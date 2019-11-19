Происхождение имеет значение: как выбрать воду?

Сегодня покупать воду стало обычным делом. Представители старшего поколения могут ностальгически замечать, что «в их время пили воду из-под крана», а то и вовсе из реки, но… водопроводные сети с тех пор износились, нарастив на стенках не самый полезный слой, а о чистоте речной воды и говорить не приходится. Нельзя не признать, что и своему здоровью люди сейчас уделяют гораздо больше внимания, чем когда-то. Вряд ли наши бабушки знали о норме «полтора литра воды в день». Сегодня эта цифра общеизвестна, как число «пи», и вопрос только один: какой воды?

Такая разная H2O

Сети «Родниковый источник» уже девять лет. По всей Самарской области люди знают: в бело-синих цилиндрических киосках, обозначенных логотипом с каплей, венчающей гору, можно купить чистую, вкусную воду. Залог успеха - в природном происхождении продукта. Не каждый природный источник полезен человеку, и тому доказательство - печальная статистика Самарской области по заболеваемости мочекаменной болезнью. Одна из основных причин - вода, излишне жесткая благодаря количеству растворенных в ней солей кальция и магния. Поэтому производитель долго искал артезианские скважины, вода из которых по качеству соответствует самым лучшим стандартам. После многочисленных исследований выбор для добычи «Родникового источника» пал на экологически чистые сосновые районы близ сел Курумоч и Молгачи - воде из скважин, пробуренных на глубину более 60 метров, достаточно лишь небольшой механической очистки и легкого обеззараживания ультрафиолетом (чтобы нейтрализовать последствия ее соприкосновения с воздухом при выходе из недр). Ее можно использовать без кипячения - живую. И это подтверждают регулярные исследования - на стадиях производства и реализации вода «Родниковый источник» проходит проверку в лабораториях «Центра гигиены и эпидемиологии Самарской области».

Константин Швайкин уверен: пути удешевления производства в ущерб качеству воды не приемлемы. Фото: ООО "Нептун".

- Пожалуй, наша компания единственная в области, работающая напрямую с водой из скважин, - рассказал директор ООО «Нептун» Константин Швайкин. - Мы не пропускаем ее через обратный осмос, как это делают практически все производители. Во времена становления бизнеса нас консультировали более опытные коллеги из Казани, поставляющие оборудование для очистки. Когда мы показали анализ нашей воды, они поначалу подумали, что она уже подготовленная, улучшенная. Взяли воду из скважины и увезли с собой, чтобы проверить в своей лаборатории. Очень удивились, что сырая вода может быть настолько идеальной по показателям. Даже ее исходная жесткость в два раза ниже, чем это допускает СанПиН.

Обратный осмос - самый простой способ очистки. Размеры осмотической мембраны так малы, что пропускают только молекулы воды, а все минеральные соли сливаются в дренаж. На выходе остается дистиллят, к которому по необходимости добавляются химически произведенные минеральные вещества в определенной пропорции по заданным параметрам (так называемое кондиционирование воды). Разница между такой водой и природной - как между витаминами в таблетках и свежим фруктом. Причем все показатели кондиционированной воды достаточно условны: последующая за очищением минерализация иной раз бывает настолько слабой, что напиться этой чистейшей, но «пустой» водой невозможно. К воде вообще много вопросов. Летом глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что вода - самый подделываемый продукт, и в некоторых регионах доля контрафакта доходит до 80%. То есть, думая, что следим за своим здоровьем, зачастую мы пьем бутилированную воду из-под крана. Да и, если задуматься, может ли один раскрученный бренд обеспечить все прилавки страны? Не бесконечны же его водные «месторождения»?

Как распознать качественную воду?

Один из главных показателей, как ни банально, - цена. В киосках «Родниковый источник» воду продают по 3,5 - 4 рубля за литр в зависимости от района Самарской области. Сюда входят покупка и эксплуатация оборудования, транспорта, электроэнергия, ГСМ, стоимость лабораторных анализов, обслуживание кредитов, аренда земельных участков под киоски и самая затратная часть честных производителей - зарплата. В цену «Родникового источника» не включена стоимость самой воды - она добывается из скважины. Значит, вода от компаний, закупающих ее для дальнейшей продажи, при учете всех вышеперечисленных аспектов должна стоить дороже. Однако по факту можно найти и дешевле трех с половиной рублей. За счет чего? Под сомнение попадают качество продукта, его происхождение и соблюдение норм санитарно-гигиенической обработки технологического оборудования.

- Дешевле трех с половиной рублей вода в киоске стоить не может, - уверен Константин Сергеевич. - Мы искали пути удешевления, но достойных не нашли. Например, нам предлагали заменить в киосках баки из пищевой нержавейки на пластик - да, это снижает стоимость киоска почти в два раза, но и качество воды тоже. Бак из пищевой нержавеющей стали работает как термос, не позволяющий летом воде нагреваться и портиться, зимой - замерзать. Если налить воду, даже самую лучшую, в пластиковый бак, ничего хорошего не будет. Люди, покупающие воду из таких баков, ассоциируют продажу воды на розлив с нами, поэтому звонят потом с претензиями на нашу горячую линию, хотя никакого отношения эти точки продажи к «Родниковому источнику» не имеют.

Недавно появилась еще одна форма продажи - автоматы монтируются в стены многоэтажек, и чтобы купить чистой воды, достаточно спуститься из квартиры. Это альтернатива для тех, кто готов пить воду из-под крана, но самому ее очищать не хочется. Вода в эти автоматы, естественно, не привозится - она поступает через дополнительные фильтры из водопроводной системы того же дома. Вариантов ее очистки три: «триблоки», куда входят два блока механической фильтрации и угольный фильтр; установка обратного осмоса (на порядок дороже) и установка обратного осмоса с минерализатором (правда, в последнем варианте, когда установка находится «под водой» и вода покупается редко, возможен выброс порции воды с большим количеством минеральных солей). Казалось бы, вот отличный способ удешевить производство воды, но не тут-то было.

- Поскольку водный бизнес - наш основной профиль, мы попробовали заняться и такой продажей: установили две пробные панели в многоэтажных домах, - рассказал Константин Швайкин. - Но быстро передумали. Во-первых, если в доме «отрубили» воду, мы не можем обеспечить жителям аварийное водоснабжение - сами ресурс берем из той же трубы. Во-вторых, непонятно, как все законно оформить, возникает множество юридических нестыковок, ведь по факту это перепродажа ресурса Самарских коммунальных систем. А самое главное - как поручиться за качество продукта? У системы обратного осмоса есть недостатки: максимум через год мембрану нужно менять, а ее стоимость составляет 40% стоимости всей установки. Но как определить срок замены? Если в доме по каким-то причинам временно отключается вода, первое после восстановления подачи время она бежит из крана грязная, ржавая. И в систему обратного осмоса - тоже, существенно сокращая сроки его эксплуатации. Значит, как честные производители мы должны сдавать воду на анализ чуть ли не каждый день - это дорого и технически затруднительно, особенно если иметь широкую сеть. Все взвесив, мы поняли, что не сможем обеспечить своим покупателям качество воды, к которому они привыкли.

Поэтому решили отказаться от панелей. Наш продукт - живая вода.

Тем не менее каждый житель Самары сегодня имеет выбор: пить ли воду прямо из-под крана, очищать ее самостоятельно (систем фильтрации в продаже достаточно), покупать очищенную в панели дома, бутилированную в магазинах или живую воду «Родниковый источник» на розлив в киосках. Дело вкуса!