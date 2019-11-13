Его братишек перерезало напополам: в Кинеле поезд сделал щенка инвалидом

Настоящая трагедия развернулась на железнодорожной станции в Кинеле. Еще летом там, совсем недалеко от железнодорожных путей, ощенилась местная собачка. Место для укрытия она выбрала не самое удачное – то и дело мимо проходили огромные гремящие поезда. Пока четверо кутят оставались совсем маленькими, маме-собаке удавалось уберечь их от беды. Но когда щенки немного подросли они, естественно, начали обследовать окружающий мир. На их пути неизбежно оказались железнодорожные рельсы. И, конечно, совсем скоро появился первый пострадавший – один из щенков попал лапой в железнодорожную стрелку – в результате с лапки почти полностью содралась не только кожа, но и часть мяса.

Спасти лапку врачи не смогли. Фото: соцсети

Малышу действительно повезло – он попался на глаза зоозащитникам. Неравнодушная местная жительница подобрала его и привезла зоозащитнице Лаурике Нагель из АНО "ГороДог". Так щенок оказался у ветеринара. Но специалисты сразу предупредили – надежды на то, что лапу удастся сохранить, практически нет – слишком велика площадь поражения, того и гляди начнется гангрена. Правда, сразу провести операцию не получилось – малыш слишком ослаб от большой потери крови, был истощен и обезвожен, кроме того, у него обнаружился пироплазмоз – болезнь, которую переносят клещи. Но зоозащитники не сдались. Переливание крови и постоянная подпитка лекарствами позволили стабилизировать состояние песика, которого назвали Тошей, и недавно ему все-таки провели операцию, на которую неравнодушные жители Самары и Кинеля собирали всем миром.

Щенок мужественно перенес операцию и ампутацию поврежденной конечности

- Лапу пришлось ампутировать, так как спасать уже было нечего, скальпированая рана,- рассказала Лаурика Нагель. – Когда его готовили к операции, он все понимал. Лежал спокойно и лапу давал обрабатывать. Вид вот только несчастный, но глаза светились у него.

Сейчас Тоша активно идет на поправку. Он уже освоился с новым способом передвижения – на трех лапах.

- Сначала, конечно, заваливался на бочок, но сейчас скачет как кенгуренок, - рассказывает Лаурика.

Сейчас Тоша освоился с трехлапым существованием и очень ждет хозяев

А вот братьям Тоши повезло меньше. Зооволонтеры просили у работников железной дороги позаботиться о малышах, но отклика не получили. И случилась беда.

- Писала пост о помощи спасти оставшихся малышей, но так никто и не откликнулся, - сокрушается Лаурика Нагель - Просила сотрудников хотя бы проглистогонить малышей, подготовить их к передаче в приют. Но случилась беда - двух порезало поездом.

Примчавшись на станцию, зоозащитница обнаружила только сестренку Тоши, которая получила имя Эля. К счастью, малышку удалось быстро пристроить в хорошие руки. А вот у трехлапого Тоши шансов найти себе заботливых хозяев, увы, гораздо меньше – не каждый решится взять в семью пса-инвалида.

Если вы хотите помочь малышу, обращайтесь к Лаурике Нагель по телефону 8 937 060 06 05.