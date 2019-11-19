«Чтобы поменять забор, полгода ждем разрешения из Москвы»: как живут люди в нацпарке «Самарская лука» и что будет, если села из него выйдут

В октябре на сайте Change.org появилась петиция против вывода Жигулевска и пяти входящих в состав городского округа сел – Бахиловой и Солнечной полян, Богатыря, Зольного и Ширяево – из состава национального парка Самарская Лука. Тревогу экоактивистов вызвало выделение средств на межевание земли и постановку границ нацпарка на кадастровый учет – многие посчитали, что это первый шаг к уменьшению территории нацпарка. У возможного вывода побережья из состава природоохранных территорий сразу нашлись как противники, утверждающие, что эта мера погубит природные красоты и приведет к неконтролируемой застройке волжского берега, так и сторонники, резонно возражающие – людям в cелах тоже надо как-то жить, а статус нацпарка этому очень мешает. Журналисты «Комсомолки» отправились в Ширяево, чтобы на месте выяснить - кому на самом деле выгодно поставить землю национального парка на кадастровый учет, и насколько реальна сегодня угроза массовой застройки волжского побережья.

Дачники уехали - и село почти обезлюделоФото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Турист ушел – и все!»

В конце осени в Ширяево, в самом сердце Самарской луки, тихо и пусто. Заведующая отделением по работе с населением Алевтина Кутявина вздыхает – дескать, турист ушел, и все – на каждой улице обитаемыми остались лишь по три-четыре дома. Остальные теперь будут пустовать – до весны, до лета, когда их вновь наполнят жизнью дачники. На многих заборах красуются аршинные надписи «ПРОДАЮ», некоторые из них уже успели изрядно обтрепаться, но потенциального покупателя так и не нашли.

На многих домах аршинными буквами написано "Продаю", но покупателей все нетФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Четырехэтажное здание школы с заколоченными окнами тоже пустует – содержать здесь «храм знаний» оказалось экономически невыгодно. И теперь немногочисленные местные ребятишки каждый день отправляются грызть гранит науки в 10-летнюю школу соседнего Зольного или в восьмилетку в Солнечной поляне.

Когда-то школа была центром местной жизни, а сейчас немногочисленная детвора ездит учиться в соседнее ЗольноеФото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Раньше в каждом дворе скотину держали, а сейчас и нет никого, одни дачники, - разводит руками местный житель – колоритный мужичок по имени Сергей Павлович. В Ширяево он живет с 1971 года и еще застал «золотые времена», когда здесь кипела жизнь, работали совхоз и леспромхоз. Сейчас ничего этого нет и в помине, из учреждений осталось одно лесничество. Впрочем, и сегодня кое-где жизнь проявляет себя – лают собаки, скрипят ворота, фырчат мотором автомобили и трактора, идет дым из труб, растут в огородах капуста да яблоки, народ тянется к магазинчику. Потихоньку работают частники – возят односельчанам стройматериалы, продукты. Кто-то держит пасеку, кто-то сдает домики на лето.

Лето закончилось, но жизнь в селе продолжаетсяФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Некоторые сельчане едут работать в соседний Богатырь на Жигулевский известковый завод, некоторые работают здесь же в лесничестве, несколько человек – в пансионате в Солнечной поляне, в музее Репина, в магазине, да на почте. И все – больше работы в Ширяево нет. Поэтому туристы для местных жителей – как манна небесная, и ширяевцы действительно на совесть стараются привлечь приезжих. Фестиваль вишневого пирога, биеннале для художников, школьные экскурсии в музей Репина и штольни, экотропа на Попову гору и обустроенная буквально недавно дорога до Каменной чаши – казалось бы, туристов здесь бывает немало. Но большинство этих активностей однодневные, люди приезжают и уезжают, не задерживаясь – с гостиницами тут проблемы.

- Эх, вот построили бы что-нибудь для туристов – тогда и работа бы появилась, - в один голос твердят местные жители. Но как раз строить-то в Ширяево почти ничего и нельзя.

Сергей Павлович сетует - работы в Ширяево почти не осталосьФото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Москва не знает, что такое Ширяево»

Селу Ширяево 391 год. Национальный парк «Самарская лука» был создан в 1984 году, 35 лет назад, его общая площадь сегодня составляет 134 тысячи га. По постановлению Куйбышевского облисполкома в нацпарк вошла территория «от села Переволоки - на западе, по правому берегу Усинского залива, с севера, востока и юга по берегам Куйбышевского и Саратовского водохранилищ до села Переволоки с исключением территории собственно города Жигулевска и рабочего поселка Яблоневый Овраг». Камень преткновения здесь – формулировка про «территорию собственно города Жигулевск». Сейчас в состав города административно входят и села побережья, но в постановлении они никак не упомянуты. В нацпарке уверены, что это их земля, но до недавнего времени жителям это никак не мешало.

