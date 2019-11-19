Что самарцам нужно знать о поверке бытовых счетчиков, чтобы не переплачивать

«Вам срочно необходимо пройти поверку счетчиков!» - такие сообщения-угрозы в почтовых ящиках самарцев не редкость. К сожалению, в большинстве случаев это дело рук недобросовестных компаний, которые завладели Вашими данными о сроках поверки незаконным путем. С такими компаниями решили бороться современными технологиями.

Теперь через интернет

В России планируют изменить порядок поверки счетчиков воды. Если инициативу одобрят, бумажные свидетельства о поверке приборов учета будут выдавать только желающим, а всю нужную информацию станут заносить в базу данных Росстандарта через госуслуги сразу после поверки в присутствии владельца. Эта запись будет единственным подтверждением поверки прибора учета, а также будет информировать владельца о дате следующей поверки.

Нововведение призвано освободить рынок от тех, кто манипулирует сроками поверок и зарабатывает на фальшивых свидетельствах. Соответствующий законопроект правительство внесло в Госдуму. Как отметил руководитель Росстандарта Алексей Абрамов в одном из интервью, результаты поверок и сейчас вносятся в реестр, но эта запись имеет справочный характер, да и отображается там лишь через несколько дней после проверки. Сейчас идет работа над тем, чтобы услуга предоставлялась в режиме онлайн и результаты поверок и всех метрологических работ имели юридическую силу в виде электронной записи в реестре.

Доверять стоит лишь тем, кто аккредитован на право проведения поверки

Что делать если в вашем почтовом ящике письмо-угроза о замене счетчика или срочной поверке, кому доверить свои счетчики, зачем их поверять и какие документы должны быть после поверки подробно рассказала директор компании ООО «ВОДОМЕР СЕРВИС» Дарья Модлина.

Директор компании ООО «ВОДОМЕР СЕРВИС» Дарья Модлина.

- Дарья, зачем регулярно поверять счетчики?

- Поверка приборов учета необходима, чтобы взаиморасчеты между поставщиками и конечными потребителями газа, воды и тепла происходили правильно. Если поверка производиться не будет, то обеспечить точный контроль по объемам расхода энергетических ресурсов, будет невозможно. Это может привести к неверным счетам и лишним расходам.

- Как найти организацию которой стоит доверять?

- За годы нашей успешной работы в сфере оказания услуг по поверке счетчиков воды, наша организация не занималась рассылкой писем и не досаждает звонками о необходимости пройти поверку счетчиков воды. Считаю, что клиент в праве самостоятельно и осознано совершать выбор компании. Но прежде чем делать его рекомендую проверить на сайте Росаккредитации есть ли у компании действующий аттестат аккредитации.

- Почему результатам поверки компании «ВОДОМЕР СЕРВИС» можно доверять?

- Мы работаем с 2015 года и провели поверку в общей сложности более 50 000 счетчиков российского и импортного производства. Наша компания аккредитована в федеральной службе «Росаккредитация». Вы можете быть уверены, что все стандарты будут полностью соблюдены при проведении поверки приборов учета в вашей квартире или организации. У нас работают специалисты только с профильным образованием - метрологи высокой квалификации. Каждый сотрудник прошел стажировку и необходимую аттестацию. Все оборудование, с которым мы работаем, поверенно и аттестовано и находится в нашей собственности, мы уверены в его точности и надежности.

- Как вы оцениваете инициативу об изменении порядка поверки счетчиков воды?

- Наша компания идет в ногу со временем. Уже сейчас мы внедрили такую схему работы, при которой сведения о поверках, проведенных нашим клиентам оперативно попадают в федеральный информационный фонд ФГИС «АРШИН». Мы полностью поддерживаем эту инициативу и работаем как раз по принципу максимальной открытости.

- Какие документы получит владелец счетчика после поверки?

- Согласно приказу Минпромторга России № 1815 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке», сказано, что «результаты поверки удостоверяются знаком поверки и (или) свидетельством о поверке, и (или) записью в паспорте (формуляре) СИ, заверяемой подписью поверителя и знаком поверки». Таким образом, достаточно одного из перечисленных документов.

- Некоторые ресурсоснабжающие организации не принимают паспорт счетчика с отметкой о поверке, как быть в таком случае?

- Это неправомерно. Как уже было отмечено, по закону достаточно свидетельства о поверке или отметки в паспорте счетчика. Эти документы собственник квартиры и должен предоставить в управляющую или ресурсоснабжающую компании.

- Как понять, что счетчик пора поверять, и куда звонить, когда пришел срок поверки?

- Сроки поверки определяются исходя из межповерочного интервала. Он указывается в паспорте на счетчик. Там же ставятся отметки о проведении поверок. Первая из них, первичная ставится на заводе-изготовителе. Очень важно не пропустить сроки поверки счетчиков. Обычно это 4 или 6 лет на счетчик горячей воды и 6 лет на счетчик холодной воды. Самый выгодный способ проведения поверки - сделать это без снятия, прямо по месту эксплуатации счетчика специалистами нашего предприятия, имеющего аттестат аккредитации.

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Компания «ВОДОМЕР СЕРВИС»

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