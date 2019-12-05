«Манчестер Юнайтед» нанес первое поражение Жозе Моуринью у руля «Тоттенхэма»

Все разговоры перед этим матчем сводились к одной фигуре. Конечно же, к фигуре Жозе Моуринью. Особенный покинул «Манчестер Юнайтед» в прошлом сезоне, его место занял как раз нынешний наставник «красных дьяволов» Уле Гуннар Сульшер. И, конечно, всех интересовал только один вопрос – сможет ли «МЮ» Сульшера прервать серию побед Моуринью у руля «Тоттенхэма», которая к игре на «Олд Траффорд» составляла три матча. На этот вопрос встреча и ответила. Представляем вашему вниманию обзор игры 15 тура Английской премьер-лиги (АПЛ) Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм, которая прошла 4 декабря 2019.

Моуринью старательно пытается всем доказать, что парковать автобус перед штрафной «шпор» он не собирается. Да это, честно говоря, было бы и неприлично, учитывая атакующих игроков «Тоттенхэма». Матч с «МЮ» оказался очередным манифестом атакующего футбола Особенного. Правда, за такой футбол «Тоттенхэм» поплатился в самом начале встречи. Маркус Рэшфорд получил мяч на углу штрафной площади «Тоттенхэма», сделал пару шагов и положил футбольный снаряд прямо в ближний угол. Вратарь, который должен был удар отбивать, ничего сделать не смог. 1:0 – «МЮ» повел.

«Тоттенхэм» чуть-чуть поогрызался и неожиданно сдался напору «Манчестера». Рэшфорд, Джеймс и Лингард чувствовали себя вполне вольготно у ворот «шпор». И если бы не фортуна и вратарь Пауло Гассанига, который сменил травмированного Уго Льориса в рамке «шпор», счет в первом тайме был бы неприличным.

Все, чем ответил «Тотттенхэм» - не лучший удар Харри Кейна со штрафного и пара невнятных атак.

Все изменилось за пять минут до конца первого тайма. Казалось бы, очередная атака «шпор» захлебнулась, но на сцену вышел Деле Алли. Англичанин одним ловким касанием принял, казалось бы, безнадежный мяч и одновременно оставил не у дел Фреда. Вторым касанием Алли отправил мяч мимо вратаря «МЮ» Давида де Хеа - 1:1.

Однако в самом начале второго тайма «Манчестер Юнайтед» восстановил статус-кво. Маркурс Рэшфорд ворвался в штрафную «Тотттенхэма» и нарвался на фол со стороны Сиссоко. Судья без раздумий указал на точку, а все тот же Рэшфорд развел вратаря и мяч по разным углам и оформил дубль в этой встрече.

Несмотря на то, что «шпоры» проигрывали, идти отыгрываться они не торопились. «Манчестер» продолжал давить, особенно активен был Рэшфорд, которому, судя по всему, дубля было мало.

Жозе Моуринью вряд ли может быть доволен игрой своей команды. Фото: witter.com/spursofficial.

В конце концов такая картина надоела Моуринью и он выпустил Кристиана Эриксена вместо Лукаса Моуры. Датчанин должен был добавить мысль в действия «Тоттенхэма».

Постепенно гости прибрали мяч к своим ногам. Впрочем, «МЮ» был не против. Он вел в счете и довольствовался быстрыми выпадами. Атаки «Тоттенхэма» остротой по-прежнему похвастаться не могли. К концу матча темп упал настолько, что футболисты попросту начали ходить пешком в большинстве эпизодов.

В концовке матча «Тоттенхэм» попытался провернуть некое подобие штурма ворот «МЮ», но все это больше напоминало судороги, нежели мощное наступление. Разве что удар Деле Алли не в счет – он был хорош, как и вратарь хозяев Давид де Хеа. «Манчестер Юнайтед» уверенно довел матч до победы 2:1 и нанес своему бывшему тренеру Жозе Моуринью первое поражение у руля «Тоттенхэма».

Эта победа, похоже, сохраняет место главного тренера «Манчестер Юнайтед» за Сульшером. По крайней мере, до следующего матча. 7 декабря «красных дьяволов» ждет манчестерское дерби против «Манчестер Сити», где команда Сульшера отнюдь не фаворит.

А «Тоттенхэм» Моуринью примет на своем поле «Бернли». Игра также состоится 7 декабря.