Кто побьет мировой рекорд Косторной? Финал Гран-при 2019 по фигурному катанию. Онлайн трансляция. Короткая программа. Женщины

6 декабря второй день чемпионской серии в Турине продолжит короткая программа у женщин в финале Гран-при -2019. Прямая онлайн-трансляция начнется в 21.45 (мск). Покажет соревнования сайт Первого канала. Текстовая трансляция самых интересных моментов будет вестись на сайте kp.ru.

Этот финал Гран-при станет поистине историческим. Впервые в истории все шесть этапов выиграли представительницы одной страны. И теперь великолепному трио Тутберидзе придется сражаться друг против друга. А рядом их будут поджидать более опытные и мудрые соперницы Кихира и Загитова, которые не преминут выложить все свои козыри и выложиться на льду по полной программе.

Первой на лед выйдет Алена Косторная. В ее программе - один тройной аксель. Алина Загитова будет последней, что, конечно, нелегко - время в ожидании заставляет понервничать. Алина прыгает тройной лутц-тройной риттбергер. Подробнее о программах фигуристок и их шансах на медаль читайте в нашем прогнозе.

Мировой рекорд в короткой программе сейчас принадлежит Алене Косторной, так что у нее наиболее высокие шансы победить на первом этапе. Но это фигурное катание, а любая ошибка, дрожь в ногах и недосып могут переиграть все.

Когда на лед в финале Гран-при 2019 выйдут российские фигуристки?

Расписание прокатов короткой программы

21.57 Алена Косторная ( (тренер Этери Тутберидзе, Сергей Дудаков, Давид Глейенхауз, Сергей Розанов)

22.04 Александра Трусова (тренер Этери Тутберидзе, Сергей Дудаков, Давид Глейенхауз, Сергей Розанов)

22.10 Анна Щербакова (тренер Этери Тутберидзе, Сергей Дудаков, Давид Глейенхауз)

22.17 Рика Кихира (тренер Мие Хамада, Ямато Тамура, Окамото, Рид)

22.23 Брэди Теннел (тренер Денис Майерс, Джереми Аллен)

22.30 Алина Загитова (тренер Этери Тутберидзе, Сергей Дудаков)

Под какую музыку будут кататься фигуристки в финале Гран-при 2019 в короткой программе

Рика Кихира: "Завтрак в Багдаде" Ульфа Вакениуса

Алена Косторная: Departure (Lullaby) Макса Рихтера, "Ноябрь" Макса Рихтера

Анна Щербакова: Темы из саундтрека к фильму "Парфюмер: история убийцы" Рейнолда Хейла.

Александра Трусова: Песня Сольвейг и "В зале горного короля" из "Пер Гюнта" Эдварда Грига

Алина Загитова: "Я ухожу" Ясмин Леви

Брэди Теннел: Композиции "Механизмы" и Хронос" Кирилла Рихтера.