При атрофии костной ткани получить красивую улыбку позволит метод скуловой имплантации

В такой ситуации сложно говорить о красивой улыбке и полноценной жизни. А при длительном отсутствии зубов пациент сталкивался и с такой проблемой, как атрофия костной ткани.

При незначительных ее проявлениях возможна установка имплантов под углом или использование синус-лифтинга. Однако это не всегда возможно, в особенности, если речь идет о верхней челюсти. Альтернативой стала методика скуловой имплантации, которая стремительно завоевывает популярность во всем мире.

Особенности метода скуловой имплантации

Первые эксперименты в этой сфере были проведены еще в 80-х годах прошлого века. Однако массовый характер процедура приобрела только в последние десять лет в стоматологических клиниках США и Европы. В России же использовать данный метод начали совсем недавно. Вместе с тем востребованность его растет, ведь это практически единственный способ вернуть себе возможность полноценной жизни при адентии и сильной атрофии кости челюсти.

Скуловая имплантация предусматривает вживление имплантов сразу в скуловую костную ткань. Благодаря этому удается избежать синус-лифтинга. Для установки используют винтовые импланты, длина которых может достигать 60 мм. Они вживляются в скуловую кость под небольшим углом (30-60 градусов) в обход скулового нерва и пазух. Это позволяет снизить вероятность появления в дальнейшем различных осложнений. При положительном результате операции пациенту в тот же день могут установить протезы.

Для имплантации таким методом используют зубные импланты Zygoma американского производства от компании Nobel Biocare. Наряду с ними не так давно на рынке появилась и альтернатива от израильского бренда Alpha Bio под названием Zygomatic. Благодаря данным имплантам можно отказаться от сложных процедур наращивания кости в случае, если ее недостаточно для простой имплантации.

Показания и противопоказания

Чаще всего показанием к проведению данной операции является полное отсутствие зубов верхнего ряда. Однако эта методика эффективна и во многих других случаях:

- атрофия кости;

- пожилой возраст пациентов;

- остеопороз, пародонтоз или пародонтит;

- травмы челюсти;

- необходимость быстрого восстановления зубного ряда;

- невозможность применения синус-лифтинга.

Вместе с тем, как и любая медицинская процедура, такой вид имплантации имеет свои противопоказания. Так, нельзя проводить ее пациентам с сахарным диабетом, онкологическими заболеваниями, несвертываемостью крови, сниженным иммунитетом, гайморитом и т. д. Кроме того, процедура противопоказана несовершеннолетним.

Для исключения противопоказаний до операции обязательно проводится полноценное обследование. Пациент сдает развернутый анализ крови, проходит компьютерную томографию, при необходимости – консультируется с терапевтом.

Основные плюсы скуловой имплантации

В сравнении с другими методами лечения зубов данная технология имеет массу преимуществ. Прежде всего, очень часто это единственный шанс восстановить красивую улыбку. Кроме того, установить протезы после процедуры можно максимально скоро – сразу же или в течение 1-2 дней, максимум недели. К другим преимуществам этой имплантации можно отнести:

- отсутствие необходимости в наращивании костной ткани благодаря глубокому креплению имплантов в кость скулы;

- длительный срок службы и надежность конструкции;

- быстрый результат, практически мгновенное восстановление эстетики улыбки;

- отсутствие необходимости в длительной реабилитации, практически полное отсутствие возможностей для появления осложнений.

Воспользоваться данной методикой может широкий круг пациентов, так как она предполагает минимум ограничений. Даже при существенной атрофии или воспалении костной ткани такие импланты можно установить, ведь скуловая кость не подвержена воспалениям.

Перед процедурой специалист выполняет 3D-моделирование результата. Это позволяет ему точно выбрать точки установки имплантов и исключить возможности врачебной ошибки. К тому же благодаря этому пациент сможет сразу увидеть результат операции.

Протоколы протезирования со скуловой имплантацией

По сути, удлиненные импланты не используются самостоятельно, а являются частью комплекса протезирования зубов. На сегодня различают четыре основных протокола:

- сегментированный – предполагает восстановление сегмента жевательных зубов (3-4 шт.) в верхней челюсти. Для этого может использоваться 1-2 длинных импланта и при необходимости 1-2 классических;

- all-on-4 – используется два фронтальных и два боковых импланта, из них скуловыми могут быть только два или все. Второй вариант подойдет при протезировании верхней челюсти с сильной атрофией костной ткани;

- all-on-6 – используется 6 имплантов, из которых скуловыми являются 2, 4 или все 6. Благодаря увеличению точек опоры надежность конструкции и качество ее фиксации значительно возрастает;

- basal complex – рекомендуется при сильных атрофических изменениях костной ткани, и может задействовать до 14 имплантов. Данная процедура предполагает применение односоставных моделей титановых винтов. Боковые импланты крепятся под углом, что позволяет увеличить площадь соприкосновения с тканями и повысить надежность крепления. Через несколько дней после процедуры происходит установка протезов.

Сам процесс скуловой имплантации занимает немного времени – всего 1,5-2 часа для верхней челюсти. Обследование и подготовительные процедуры могут занимать до недели, монтаж протезов – в тот же день или на протяжении нескольких дней. Постоянное протезирование происходит через полгода после операции. За это время титановая конструкция надежно срастается с окружающими тканями, что позволяет надежно закрепить импланты и протезы.

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