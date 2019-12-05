"Я с детства мечтала о своей школе": самарчанка переехала в "Кошелев" и открыла свою вокальную студию

Елена Винокурова три года назад поменяла свою жизнь. Они с мужем купили квартиру, переехали в "Кошелев". Район выбирали по сердцу: приглянулась и чистота, и некая обособленность, чистый воздух. И именно здесь у женщины появилась возможность исполнить свою детскую мечту. Как это произошло, она рассказала в новом выпуске проекта "Жизнь в стиле К".

- Я родилась в семье музыкантов, с пяти лет выходила на сцену. Я восемь лет работаю преподавателем в музыкальной школе. Но о своей школе я мечтала с 15 лет. Я не могу назвать это школой, это творческая студия, где дети учатся петь, держаться на сцене.

Название для своей студии Елена придумала сама:

- Groundbeat - это ритм музыки, который "качает", и мне хотелось заложить этот ритм в нашу студию, - говорит она.

Кстати, в студии занимаются и дети, и взрослые. Причем ученики приезжают и из других населенных пунктов.

- Мы провели порядка семи концертов. Это был фестиваль "Открытое небо - открытые сердца", наши дети выступали на дне микрорайна, - хвастается своими победами Елена.

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