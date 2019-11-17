"Моя фишка – быстрота и нестандартное мышление": кто стал чемпионом России по боксу 2019 в Самаре
"Подняли руку не тому"
В Самаре завершился Чемпионат России по боксу среди мужчин 2019. Определены все победители финальных поединков. Лучшим боксером турнира признан победитель в категории до 63 килограммов Габил Мамедов, уроженец Оренбурга. В прошлом году он был обладателем серебряной медали ЧР по боксу - 2018. В этом спортсмену удалось улучшить свой результат. При этом он перешел в более тяжелую весовую категорию и это даже помогло боксеру.
- Я был готов к переходу и понимал, что я буду быстрее. Я набираю вес, а моим конкурентам нужно было скидывать по одному килограмму. Это тяжело. При этом я пока не набрал необходимую мощь. Но моя фишка – быстрота и нестандартное мышление. Признаюсь, я был уверен, что попаду в тройку на чемпионате России. В итоге я стал чемпионом, - поделился Мамедов.
Правда, в финале Габилу пришлось понервничать. После боя с Алексеем Мазуром судьт единодушно присудили победу оренбуржцу, но сначала ошибочно руку подняли сопернику.
Сначала судьи подняли руку не тому боксеру/ Фото: Федерация бокса
- Я уже смирился с поражением, и успел порадоваться за Алексея. Он был первым, с кем мы познакомились в сборной, у нас хорошие отношения. Но, конечно, я рад, что победа досталась мне все-таки, - признался спортсмен.
Теперь боксер намерен готовиться к квалификационному отбору на Олимпийские игры - 2020 и рассчитывает попасть в состав Сборной.
"Эта медаль не закрывает неудачу на ЧМ"
Двукратный чемпион России Альберт Батыргазиев в третий раз поднялся на пьедестал почета. Он выступает в категории до 57 килограммов. Спортсмен считает, что эта победа не закрывает его неудачу на чемпионате мира в Екатеринбурге. Чтобы компенсировать то поражение он хочет все же выиграть эти соревнования в следующий раз.
- Насчет участия на Олимпиаде я не хочу загадывать, но, если мне выпадет шанс выступить за свою страну, то я не подведу, как на чемпионате мира. Поеду за медалью высшей пробы. Олимпиада - мечта для любого боксера, - отметил он.
Все победители Чемпионата России будут претендовать на места в олимпийской сборной/ Фото: Федерация бокса
Путь на Олимпиаду - через Чемпиона мира
В категории до 91 килограмма победителем стал Иван Сагайдак из Рязани. Он признался, что победа на Чемпионате России - его самый важный результат на данный момент.
- Я доволен тем, как провел финал, в отличие от полуфинала. Тогда у меня ничего не получалось: руки не летели, джеб не работал. За ночь я эмоционально отдохнул, настроился и смог сделать все, что мы наработали с тренером. Помогло и то, что на финал приехали мои родители и друзья, - рассказал он. И оценил свои шансы на Олимпиаду как достаточно высокие. Правда, сражаться за путевку ему предстоит с Чемпионом России Муслимом Гаджимагомедовым. Но об этом спортсмен обещал подумать немного позже.
Победители чемпионата получают неплохие призовые / Фото: Федерация бокса
Еще для двоих спортсменов золото чемпионата России - долгожданная награда, к которой они шли несколько лет. Победитель в категории до 81 кг Имам Хатаев до этого трижды брал серебро, а его коллега Расул Салиев, получивший медаль высшей пробы в категории до 52 кг, дважды оставался с серебром. В этот же раз Расулу удалось обыграть действующего чемпиона Василия Егорова.
Расул Салиев стал новым чемпионом в своей категории/ Фото: Федерация бокса
ИЗ ПЕРВЫХ УСТ:
Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв:
- Посмотрите, сколько зрелищных и интересных боев прошли в Самаре. Уровень конкуренции среди наших боксеров растет с каждым годом. Очень радует, что появляются молодые и сильные спортсмены. Я никогда не сомневался в нашей сборной, но с такой конкуренцией внутри нашей страны в силе нашей национальной команды можно не сомневаться.
Полные результаты Чемпионата России по боксу 2019 в Самаре
Весовая категория до 49 кг.
Чемпион: Эдмонд Худоян (Артыш Соян снялся из-за медицинских показаний)
Весовая категория до 52 кг.
Чемпион: Расул Салиев, раздельное решение судей
Весовая категория до 57 кг.
Чемпион: Альберт Батыргазиев, единогласное решение
Весовая категория до 60 кг.
Чемпион: Джамал Бадрутдинов, единогласное решение
Весовая категория до 63 кг. Чемпион: Габил Мамедов, единогласное решение
Весовая категория до 69 кг. Чемпион: Шахабас Махмудов, единогласное решение
Весовая категория до 75 кг. Чемпион: Максим Коптяков, единогласное решение
Весовая категория до 81 кг. Чемпион: Имам Хатаев, раздельное решение
Весовая категория до 91 кг. Чемпион: Иван Сагайдак, раздельное решение
Весовая категория свыше 91 кг. Чемпион: Иван Верясов, единогласное решение
ИСТОЧНИК KP.RU