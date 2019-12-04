«Крыльям Советов» нужен фарм-клуб в ПФЛ. Он поможет молодым самарским футболистам пробиться на самый верх

В ПФЛ (третий по силе дивизион в структуре российского футбола) произошли изменения. Со следующего сезона в лиге будет четыре группы, а не пять, как было раньше. Группу «Восток» решили расформировать, а шесть клубов, которые там сейчас играют, распределить по трем группам: «Запад», «Центр» и «Урал-Приволжье».

Это сделали для того, чтобы увеличить количество матчей в каждой из групп и поднять общий уровень ПФЛ. В идеале руководители лиги хотят видеть в каждой группе по 18 команд. Увеличить число участников собираются в том числе и с помощью фарм-клубов команд РПЛ.

Сейчас в ПФЛ выступают несколько молодежных команд клубов Премьер-лиги. Среди них две в группе «Урал-Приволжье». Это «Урал-2» и «Уфа-2». У «Крыльев» тоже была вторая команда в ПФЛ, однако после выхода в Российскую премьер-лигу от нее решили отказаться в пользу команды в молодежном первенстве РПЛ.

Рассказываем, почему «КС» нужна команда в ПФЛ и как она сможет увеличить количество самарских воспитанников в ФНЛ и РПЛ.

Надо играть с мужиками

Болельщики «Крыльев», наверно, уже устали слышать про то, что в команде собираются увеличить количество самарских воспитанников. Руководство клуба при любом удобном случае любит повторять, как мантру, что скоро в «Крыльях» будут играть местные молодые парни, что всё для этого делается.

Да и для болельщика всегда приятнее, когда за самарскую команду выходить играть парень из соседнего двора. Тот самый Витька / Славка / Виталька, который буквально вчера нарезал круги вокруг поля местного стадиончика или с утра до ночи гонял мяч под окнами. И такие «парни из соседних дворов» в «Крыльях» есть. Только не все так просто.

У «Крыльев» хорошая молодежка, она прилично выступает в турнире дублирующих составов (после 18 туров идет на 7-ом месте), некоторых ее футболистов привлекают к тренировкам с основной командой. Но на игры в РПЛ эти молодые парни не выходят. А если и получают крохи игрового времени, то чаще теряются и проявляют себя не с лучшей стороны.

Вспомните Егора Голенкова. Это талантливый нападающий, который поиграл в Португалии, а сейчас пачками кладет голы в молодежном первенстве. Он несколько раз получал шанс показать себя, но раз за разом эти шансы транжирил. Вспомните игру с «Уфой» в прошлом туре. Голенков отыграл почти весь тайм, но чем-то запомниться так и не смог.

Егор Голенков (справа) один из лучших игроков в молодежке «КС», но за основную команду он пока не может проявить себя.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

И он такой не один. Все молодые футболисты «Крыльев» банально не дотягивают до уровня РПЛ. И это не их вина. Просто разрыв между молодежным первенством и Премьер-лигой слишком большой.

Некоторые молодые футболисты могут перепрыгнуть эту пропасть – благодаря таланту, работоспособности или аренде в низших лигах, но таких мало.

Чтобы эту пропасть преодолели как можно больше молодых игроков, нужно постепенно подводить их к РПЛ. Дать им сначала понюхать пороха в ПФЛ. Пусть, так сказать, поиграют с мужиками, обрастут мышцами, окрепнут.

Надо брать пример с «Уфы»

Сейчас свои фарм-клубы в низших лигах есть у «Спартака», «Зенита», «Краснодара» (целых два, но «быки» - это особенный в этом плане клуб), «Локомотива», «Арсенала», «Урала» и «Уфы». Но если первые – это толстосумы, то три последних – клубы небогатые. Причем «Уфа» - чуть ли не единственная команда в РПЛ, которая умеет зарабатывать на продаже игроков. Только за это межсезонье клуб получил с продаж и аренд около 560 млн рублей. Не последнюю роль в этом играет «Уфа-2», которая выступает в ПФЛ.

