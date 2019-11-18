И с работы отпустят: Жители Самары теперь могут еще чаще проверять свое здоровье бесплатно

О проблемах нужно знать

Увеличение продолжительности жизни россиян - главная задача национального проекта «Здравоохранение». Как достичь этого результата, снизить смертность от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний? Как сделать, чтобы жители страны могли узнавать о заболеваниях еще на стадии их первых признаков, чтобы оказываемая помощь была эффективной и качество жизни людей в результате не снижалось? Ответ один: к врачам надо приходить не раз в десять лет, а гораздо чаще. И сделать это позволяет диспансеризация населения. В Самарской области она работает уже не первый год. Только в 2019 году профилактический осмотр прошли более 1 млн человек, в планах - проверка 1,4 млн пациентов.

С мая этого года диспансеризация стала еще доступнее: после 40 лет ее можно проходить ежегодно, до этого возраста - раз в три года, но каждый год можно приходить на профилактический медосмотр.

- Диспансеризация включает в себя скрининговые исследования на выявление злокачественных новообразований. Это рак молочной железы, шейки матки, толстой кишки, предстательной железы, рак легких. Впервые в этом году проводится пальпация и осмотр лимфоузлов, щитовидной железы, кожи для выявления онкозаболеваний наружных локализаций. В 45 лет становится доступен специальный онкоскрининг на рак пищевода, желудка и 12-перстной кишки. А у мужчин в пяти возрастных группах - 45, 50, 55, 60, 64 года - проводится определение простатического специфичного антигена, - рассказывает о доступных программах скрининга главный внештатный специалист по медпрофилактике в ПФО Юрий Мальшин.

Нацпроект сделает здравоохранение еще более доступным

Диспансеризация за ЗОЖ

Задача врачей - на ранних стадиях найти признаки онкозаболеваний, выявить симптомы болезней системы кровообращения, сахарного диабета, хронических заболеваний легких и факторы риска их развития. Каждый человек по результатам диспансеризации получает информацию о том, к какой группе по здоровью он принадлежит. И, конечно же, медики дадут советы, как избежать развития заболеваний или появления осложнений. Например, для сердечно-сосудистых болезней фактором риска являются лишний вес, курение, тяга к алкоголю, малоподвижный образ жизни. Поэтому, если на осмотре у вас выявят признаки артериальной гипертензии, вам обязательно расскажут, как поменять свой образ жизни, чтобы избежать серьезных проблем со здоровьем.

- Самарская область - один из десяти субъектов РФ, где, по данным исследований Росстата, приверженность к здоровому образу жизни поддерживают более 20% населения. Это хороший результат. И я считаю, что обязательное прохождение диспансеризации и медосмотров должно тоже являться одним из факторов такого образа жизни. Нужно приходить к врачу вовремя и также вовремя узнавать о своих проблемах, - подчеркивает Юрий Мальшин.

Он напоминает: своевременный осмотр позволяет выявить болезнь на ранней стадии. А если речь идет об онкологии, то именно это и позволяет гарантировать успех лечения.

- За 2019 год благодаря скринингам удалось выявить 158 случаев рака молочной железы. Из 57 случаев, приходящихся на возрастную группу до 60 лет, 51, - на 1 - 2 стадии. А вот в более старшей группе соотношение гораздо хуже, 94% - уже на 3 - 4 стадии. Если бы эти женщины пришли к врачу раньше, проблем удалось бы избежать. Всего же удалось диагностировать 654 злокачественных образования. Также благодаря диспансеризации удалось выявить 7260 случаев артериальной гипертензии, а также 426 человек с глаукомой, - приводит данные Юрий Мальшин.

С работы отпустят

Если у человека во время диспансеризации выявляют проблему, то ему тут же предлагают план лечения, помощь узких специалистов. И самое главное - пройти диспансеризацию может каждый житель Самарской области. Это можно сделать в выходной день или вечером, а можно взять на работе официальный оплачиваемый выходной. Узнать о времени диспансеризации можно на сайте своей поликлиники. Все осмотры и процедуры в рамках диспансеризации проводятся бесплатно при предъявлении медицинского полиса.

КОНКРЕТНО

Какие обследования можно пройти

Женщины с 40 лет и старше могут пройти маммографию, мужчины - сдать анализы на выявление злокачественных новообразований предстательной железы. Предусмотрены обследования для диагностики рака шейки матки, кишечника и пищевода. С 40 лет можно сдать общий анализ крови, с 18 лет - анализ крови на уровень глюкозы и холестерина. В случае выявления показаний на первом этапе пациентов направляют на второй этап диспансеризации для консультации узкими специалистами.