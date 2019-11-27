2019-12-02T11:40:02+03:00
Авто

Жителям Самары предлагают выгодный кредит на автомобиль SKODA RAPID

Предложение действует до конца ноября
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Жителям Самары предлагают уникальные ставки кредита для покупки автомобиля SKODA RAPID, который приглянется и представителям молодежи, устроит семейные пары с детьми и подойдет для поездок по городу.

RAPID — самый доступный автомобиль SKODA из всех, что представлены в России, однако для него предусмотрены опции, обычно предлагаемые для машин более высокого класса, среди них отметим многофункциональное рулевое колесо с отделкой натуральной кожей (клавиши обеспечивают управление радио, телефоном, бортовым компьютером); климат-контроль (автоматическое поддержание заданной температуры с точностью до половины градуса); систему бесключевого доступа KESSY (чтобы открыть дверь и запустить двигатель, не нужно доставать ключ из кармана или сумки); электрический обогрев ветрового стекла (едва заметные металлические нити способны растопить образовавшийся за ночь лёд за считанные минуты).

Только до конца месяца ко всем преимуществам этого автомобиля дилерский центр Автомир Богемия добавляет еще одно: SKODA RAPID можно приобрести по комфортному кредитному платежу. Подробные условия акции можно узнать по ссылке.

Ждем Вас на тест-драйв и знакомство с этим удивительным автомобилем в дилерском центре Автомир Богемия на ул.Антонова-Овсеенко, 46.

Телефон (846) 331-01-11

bogemia-smr.ru

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ИСТОЧНИК KP.RU

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