И не нужно смотреть, что фарм-клуб идет в группе «Урал-Приволжье» на последнем месте с шестью набранными в 17 матчах очками. Основная задача «Уфы-2» - не место в турнирной таблице, а подготовка кадров для основной команды. Фарм-клуб очень органично встроился в пирамиду: академия – «Уфа-2» - «Уфа».

В молодежке «Крыльев» много талантливых парней, но им нужен серьезный вызов. Его может дать ПФЛ.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

У «Крыльев» была команда в ПФЛ. Она играла в группе «Урал-Приволжье» в сезоне 2017/2018, когда основная команда выступала в ФНЛ. Потом «Крылья» вернулись в Премьер-лигу и решили отказаться от фарма. По правилам РПЛ у каждого клуба в лиге должна быть команда в молодежном первенстве. Ее «Крылья» создали на основе «КС-2».

Между молодежным первенством и ПФЛ – серьезная разница. Это сразу видно, когда заканчивается осенняя часть чемпионата в группе «Урал-Приволжье» и 18-, 19-, 20-летние парни из «Уфы-2» или «Урала-2» идут получать игровую практику в чемпионат дублирующих команд и разносят там любого соперника. И наоборот, когда сильная молодежная команда попадает в ПФЛ, она сразу становится аутсайдером. По крайней мере, в первых сезонах.

Идеал – по команде в каждой лиге

Идеально было бы иметь по команде в ПФЛ, ФНЛ и РПЛ. Однако, надо признать, это утопическая мысль. Позволить себе такое сейчас может только «Краснодар». Однако стремиться к этому надо.

Пирамида академия – ПФЛ – ФНЛ – РПЛ позволит стабильно поставлять самарских игроков в профессиональный футбол. Однако делать серьезную вторую команду с прицелом на ФНЛ – просто глупо. У провинциального клуба просто не хватит денег тянуть бюджет обеих. С таким подходом в какой-то момент первая команда рухнет в ФНЛ и будет играть там со своим фармом. Это, повторюсь, если говорить о бюджетных провинциальных командах, не спонсорских.

Но можно попробовать договориться с уже играющим в ФНЛ клубом. Отправлять туда игроков в годичную аренду, как это делают в КХЛ и ВХЛ. Тот же «Акрон» прямым ходом идет на повышение и если не в этом году, то в следующем окажется в Футбольной национальной лиге.

В любом случае, чтобы в России стало больше футболистов из Самары и области, мало развивать детский футбол, нужно создавать условия перехода в профессиональный спорт.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Еще одна проблема – посещаемость. На команду ПФЛ, даже если она одна в городе, народ и так не ходит, а если это еще и фарм-клуб, то интереса точно не будет. А привлекать народ на трибуны необходимо, футбол – он же для болельщиков, разве нет?

Привлечь людей на трибуны должен помочь креативный подход – нужно нестандартно организовывать матчдэй, проводит медиа-кампанию, чтобы показать горожанам, что в «КС-2» играют именно местные парни и что они выходят биться за город. Кроме того, отличным ходом было бы проводить некоторые домашние игры на других стадионах Самары, помимо «Металлурга». Когда на условных «Энергии» на Красной Глинке или «Локомотиве» в Железнодорожном районе пройдет матч чемпионата страны, это вызовет дополнительный интерес среди местных любителей футбола. Однако здесь остается открытым вопрос – насколько тяжело согласовывать такие моменты с ПФЛ.

В любом случае, чтобы в России стало больше футболистов из Самары и области, мало развивать детский футбол, нужно создавать условия, чтобы игрок не зачах и не сломался, когда он из теплицы юношеских лиг и молодежки сразу попадает в мясорубку РПЛ.

Разговоры о том, что у «Крыльев» может снова появиться фарм-клуб (от «КС-2» до реорганизации «Лады») идут с самого возвращения самарской команды в элиту российского футбола. Однако никакой конкретики пока нет.

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