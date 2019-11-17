"Моя фишка – быстрота и нестандартное мышление": кто стал чемпионом России по боксу 2019 в Самаре

"Подняли руку не тому"

В Самаре завершился Чемпионат России по боксу среди мужчин 2019. Определены все победители финальных поединков. Лучшим боксером турнира признан победитель в категории до 63 килограммов Габил Мамедов, уроженец Оренбурга. В прошлом году он был обладателем серебряной медали ЧР по боксу - 2018. В этом спортсмену удалось улучшить свой результат. При этом он перешел в более тяжелую весовую категорию и это даже помогло боксеру.

- Я был готов к переходу и понимал, что я буду быстрее. Я набираю вес, а моим конкурентам нужно было скидывать по одному килограмму. Это тяжело. При этом я пока не набрал необходимую мощь. Но моя фишка – быстрота и нестандартное мышление. Признаюсь, я был уверен, что попаду в тройку на чемпионате России. В итоге я стал чемпионом, - поделился Мамедов.

Правда, в финале Габилу пришлось понервничать. После боя с Алексеем Мазуром судьт единодушно присудили победу оренбуржцу, но сначала ошибочно руку подняли сопернику.

Сначала судьи подняли руку не тому боксеру/ Фото: Федерация бокса

- Я уже смирился с поражением, и успел порадоваться за Алексея. Он был первым, с кем мы познакомились в сборной, у нас хорошие отношения. Но, конечно, я рад, что победа досталась мне все-таки, - признался спортсмен.

Теперь боксер намерен готовиться к квалификационному отбору на Олимпийские игры - 2020 и рассчитывает попасть в состав Сборной.

"Эта медаль не закрывает неудачу на ЧМ"

Двукратный чемпион России Альберт Батыргазиев в третий раз поднялся на пьедестал почета. Он выступает в категории до 57 килограммов. Спортсмен считает, что эта победа не закрывает его неудачу на чемпионате мира в Екатеринбурге. Чтобы компенсировать то поражение он хочет все же выиграть эти соревнования в следующий раз.

- Насчет участия на Олимпиаде я не хочу загадывать, но, если мне выпадет шанс выступить за свою страну, то я не подведу, как на чемпионате мира. Поеду за медалью высшей пробы. Олимпиада - мечта для любого боксера, - отметил он.

Все победители Чемпионата России будут претендовать на места в олимпийской сборной/ Фото: Федерация бокса

Путь на Олимпиаду - через Чемпиона мира

В категории до 91 килограмма победителем стал Иван Сагайдак из Рязани. Он признался, что победа на Чемпионате России - его самый важный результат на данный момент.

- Я доволен тем, как провел финал, в отличие от полуфинала. Тогда у меня ничего не получалось: руки не летели, джеб не работал. За ночь я эмоционально отдохнул, настроился и смог сделать все, что мы наработали с тренером. Помогло и то, что на финал приехали мои родители и друзья, - рассказал он. И оценил свои шансы на Олимпиаду как достаточно высокие. Правда, сражаться за путевку ему предстоит с Чемпионом России Муслимом Гаджимагомедовым. Но об этом спортсмен обещал подумать немного позже.

Победители чемпионата получают неплохие призовые / Фото: Федерация бокса

Еще для двоих спортсменов золото чемпионата России - долгожданная награда, к которой они шли несколько лет. Победитель в категории до 81 кг Имам Хатаев до этого трижды брал серебро, а его коллега Расул Салиев, получивший медаль высшей пробы в категории до 52 кг, дважды оставался с серебром. В этот же раз Расулу удалось обыграть действующего чемпиона Василия Егорова.

Расул Салиев стал новым чемпионом в своей категории/ Фото: Федерация бокса

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ:

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв:

- Посмотрите, сколько зрелищных и интересных боев прошли в Самаре. Уровень конкуренции среди наших боксеров растет с каждым годом. Очень радует, что появляются молодые и сильные спортсмены. Я никогда не сомневался в нашей сборной, но с такой конкуренцией внутри нашей страны в силе нашей национальной команды можно не сомневаться.

Полные результаты Чемпионата России по боксу 2019 в Самаре

Весовая категория до 49 кг.

Чемпион: Эдмонд Худоян (Артыш Соян снялся из-за медицинских показаний)

Весовая категория до 52 кг.

Чемпион: Расул Салиев, раздельное решение судей

Весовая категория до 57 кг.

Чемпион: Альберт Батыргазиев, единогласное решение

Весовая категория до 60 кг.

Чемпион: Джамал Бадрутдинов, единогласное решение

Весовая категория до 63 кг. Чемпион: Габил Мамедов, единогласное решение

Весовая категория до 69 кг. Чемпион: Шахабас Махмудов, единогласное решение

Весовая категория до 75 кг. Чемпион: Максим Коптяков, единогласное решение

Весовая категория до 81 кг. Чемпион: Имам Хатаев, раздельное решение

Весовая категория до 91 кг. Чемпион: Иван Сагайдак, раздельное решение

Весовая категория свыше 91 кг. Чемпион: Иван Верясов, единогласное решение