Тольяттинка Дарья Касаткина провела ужасный сезон, но заработала больше 1,3 млн долларов

Недавно Forbes опубликовал список теннисистов и теннисисток, которые заработали в 2019 году больше 1 млн долларов призовых. Лучшими из россиянок стали две уроженки Самарской области – Дарья Касаткина из Тольятти и Анастасия Павлюченкова из Самары. Первая за год заработала призовых 1 млн 37 тысяч долларов (это 41 место в рейтинге), вторая – 1 млн 23 тысячи (43-е место). От лидера рейтинга – австралийки Эшли Барти обе россиянки отстают на больше 10 млн долларов.

«Пока-пока, сезон-2019, ты был дерьмом»

Это слова Дарьи Касаткиной. И с ней сложно не согласиться. Сезон Дарья начинала в топ-10 рейтинга WTA, а завершила где-то в районе 70-ой строчки. У теннисистки не получилось буквально ничего. Что ни турнир, то провал. Кульминацией долгого падения этого сезона стал Кубок Кремля, который Касаткина в прошлом году триумфально выиграла, показав всему миру характер. В этом году тольяттинская теннисистка вылетела в первом круге, уступив украинке Даяне Ястремской в двух сетах – 1:6, 4:6.

После этого поражения Дарья обрушилась на провальный сезон со всей критичностью.

- Какое бы слово подобрать, чтобы верно описать мой сезон и не запикивать? – пошутила Касаткина после матча на Кубке Кремля, ее слова приводит пресс-служба турнира. - Про этот мой сезон нельзя даже сказать, что там были взлеты и падения, там были постоянно одни падения. Я рада, что он наконец-то завершился, а следующий начнется с чистого листа, мне не надо будет подтверждать много очков. Дорога, можно сказать, пустая. Хочется просто забыть то, что было, сделать выводы, учиться на ошибках и готовиться к новому сезону.

В прошлом сезоне Касаткина выиграла Кубок Кремля и завершила год в топ-10 рейтинга Женской теннисной ассоциации.Фото: REUTERS

Неудачи в сезоне Дарья объяснила психологическими и жизненными моментами, а также давлением болельщиков.

- Я не пыталась врать себе, что на меня это не влияет, и я не обращаю на это внимание. Наверное, это неосознанно сыграло свою роль. Выходя на корт, я прокручивала в голове какие-то ожидания. В любом случае, это очень ценный опыт, и я рада, что получила его в таком типа молодом возрасте [Касаткиной 22 года]. Надеюсь, что в будущем мне это сильно поможет, - сказала Дарья.

После провального сезона Касаткина решила набраться сил перед новым годом и полностью прекратила постить фото в соцсетях. Единственные фотографии Дарья выложила из отпуска, который она проводила в Доминикане. Подпись к ним говорит сама за себя: «Пока-пока, сезон-2019, ты был дерьмом».

kasatkina Bye bye season 2019, you ve been shit #DD #excitedFor2020 P.S it s not a coconut water inside the coconut #ifYouKnowWhatiMean

В рейтинге выше, но денег меньше

Несмотря на то, что этот сезон для Касаткиной выдался и правда ужасающим, свой миллион теннисистка из Тольятти заработала. И даже больше. На втором месте среди россиянок в списке по размеру призовых 22-летняя россиянка оставила позади 28-летнюю самарчанку Анастасию Павключенкову. Настя заработала почти в два раза больше рейтинговых очков, чем Даша, но получила призовыми только 1 млн 23 тысячи.

В этом сезоне Павлюченкова стала первой ракеткой России, однако по европейским меркам она не так хороша – в рейтинге WTA Анастасия занимает 30 место.

Анастасия Павлюченкова (слева) – первая ракетка России прямо сейчас, однако приз лучшей теннисистке страны она в этом году не получила. Фото: kremlincup.ru.

В противовес Касаткиной Анастасия Павлюченкова выступила на Кубке Кремля очень хорошо – она добралась до финала, где, к сожалению, не смогла обыграть Белинду Бенчич. Самарчанка взяла первую партию, но почти без шансов уступила две следующие.

Однако, несмотря на все старания Насти, приз лучшей теннисистке страны она так и не получила. Федерация тенниса России решила не присуждать его в этом году. Объяснили это тем, что наши спортсменки не показали высоких результатов и не выиграли трофеи.

В прошлом сезоне лучшей была Дарья Касаткина.

Однако, несмотря на решение ФТР, доминирование спортсменок из Самарской области в российском теннисе продолжается. Несмотря даже на возвращение Марии Шараповой. Новый сезон стартует уже в январе. Ждем восхождение Павлюченковой и камбэк Касаткиной.

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