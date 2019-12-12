2019-12-12T21:30:00+03:00
Общество

Ограждения из тюменского льда и 20 тысяч шариков: в Самаре на площади Куйбышева зажгли главную елку

Второй год подряд новогоднюю красавицу украсили уникальной медиагирляндой. Она будет показывать различные сюжеты
Анастасия ФИЛАТОВА
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Главная елка Самары засверкала тысячами огнейГлавная елка Самары засверкала тысячами огнейФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Площадь имени В.В. Куйбышева в Самаре продолжают готовить к предстоящему Новому году. Там уже установили главную елку высотой около 26 метров и шесть ее маленьких «сестер», а также вовсю собирают деревянную горку и заливают каток. Вечером в четверг, 12 декабря, на елке впервые включили медиагирлянду, и она засверкала тысячами огней.

Самарцы уже вовсю наслаждаются преображением площади Куйбышева к Новому году и устраивают фотосессии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарцы уже вовсю наслаждаются преображением площади Куйбышева к Новому году и устраивают фотосессииФото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Сейчас мы занимаемся настройкой медиагирлянды. Состоит она из 20 тысяч пикселей, каждый пиксель — это шарик, условно говоря, который управляется отдельно. На каждом шарике может отображаться 16 тысяч цветов. Каждый шарик управляется отдельно, - рассказал представитель подрядной организации журналистам.

Управление медиагирляндой идет с сервера, установленного в каркасе елки. Внутри главного новогоднего дерева никому сидеть не приходится — менять режим работы шариков можно с любого устройства и с любой точки мира.

Каток уже скоро начнет принимать первых посетителей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Каток уже скоро начнет принимать первых посетителейФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отметим, что впервые медиагирлянду разместили на самарской елке в 2018 году. За минувший зимний сезон она показала себя отлично. Оборудование работает без сбоев. По словам подрядчика, срок эксплуатации этой гирлянды составит около 5 лет.

Какие именно сюжеты будут транслировать на елке в этот Новый год, пока держится в секрете. Однако уже известно, что некоторые представления будут проходить под музыкальное сопровождение.

Мастера из Екатеринбурга делают ледяные ограждения для елок Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мастера из Екатеринбурга делают ледяные ограждения для елокФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Также сейчас на площади Куйбышева трудятся мастера из Екатеринбурга. Они занимаются обустройством ледяного барельефа вокруг елок. Лед в Самару привезли из Тюмени, его добыли с поверхности озера. На ограждениях вырежут снежинки, а потом смонтируют подсветку. Раньше планировалось сделать еще изо льда Деда Мороза и Снегурочку, но потом от этой идеи отказались. Работы по обустройству ледяных заборчиков вокруг елок мастера хотят закончить к вечеру воскресенья.

Юные самарцы не без помощи родителей уже нашли себе развлечение на площади Куйбышева Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Юные самарцы не без помощи родителей уже нашли себе развлечение на площади КуйбышеваФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как отмечают в мэрии Самары, новогодний комплекс на площади Куйбышева, а также катки и усадьба самарского Деда Мороза заработают в полную силу в 20-х числах декабря.

В Самаре на площади Куйбышева включили медиагирлянду на главной елке города.Светлана МАКОВЕЕВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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