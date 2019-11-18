2019-11-18T20:16:02+03:00
Общество

Волги слишком много: в Самаре наблюдают уникальный осенний паводок

Необычное природное явление удивило самарцев [фото]
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Волга и осенью не отступаетВолга и осенью не отступаетФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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- Вот это да, около речного порта причалы затопило! Ноябрь на улице!

- А мы только недавно на Зелененький ездили шашлыки жарить, а теперь там все под водой!

Осенний паводок стал для жителей Самары неожиданностью. К подъему уровня воды в Волге горожане привыкли, но весной. Да и есть чему удивляться - подобного не было 64 года. С одной стороны, подъем воды - хорошо, с другой, жители региона напуганы: а вдруг опять происходит что-то неправильное, как в начале лета. И Волга вновь обмелеет.

- Это на самом деле нетипичная ситуация. На Жигулевской ГЭС в соответствии с указанием Росводресурсов второй раз за эту осень открыли затворы водосливной плотины. Эта временная мера была направлена на поддержание уровня воды в верхнем бьефе у плотины гидроузла в пределах отметок НПУ. Увеличение приточности к створу Куйбышевского водохранилища превысило все среднемноголетние значения осени, - рассказывает Олег Леонов, директор филиала ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС». - Это связано с резким потеплением и обильными дождями в верховьях Волги и на Каме. Снижения высокой для этого времени года приточности можно ожидать только после заморозков.

Затворы плотин открыли по всему Волго-Камскому каскаду. Уровень воды у плотин вырос во многих точках. Около Самары, например зафиксировали высочайший результат за всю историю наблюдений: 29,57 – 30,1 метра.

Это фотографии острвоа Зелененький с разницей в месяц Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Это фотографии острвоа Зелененький с разницей в месяцФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Для Жигулевской ГЭС осенний паводок - не самое долгожданное событие. Здесь признают: в это время года есть много важных дел по подготовке к зимнему режиму работы, профилактике оборудования. Сейчас же внимание всех специалистов сосредоточено на ситуации с пропуском паводка: сотрудники работают круглосуточно, мониторят гидрологическую ситуацию и обеспечивают нормальную работу гидротехнических сооружений.

Самарцы же переживают, как бы подобный сброс воды не сказался на состоянии Волги в дальнейшем. Эксперты в целом проблем не видят, но предрекают, что с такими изменениями климата за ситуацией надо пристально следить.

- Большое количество воды сейчас нельзя назвать чем-то плохим, это, скорее, во благо - пополнятся запасы грунтовых вод, повысится обводненность Волги. Но вот в перспективе эта ситуация должна послужить поводом для внимательного отслеживания дальнейших погодных изменений. Сейчас очевидно, что климат меняется, западно-атлантический циклон господствует над европейской частью, Венеция тонет, и у нас тоже нетипичное количество дождей. И на эти изменения нужно быть готовым к реагированию. Это, безусловно, потребует внимательного подхода к принятию решений в следующем году, - рассказал «КП» - Самара» заместитель директора по научной работе Института экологии Волжского бассейна РАН, доктор биологических наук Сергей Саксонов.

И все поплыло Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

И все поплылоФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Как отметили на самой ГЭС, водосливную плотину закроют уже скоро. Со среды синоптики обещают заморозки.

Напомним, что летом Волга столкнулась с другой бедой. Сбросы были отрегулированы несколько странно, поэтому река обмелела из-за излишнего пропуска паводка. Росрыболовство обвинило в этом ГЭС, те в свою очередь заявили, что им графики пропуска воды спускают из ФАВР.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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