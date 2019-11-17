2019-11-17T10:39:57+03:00
Спорт

"Моя фишка – быстрота и нестандартное мышление": кто стал чемпионом России по боксу 2019 в Самаре

Стали известны полные результаты Чемпионата России по боксу в Самаре 2019 и данные лучшего боксера Габила Мамедова
Ольга АФАНАСЬЕВА
Поделиться:
Габил Мамедов стал лучшим боксером Чемпионата России 2019/ Фото: Федерация боксаГабил Мамедов стал лучшим боксером Чемпионата России 2019/ Фото: Федерация бокса
Изменить размер текста:

"Подняли руку не тому"

В Самаре завершился Чемпионат России по боксу среди мужчин 2019. Определены все победители финальных поединков. Лучшим боксером турнира признан победитель в категории до 63 килограммов Габил Мамедов, уроженец Оренбурга. В прошлом году он был обладателем серебряной медали ЧР по боксу - 2018. В этом спортсмену удалось улучшить свой результат. При этом он перешел в более тяжелую весовую категорию и это даже помогло боксеру.

- Я был готов к переходу и понимал, что я буду быстрее. Я набираю вес, а моим конкурентам нужно было скидывать по одному килограмму. Это тяжело. При этом я пока не набрал необходимую мощь. Но моя фишка – быстрота и нестандартное мышление. Признаюсь, я был уверен, что попаду в тройку на чемпионате России. В итоге я стал чемпионом, - поделился Мамедов.

Правда, в финале Габилу пришлось понервничать. После боя с Алексеем Мазуром судьт единодушно присудили победу оренбуржцу, но сначала ошибочно руку подняли сопернику.

Сначала судьи подняли руку не тому боксеру/ Фото: Федерация бокса

Сначала судьи подняли руку не тому боксеру/ Фото: Федерация бокса

- Я уже смирился с поражением, и успел порадоваться за Алексея. Он был первым, с кем мы познакомились в сборной, у нас хорошие отношения. Но, конечно, я рад, что победа досталась мне все-таки, - признался спортсмен.

Теперь боксер намерен готовиться к квалификационному отбору на Олимпийские игры - 2020 и рассчитывает попасть в состав Сборной.

"Эта медаль не закрывает неудачу на ЧМ"

Двукратный чемпион России Альберт Батыргазиев в третий раз поднялся на пьедестал почета. Он выступает в категории до 57 килограммов. Спортсмен считает, что эта победа не закрывает его неудачу на чемпионате мира в Екатеринбурге. Чтобы компенсировать то поражение он хочет все же выиграть эти соревнования в следующий раз.

- Насчет участия на Олимпиаде я не хочу загадывать, но, если мне выпадет шанс выступить за свою страну, то я не подведу, как на чемпионате мира. Поеду за медалью высшей пробы. Олимпиада - мечта для любого боксера, - отметил он.

Все победители Чемпионата России будут претендовать на места в олимпийской сборной/ Фото: Федерация бокса

Все победители Чемпионата России будут претендовать на места в олимпийской сборной/ Фото: Федерация бокса

Путь на Олимпиаду - через Чемпиона мира

В категории до 91 килограмма победителем стал Иван Сагайдак из Рязани. Он признался, что победа на Чемпионате России - его самый важный результат на данный момент.

- Я доволен тем, как провел финал, в отличие от полуфинала. Тогда у меня ничего не получалось: руки не летели, джеб не работал. За ночь я эмоционально отдохнул, настроился и смог сделать все, что мы наработали с тренером. Помогло и то, что на финал приехали мои родители и друзья, - рассказал он. И оценил свои шансы на Олимпиаду как достаточно высокие. Правда, сражаться за путевку ему предстоит с Чемпионом России Муслимом Гаджимагомедовым. Но об этом спортсмен обещал подумать немного позже.

Победители чемпионата получают неплохие призовые / Фото: Федерация бокса

Победители чемпионата получают неплохие призовые / Фото: Федерация бокса

Еще для двоих спортсменов золото чемпионата России - долгожданная награда, к которой они шли несколько лет. Победитель в категории до 81 кг Имам Хатаев до этого трижды брал серебро, а его коллега Расул Салиев, получивший медаль высшей пробы в категории до 52 кг, дважды оставался с серебром. В этот же раз Расулу удалось обыграть действующего чемпиона Василия Егорова.

Расул Салиев стал новым чемпионом в своей категории/ Фото: Федерация бокса

Расул Салиев стал новым чемпионом в своей категории/ Фото: Федерация бокса

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ:

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв:

- Посмотрите, сколько зрелищных и интересных боев прошли в Самаре. Уровень конкуренции среди наших боксеров растет с каждым годом. Очень радует, что появляются молодые и сильные спортсмены. Я никогда не сомневался в нашей сборной, но с такой конкуренцией внутри нашей страны в силе нашей национальной команды можно не сомневаться.

Полные результаты Чемпионата России по боксу 2019 в Самаре

Весовая категория до 49 кг.

Чемпион: Эдмонд Худоян (Артыш Соян снялся из-за медицинских показаний)

Весовая категория до 52 кг.

Чемпион: Расул Салиев, раздельное решение судей

Весовая категория до 57 кг.

Чемпион: Альберт Батыргазиев, единогласное решение

Весовая категория до 60 кг.

Чемпион: Джамал Бадрутдинов, единогласное решение

Весовая категория до 63 кг. Чемпион: Габил Мамедов, единогласное решение

Весовая категория до 69 кг. Чемпион: Шахабас Махмудов, единогласное решение

Весовая категория до 75 кг. Чемпион: Максим Коптяков, единогласное решение

Весовая категория до 81 кг. Чемпион: Имам Хатаев, раздельное решение

Весовая категория до 91 кг. Чемпион: Иван Сагайдак, раздельное решение

Весовая категория свыше 91 кг. Чемпион: Иван Верясов, единогласное решение

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Первое место заняла большая Россия, малая Россия – второе»: Донецкие каратисты рассказали о победе на чемпионате мира в Японии
В Донецк из Токио, где проходил девятый Кубок мира по каратэ KWF, вернулась сборная ДНР, которая впервые выступала как полноправный член Всемирной федерации Каратэномичи и завоевала 13 медалей, 10 из которых золотые![фото, видео]
Россия - Бельгия 16 ноября 2019: прямая онлайн-трансляция матча отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020
Футбол, матч Россия - Бельгия 16 ноября 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 16 ноября 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матчотборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020
Валерий Газзаев: Буду рад, если Акинфеев вернется в сборную. Как он, играл только Яшин
Экс-тренер сборной России и футбольного клуба ЦСКА прокомментировал возможное возвращение голкипера армейского клуба Игоря Акинфеева в национальную команду. А также рассказал о своих ожиданиях от матча сборных России и Бельгии
Трусова победила Медведеву даже с двумя падениями
Несмотря на второе место, Женя довольна, мечтает увидеть своих подруг и готова работать дальше. При этом признает, что уже наверное не сможет выйти на тот уровень сложности, что предлагают молодые конкурентки [фото]
Новости 24