Кровь текла ручьем: в Самаре осудили парня, который зарезал девушку, а потом голый бегал по подъезду

«Ждите, все в порядке очереди»

2 апреля в доме №22 по ул.Ново-Садовой произошла кровавая бойня: молодые люди, которые в январе сняли тут квартиру, сначала всю ночь ссорились, потом как будто дрались. После что-то произошло, крики стихли, а по подъезду начал бегать абсолютно голый парень, весь к крови.

- Он метался по этажам, перепрыгивая через несколько ступенек, кричал, что всех убьет и стучал в двери, - рассказали корреспондентам «КП-Самара» жители подъезда, в котором произошло ЧП.

Больше всего страху натерпелась соседка снизу:

- Он ломился ко мне в дверь, я звонила в полицию несколько раз, а мне говорили: «Ждите, все в порядке очереди». Набрала старшую по подъезду, а она говорит: «Ну что я сделаю?». Тогда я стала звонить его матери. Примерно в 12 он успокоился, в это же время приехали его мать и полицейские. Я посмотрела в дверной глазок и увидела много крови. Слышно было, что его спрашивают, понимает ли он, что убил кого-то, а он отвечал что-то невнятное.

После того, как парня увезли, жителям подъезда пришлось самим отмывать стены, двери, перила, лестницу – все было липким и бурым от крови.

Жителям подъезда пришлось самим все отмывать от кровиФото: Антон ЧЕРЕПОК

Искал помощи

Уголовное дело возбудили по статье «Убийство». Оказалось, что Павел И. жестоко убил свою сожительницу: сначала он дважды ударил ее ножкой от стола по лицу и шее, а потом зарезал ножом. В августе Павла отдали под суд.

- С 30 на 31 марта мы с ней всю ночь «солью» долбились, 1 апреля я сходил на работу, пришел домой, она добавки стала просить. Я купил еще, до трех часов ночи мы ней «потребляли», а 2-го я проснулся голый на полу, - рассказывал впоследствии в суде Павел. – Ей пришло какое-то СМС от постороннего мужика, мы стали ссориться. Я еще не совсем от наркотиков «отошел», она стала просить еще. Мы ругались, и тут она ударила меня по голове ножкой от стола. Я отнял ее и ответил ударом на удар. Она упала на диван вся в крови. Я испугался, пытался 911 позвонить, но номер не срабатывал. Тогда я пошел за помощью к соседке снизу, но она дверь не открыла. Я вернулся в квартиру и не знал, что делать. Потом пришла мама и полицейские.

Мама подсудимого признала: сын уже был судим за наркотики, но потом бросил, воспитывал 15-летнюю дочь. В январе съехался с какой-то девушкой, что с ним происходило после этого, она доподлинно не знает. 2 апреля ей позвонила соседка, сказала, что в квартире, где ее сын живет, что-то страшное происходит. Она перезвонила сыну. Тот взял трубку, сказал, что ему плохо, и он не понимает, что творится. Когда она приехала, вся квартира была в крови, осколках стекла, девушка лежала на диване, все лицо ее было разбито.

Всю ночь молодые люди ссорились, соседи снизу уже не знали, куда жаловатьсяФото: Антон ЧЕРЕПОК

Отправится в колонию

- Во время рассмотрения этого уголовного дела в суде молодой человек признал свою вину, в деле есть его явка с повинной, - рассказала корреспондентам «КП-Самара» старший помощник прокурора Октябрьского района Самары Марина Денисова. – У него есть положительные характеристики, в том числе с места работы, плюс он обеспечивал свою несовершеннолетнюю дочь.

Суд учел тот факт, что сам Павел тоже был травмирован – это подтвердили медики, которые приезжали на место происшествия. На шее у молодого человека обнаружили рану, нанесенную острым предметом, а на голове – серьезный ушиб, поэтому его даже на некоторое время положили в больницу.

Однако с учетом того, что убийство – это особо тяжкое преступление, наказание Павлу назначили по всей строгости закона – девять с половиной лет колонии строгого режима.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/701104" frameborder="0"></iframe> В Самаре мужчина зарезал сожительницу и бегал голый по подъезду.

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