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Экономика

АО «Российский аукционный дом» сообщает

Электронный аукцион 09 января 2020 года Лоту №1 (РАД-186555) отменен
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Организатор торгов - Акционерное общество «Российский аукционный дом» сообщает об отмене электронного аукциона, открытого по составу участников и открытого по форме подачи предложений по цене, с применением метода понижения начальной цены («голландский») на право заключения договора аренды объекта нежилого фонда, являющегося собственностью ПАО Сбербанк, по Лоту №1 (РАД-186555), назначенного на09.01.2020г.:

Лот 1:Нежилое здание, площадь: 490,50 кв.м., количество этажей, в том числе подземных этажей: 1, кадастровый номер: 63:09:0101162:11119, расположенное по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский р-н, б-р Луначарского, д.6А.

Целевое назначение Объекта: нежилое.

Срок договора аренды: 5 (пять) лет даты подписания акта приема-передачи Объекта.

Начальная цена (величина постоянной составляющей месячной арендной платы) Лота 1 – 106 537 руб. 00 коп. (в том числе НДС 20%).

Минимальная цена (величина постоянной составляющей месячной арендной платы) Лота 1 – 71 025 руб. 00 коп. (в том числе НДС 20%).

Сумма задатка – 106 537 руб. 00 коп.

Шаг аукциона на повышение – 3 551 руб. 20 коп.

Шаг аукциона на понижение – 7 102 руб. 40 коп.

Имущество находится на торгах по продаже.

Продавец гарантирует, что Объект никому не продан, не является предметом судебного разбирательства, не находится под арестом (запрещением), не обременен иными правами третьих лиц, кроме следующего обременения (ограничения): Арендодатель предоставляет Арендатору Здание во временное владение и пользование по Акту приема-передачи не позднее 30 сентября 2020г., после государственной регистрации Договора аренды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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