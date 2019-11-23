2019-11-23T00:00:40+03:00
Спорт

Четверные Кихиры и рекорды Косторной: Гран-при Японии по фигурному катанию 2019. Женщины. Произвольная программа. Онлайн-трансляция

Поможет ли Косторной ее рекорд, сделает ли Кихира четверной и что покажет Загитова? Смотрим произвольную программу у женщин на Гран-при по фигурному катанию в Японии - 2019
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Алена Косторная установила рекорд после короткой программыАлена Косторная установила рекорд после короткой программыФото: GLOBAL LOOK PRESS
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23 ноября выступления на шестом, заключительном этапе Гран-при в Японии -2019 продолжат российские фигуристки и их соперницы. Прокат произвольной программы в Саппоро среди женщин начнется в 10.50 по московскому времени. После короткой программы с мировым рекордом лидирует Алена Косторная. У нее 85.04 балла.

Загитова только четвертая с низкими оценками в 66,48 баллов. Самодурова занимает седьмую строчку. Вторая - Рика Кихира. У нее 79,89 баллов и заявленный четверной прыжок в произвольной программе. Косторная четверные не прыгает, ее фишка - тройные аксели.

В короткой программе прежнюю обладательницу рекорда - японку Алена опередила и по технике, и по компонентам. Что удастся покзать россиянкам в произвольной программе, увидим уже 23 ноября. Стоит отметить, что этот прокат решит судьбу остальных мест в финале Гран-при в итальянском Турине. Соревнования пройдут с 5 по 8 декабря.

Когда выступят российские фигуристки на Гран-при Японии 2019 23 ноября

Алена Косторная - в 12:24, Алина Загитова в 12.00, Софья Самодурова в 11.21. Время московское.

Порядок выступления фигуристок в произвольной программе в Гран-при Японии - 2019

Алена Косторная - победительница третьего этапа Гран-при! Произвольная программа.Алена Косторная выиграла золото на дебютном для себя этапе Гран-при во Франции!В произвольной программе 15-летняя фигуристка показала лучший результат 159,45 балла. По сумме двух прокатов в ее активе 236,00 балла. Второе место на счету действующей чемпионки мира Алины Загитовой, набравшей по сумме двух прокатов 216,06 балла. Американка Мэрайя Белл расположилась на итоговой третьей позиции с результатом 212,89 балла. Еще одна представительница сборной России, Мария Сотскова, завершила соревнования с 11-м результатом 144,89 балла.

Первая разминка

1. Кайлани Крейн (Австралия)

2. Мэ Беренис Мейте (Франция)

3. Меган Вессенберг (США)

4. Софья Самодурова (Россия), 11:21

5. Юхана Йокои (Япония)

6. Старр Эндрюс (США)

Вторая разминка

7. Мако Ямашита (Япония)

8. Алина Загитова (Россия), 12:00

9. Лим Ын Су (Южная Корея)

10. Рика Кихира (Япония)

11. Алена Косторная (Россия),12:24

12. Карен Чен (США)

Онлайн-трансляция произвольной программы у женщин на Гран-при Японии - 2019.

Прямая онлайн трансляция состоится на Первом канале: с 10.50 на сайте, с 11:15 - по телевизору. Текстовая онлайн-трансляция и опубликование итогов проката пройдет на сайте kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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