самарцев, накопивших долги за тепло. 14 машин вернулись к своим владельцам в течение одного-двух дней. У неплательщиков есть 10 дней на погашение долга и возврат имущества. В противном случае автомобиль выставляется на торги. Средства, полученные от продажи авто, пойдут на погашение долга. А оставшиеся после продажи имущества средства вернутся владельцу. Или уйдут на погашение других долгов.

Совместные рейды теплоэнергетиков и судебных приставов проводятся регулярно, во всех районах города. Жители Самары, находящиеся на прямых договорах с поставщиком тепла, накопили задолженность в размере 882,4 млн. рублей. В Октябрьском районе проживает около 200 неплательщиков.

Арест автомобиля – не единственная мера воздействия на неплательщиков. Им могут заблокировать счета, а если сумма долга превышает 30 тысяч рублей, то и отпуск окажется под угрозой: о поездках за границу можно забыть.