Для тех, кто решил купить авто: «Комсомолка» приглашает в тур по автосалонам Самары

Холодная грязная осень и морозная русская зима так и шепчут: «пора купить автомобиль». Именно поэтому «Комсомолка» снова приглашает своих читателей отправиться в тур по автосалонам Самары. Все желающие смогут проехать с нами по ведущим дилерским центрам, подобрать и купить автомобиль по душе.

По уже сложившейся традиции, собираемся у редакции «КП-Самара», занимаем места в удобном автобусе и отправляемся в полезное путешествие. За один день мы посетим несколько крупных автоцентров, узнаем о самых привлекательных акциях и скидках на новые машины, прокатимся на новинках мирового автопрома. Обязательно возьмите с собой водительское удостоверение, без него, увы, на тест-драйв не записаться.

Вам не придется тратить бензин, деньги и силы, чтобы побывать в отдаленных автоцентрах, мы возьмем эти заботы на себя. Автотур – это отличная возможность выбрать новую машину и изучить самые привлекательные предложения, потратив минимум времени.

Как и всегда, по дороге вас ждут викторины и призы, интересные автофакты и новости авторынка.

Конкретно:

Что: Автотур с «Комсомолкой»

Когда: 23 ноября

ВНИМАНИЕ! Предварительная запись обязательна.

Записаться на автотур можно по телефону (846) 270-69-10 или по электронной почте evgenya.vasina@phkp.ru.