Чтобы поменять забор, сельчанам приходится по полгода ждать согласования из МосквыФото: Светлана МАКОВЕЕВА

- 35 лет назад здесь не было нацпарка, и мы могли свободно оформить землю, перестроить сгнивший дом, что-то реконструировать, - рассказывает Алевтина Кутявина. – Даже до 2015 года могли все оформлять, а потом что-то в законах поменялось – и все. Сегодня мы ничего не можем построить, даже забор поменять, не согласовывая с Москвой по полгода. Если не получить официального разрешения – то ничего не оформишь потом в собственность. А Москва, не зная, что такое Ширяево, что люди здесь живут почти четыре сотни лет, все время отказы пишет. Если бы в 2009 году, когда я занималась газификацией села, были эти правила, мы в Ширяево до сих пор бы сидели без газа…

Люди, которые из поколения в поколение живут на Самарской Луке, искренне удивляются предположению, что только статус нацпарка защищает землю от бездумного строительства.

- Здесь люди 400 лет живут! Мы любим природу и всегда о ней заботимся, но село тоже должно жить своей жизнью, и одно другому не помеха! – уверена Алевтина Кутявина.

На Самарской луке люди сотни лет живут в согласии с природойФото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Это картографическая ошибка!»

Некоторые слухи винят в начавшейся работе по постановке земли нацпарка на кадастровый учет «Жигулевский известковый завод» (ЖИЗ) - дескать, предприятию хочется расширить свои карьеры, а статус нацпарка мешает. Но на деле ситуация выглядит несколько иначе. Впрочем, руководство предприятия действительно считает, что при образовании нацпарка были допущены ошибки, и сейчас пытается доказать свою позицию в вялотекущих судах.

Карьер и известковый завод дают людям работу, но не лучшим образом влияют на природуФото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Мы работаем 130 лет, а с 1955 года, задолго до образования нацпарка, известь начали добывать открытым способом, рядом построили рабочий поселок Богатырь, - говорит гендиректор «ЖИЗ» Артем Шепелев. – Все поселки побережья изначально входили в состав города и никогда не были в составе нацпарка. Ведь охранять природу надо там, где лес растет, а не там, где живут люди и работают предприятия. Но в 2012-2015 годах Александр Губернаторов, будучи директором нацпарка, поставил землю вдоль побережья под обременение до проведения кадастровых работ – пока не будут четко очерчены границы нацпарка, с землей ничего нельзя сделать. В результате люди, которые здесь сотни лет жили, оказались вне закона и ничего не могут сделать – ни дом перестроить, ни электричество провести. Мы уверены, что это обременение наложили ошибочно, у города есть все документы, межевые планы, и сейчас мы через суд добиваемся устранения этих картографических ошибок.

Известковый карьер занимает 35 гектаровФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Границы или ограничения?

Забавно, но в самом нацпарке уверены, что установление четких границ после межевания сделает расширение известкового карьера (сейчас он занимает 35 га) невозможным. Как заявила и.о. директора «Самарской луки» Ольга Кожевникова, вопрос о выводе прибрежных сел из состава нацпарка не стоит.

Люди живут в Ширяево уже четыре сотни летФото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Минприроды РФ выделило нам деньги на постановку границ на кадастровый учет и установку зон национального парка, именно эти работы обозначены в техническом задании. Ни слова о выводе территории из состава нацпарка там нет. Наоборот, нам поставили задачу, чтобы границы сошлись до миллиметра, - говорит Ольга Кожевникова. – Социальная напряженность в селах сейчас сложилась из-за того, что люди не могут оформить землю и дома, но как раз проведение кадастровых работ позволит четко очертить границы исторически сложившихся населенных пунктов и установить там нужный жителям режим использования.

Кадастровые работы позволят четко очертить границы исторически сложившихся населенных пунктовФото: Светлана МАКОВЕЕВА

То есть земли сел будут в составе нацпарка, но благодаря особому режиму использования люди смогут оформлять здесь землю и дома. Правда, ограничения сохранятся – например, строить здания выше двух этажей по-прежнему будет нельзя. Это должно стать гарантией отсутствия высотной застройки.

- Людям надо где-то жить и работать, - говорит Ольга Кожевникова. – Но когда мы установим границы, это позволит избежать расширения застройки и промышленных зон.

Сейчас администрация национального парка на портале госзакупок ищет компанию, которая за 10,8 млн рублей согласится провести кадастровые и картографические работы. Правда, даже если торги пройдут успешно и подрядчик выполнит свои обязательства в срок, то границы между нацпарком и селами будут определены не раньше 1 сентября 2020 года. А значит, жителям вновь придется подождать.... "Комсомолка" будет следить за развитием событий.