Снеговик в гермошлеме, волшебные совы и фужеры без ножки: смотрите, как Самару украсили к Новому году

Преображаться к Новому году Самара начала ещё 15 ноября. И вот к началу первого зимнего месяца наш город засиял всеми цветами радуги. Деревья и фонарные столбы окутали больше 100 километров гирлянд, а в парках и на прогулочных улицах появились симпатичные световые объекты.

А это лесной олень, который отведет в сказочную странуФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

На Ленинградской, как и в прошлом году, сидит большой медведь, переливающийся разноцветными огнями.

На Ленинградке снова живет огромный медведь за решеткойФото: Светлана МАКОВЕЕВА

А чуть дальше стоит пряничный домик. Туда так и хочется заглянуть, но к фигурам прикасаться не советуют, все-таки они под напряжением.

А на Ленинградской - пряничный домикФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Склон площади Славы украсил фонтан из огней, на площади Куйбышева стоит елочный шар и семь ёлок с медиагирляндами. А на проспекте Ленина можно сфотографироваться с волшебным фонарём. Сюжет понравится и детям, и взрослым.

В фонарь можно спрятатьсяФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

А ещё на проспекте Ленина по-новому украсили фонарные столбы. В этот раз их не просто окутали гирляндами. Это украшение - фужеры, правда, без ножек.

Фужеры без ножек на проспекте Ленина. Не чокнешьсяФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

На закупку всей иллюминации в Самаре потратили около 30 млн рублей. В прошлом году город засветился только к 10 декабря, а в этом - уже к первому дню зимы установили всю иллюминацию.

На проспект Юных Пионеров снова прилетел снеговик на самолетеФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Красоту навели не только в центре. Снеговики со светящимися стульями появились по всему городу, в том числе и в 15 микрорайоне. На проспекте Юных Пионеров, как и в прошлом году, стоит снеговик в гермошлеме около самолета.

Елка в Парке металлурговФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

А в Парке металлургов уже нарядили елочку. Такие же красавицы появились и в других парках города.

В ветвях вдоль Московского шоссе живут чудесны существаФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Пожалуй, самыми первыми нарядились деревья вдоль Московского шоссе и Ново-Садовой. В их кронах поселились волшебные существа и летающие звезды, которые горожане часто сравнивают с чем-то неприличным.

Местным музыкантам эта атмосфера очень идетФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Так что для новогоднего настроения у самарцев создано уже все возможное. А где вы фотографируетесь в этом декабре? Делитесь фотографиями новогодних украшений в нашей группе ВКонтакте.