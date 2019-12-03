2019-12-03T14:52:44+03:00
Общество

Снеговик в гермошлеме, волшебные совы и фужеры без ножки: смотрите, как Самару украсили к Новому году

Где искать лучшие новогодние украшения в Самаре для самых праздничных снимков [фото]
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Волшебный фонарик всем горожанам к лицуВолшебный фонарик всем горожанам к лицуФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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Преображаться к Новому году Самара начала ещё 15 ноября. И вот к началу первого зимнего месяца наш город засиял всеми цветами радуги. Деревья и фонарные столбы окутали больше 100 километров гирлянд, а в парках и на прогулочных улицах появились симпатичные световые объекты.

А это лесной олень, который отведет в сказочную страну Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

А это лесной олень, который отведет в сказочную странуФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

На Ленинградской, как и в прошлом году, сидит большой медведь, переливающийся разноцветными огнями.

На Ленинградке снова живет огромный медведь за решеткой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Ленинградке снова живет огромный медведь за решеткойФото: Светлана МАКОВЕЕВА

А чуть дальше стоит пряничный домик. Туда так и хочется заглянуть, но к фигурам прикасаться не советуют, все-таки они под напряжением.

А на Ленинградской - пряничный домик Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

А на Ленинградской - пряничный домикФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Склон площади Славы украсил фонтан из огней, на площади Куйбышева стоит елочный шар и семь ёлок с медиагирляндами. А на проспекте Ленина можно сфотографироваться с волшебным фонарём. Сюжет понравится и детям, и взрослым.

В фонарь можно спрятаться Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В фонарь можно спрятатьсяФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

А ещё на проспекте Ленина по-новому украсили фонарные столбы. В этот раз их не просто окутали гирляндами. Это украшение - фужеры, правда, без ножек.

Фужеры без ножек на проспекте Ленина. Не чокнешься Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Фужеры без ножек на проспекте Ленина. Не чокнешьсяФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

На закупку всей иллюминации в Самаре потратили около 30 млн рублей. В прошлом году город засветился только к 10 декабря, а в этом - уже к первому дню зимы установили всю иллюминацию.

На проспект Юных Пионеров снова прилетел снеговик на самолете Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

На проспект Юных Пионеров снова прилетел снеговик на самолетеФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Красоту навели не только в центре. Снеговики со светящимися стульями появились по всему городу, в том числе и в 15 микрорайоне. На проспекте Юных Пионеров, как и в прошлом году, стоит снеговик в гермошлеме около самолета.

Елка в Парке металлургов Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Елка в Парке металлурговФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

А в Парке металлургов уже нарядили елочку. Такие же красавицы появились и в других парках города.

В ветвях вдоль Московского шоссе живут чудесны существа Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В ветвях вдоль Московского шоссе живут чудесны существаФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Пожалуй, самыми первыми нарядились деревья вдоль Московского шоссе и Ново-Садовой. В их кронах поселились волшебные существа и летающие звезды, которые горожане часто сравнивают с чем-то неприличным.

Местным музыкантам эта атмосфера очень идет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Местным музыкантам эта атмосфера очень идетФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Так что для новогоднего настроения у самарцев создано уже все возможное. А где вы фотографируетесь в этом декабре? Делитесь фотографиями новогодних украшений в нашей группе ВКонтакте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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