2019-12-05T18:20:52+03:00
Общество

"Я с детства мечтала о своей школе": самарчанка переехала в "Кошелев" и открыла свою вокальную студию

Здесь занимаются и взрослые, и дети, причем ученики приезжают с других населенных пунктов
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Елена Винокурова открыла школу для вокала, которая популярна во всем регионеЕлена Винокурова открыла школу для вокала, которая популярна во всем регионе
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Елена Винокурова три года назад поменяла свою жизнь. Они с мужем купили квартиру, переехали в "Кошелев". Район выбирали по сердцу: приглянулась и чистота, и некая обособленность, чистый воздух. И именно здесь у женщины появилась возможность исполнить свою детскую мечту. Как это произошло, она рассказала в новом выпуске проекта "Жизнь в стиле К".

- Я родилась в семье музыкантов, с пяти лет выходила на сцену. Я восемь лет работаю преподавателем в музыкальной школе. Но о своей школе я мечтала с 15 лет. Я не могу назвать это школой, это творческая студия, где дети учатся петь, держаться на сцене.

Название для своей студии Елена придумала сама:

- Groundbeat - это ритм музыки, который "качает", и мне хотелось заложить этот ритм в нашу студию, - говорит она.

Кстати, в студии занимаются и дети, и взрослые. Причем ученики приезжают и из других населенных пунктов.

- Мы провели порядка семи концертов. Это был фестиваль "Открытое небо - открытые сердца", наши дети выступали на дне микрорайна, - хвастается своими победами Елена.

Больше историй читайте в проекте "Жизнь в стиле К".

Дети со всей области приезжают на занятия по вокалу в "Кошелев".Район "Кошелев" известен своими секциями и кружками для детей. Здесь можно посетить занятия и по рисованию, и по танцам, и по музыке. Елена Винокурова исполнила свою мечту открыла вокальную студию "GroundBeat". В новом выпуске проекта "Жизнь в стиле К" Елена рассказала, из-за чего переехала жить в "Кошелев", почему решилась связать жизнь с музыкой и как выбирала название для своей вокальной студии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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